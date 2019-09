TOPPKANDIDATER: Skal vi tro målingene, er Bernie Sanders (f.v.), Joe Biden og Elizabeth Warren favoritter til å bli Demokratenes presidentkandidat. Foto: Brian Snyder/Reuters, Mike Blake/Reuters, Nick Wagner/AP

Demokratenes presidentdebatt i natt: – Joe Biden må være forberedt

NEW YORK (VG) Når Demokratene møtes til presidentdebatt i natt, er det første gang toppkandidatene Bernie Sanders, Joe Biden og Elizabeth Warren står på samme scene.

Dette er den tredje debatten mellom kandidatene som håper å bli Donald Trumps utfordrer i 2020.

Den får stor oppmerksomhet i USA. De store avisene og TV-kanalene har i flere dager ladet opp med analyser, målinger og debatter.

Tidligere visepresident Joe Biden har over tid hatt en solid ledelse på målingene. Likevel har han ikke råd til å gjøre prestere dårlig i natt, mener tidligere toppstrateg og rådgiver for demokratiske kampanjer, Robert M. Shrum.

– Han må unngå at folk begynner å tvile på at han kan håndtere Trump. Hvis noen kommer etter ham, må han være forberedt. Han må ha et budskap, ikke bare om at han kan slå Trump, men om at han har en visjon for landet, sier Shrum, som er direktør ved Dornsife Center for the Political Future ved University of Souther California.

To andre kandidater utgjør sammen med Biden en trio i toppen. Ifølge RealClearPolitics viser et gjennomsnitt av nylige målinger følgende oppslutning:

* Joe Biden – 26,8 prosent.

* Elizabeth Warren – 16,8 prosent.

* Bernie Sanders – 17,3 prosent.

– Vil prøve å markere seg

Det er langt ned til de neste kandidat på listen – Kamala Harris med 6,5 prosent. Harris fikk et gjennombrudd da hun angrep Joe Biden under den første debatten i juni, men har ikke klart å befeste seg i toppen.

– Biden blokkerer flere andre kandidater, som Bennet og Buttigieg. Kanskje hører Kamala Harris også til den gruppen. Disse har lignende standpunkt som Biden, og så lenge han ikke forsvinner, er det vanskelig for dem å nå opp. Derfor vil de nå prøve å markere seg eller distansere seg fra Biden, sier Shrum.

Fordi de har vært så mange, har kandidatene tidligere vært delt i to grupper. Mange er spente på hva som vil skje når Biden og Warren for første gang møtes til debatt.

I FLOMLYSET: Coory Booker, Joe Biden og Kamala Harris under den forrige debatten i Detroit i juli. Foto: JIM WATSON / AFP

Politisk er Warren til venstre for Biden, og har hatt en jevn stigning på målingene.

– Biden kjører en kampanje som stort sett fokuserer på hans «valgbarhet» – hans muligheter for å slå Trump. Warren argumenterer for større og mer omfattende endring som også skal kunne slå Trump, skriver Geoffrey Skelley, valganalytiker ved FiveThirtyEight, i en e-post til VG.

VG møtte Elizabeth Warren i Ohio i juli:

– Hva er de største forskjellene mellom de to?

– Som senator er Warren en del av etablissementet blant Demokratene, men hun er ikke redd for å kritisere det og søke mer radikale løsninger for å håndtere USAs problemer. Biden har faktisk en mer radikal plattform enn Hillary Clinton i 2016, men i hele sin karriere har han plassert seg mer eller mindre i midten av partiet, både i ideologi og utsikter. Og med 36 år i Senatet og åtte år som visepresident, er han definisjonen av etablissementet.

– Mye kan skje

For å delta i debatten må man ha oppfylt minstekrav om oppslutning og donasjoner. Derfor er det også en mulighet for at flere kandidater stiller til neste debatt.

– Mye kan ennå skje, og kandidatene som foreløpig ikke gjør det best på meningsmålingene kan plutselig vise seg å gi favorittene reell konkurranse. Blant annet får noen av dem, som Pete Buttigieg, Cory Booker og Amy Klobuchar, en sjanse til det i debatten natt til fredag, sier Vårin Alme, kommentator i AmerikanskPolitikk.no og en av stemmene i podkasten 2020.

Det er planlagt ytterligere tre debatter før jul, og seks etter jul. De første nominasjonsmøtene er i februar. I juli 2020 velger Demokratene hvem som blir partiets presidentkandidat.

