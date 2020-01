LEGGER PLAN: Jens Stoltenberg utreder nå hva mer NATO kan gjøre i Midtøsten. Medlemslandene har ulike syn på en slik opptrapping. Her er NATO-sjefen på flyet fra Sicilia til Brussel fredag ettermiddag. Foto: GØRAN BOHLIN

Stoltenbergs plan i Midtøsten: NATO kan bli spydspiss i kampen mot terror

CATANIA, SICILIA (VG) USAs president har bedt NATO ta et større ansvar i Midtøsten. For første gang snakker generalsekretær Jens Stoltenberg om hva han mener NATO kan bidra med.

Overfor VG åpner Stoltenberg nå for at NATO kan overta ansvar og oppgaver fra den USA-ledede koalisjonen mot IS:

– Vi ser nå på arbeidsdelingen mellom den USA-ledede koalisjonen mot IS og NATO, i nært samarbeid med Irak og andre allierte. NATO har strukturer som kan brukes mer, som sikrer politisk kontroll og beslutninger der alle land er med. Vi har også en kommandostruktur som kan brukes. En endring kan være om man fortsatt vil ha en USA-ledet koalisjon, eller om man bruker NATO, sier NATO-sjefen i et intervju med VG på Sicilia.

Snakker med Tyskland

Fredag ettermiddag er han på vei til Hamburg for å møte forbundskansler Angela Merkel og hennes kristeligdemokratiske parti. Diskusjonen er i gang, også med enkeltland, ifølge Stoltenberg.

Han har fredag formiddag åpnet NATOs nye base for alliansens aller første ubemannede droner på den italienske Sigonella-basen utenfor Catania på Sicilia.

Den akutte krisen i Midtøsten, forårsaket av Iran og USAs gjensidige angrep mot hverandre og nedskytingen av et passasjerfly på vei til Ukraina har gitt NATO-sjefen en heftig start på året.

– Om du spør meg om hvordan jeg har det, så har jeg det bra, sier NATO-sjefen.

DILEMMA: NATO-styrker i Midtøsten blir ofte oppfattet som fremmede og beskyldt for å være okkupanter, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg. Foto: GØRAN BOHLIN

Viser til NATO-toppmøtet

I forrige uke ringte Donald Trump til Stoltenberg. Det var morgenen etter at Iran hadde skutt missiler mot to baser med amerikanske og norske soldater i Irak. Den amerikanske presidenten ønsket at NATO tar et større ansvar.

– President Trump ga uttrykk for et standpunkt de har hatt over lang tid, sier han.

– Ønsket om at NATO skal trappe ytterligere opp, ble bestemt på NATOs toppmøte i desember. Alle NATO-land har sluttet seg til et arbeid for å se på ulike bidrag. Vi hadde allerede startet det arbeidet, sier han.

Koalisjonen mot is Den USA-ledede koalisjonen mot IS ble stiftet under NATO-toppmøtet i Wales i 2014. Den har 81 medlemmer. Samtlige NATO-land er med, og NATO har også som koalisjon sluttet seg til. Koalisjonen har ledet den militære kampen for å slå tilbake mot IS i Syria og Irak, og har lyktes med å frata terrorbevegelsen kontroll over store områder. På sitt alle største kontrollerte IS et territorium like stort som Storbritannia. Norge sluttet seg raskt til etter stiftelsen. I øyeblikket deltar Norge med om lag 60 soldater som over flere år har trent opp irakiske og kurdiske soldater. I øyeblikket er denne aktiviteten satt på hold som følge av den spente situasjonen i regionen, og mellom USA og Iran.

VIL TRAPPE OPP: Stoltenberg sier NATO vil kunne bidra med alt fra politisk støtte til militære operasjoner. Foto: GØRAN BOHLIN

– Hva slags bidrag kan det være?

– Alt fra politisk støtte og kapasitetsbygging, til militære operasjoner. Noe av det gjør vi nå, i land som Afghanistan, Irak, Jordan og Tunisia. Vi hjelper dem med å bygge forsvarsdepartement og kommandostrukturer. VI trener opp trenere, for at landene selv skal kunne stabilisere sitt eget land og organisere kampen mot terror på en effektiv måte.

Ta mer ansvar

– Er poenget å erstatte de amerikanske soldatene slik at Trump kan trekke dem ut?

– Jeg er enig med president Trump i at NATO kan ta et større ansvar, sier NATO-sjefen.

– Europa må ta mer ansvar for sine nærområder. USA er berørt av det som skjer i Midtøsten, men Europa er enda mer berørt. USA vil fortsatt være med og ta ansvar, men Europa skal ta et større ansvar.

Han viser til løftene om byrdefordeling, som også omfatter toprosentmålet som NATO-landene ble enige om allerede i 2014.

– Byrdefordeling handler ikke bare om penger, men også om å stille med kapasiteter i kampen mot terror. Spørsmålet er om vi skal trappe opp og øke omfanget av det vi gjør i Irak, hvor vi nå hjelper dem med å bygge sikkerhetsinstitusjoner, sier Stoltenberg.

Uønsket?

NATOs generalsekretær forteller VGs medarbeider at han skal møte Iraks president i neste uke. Landets parlament har vedtatt en resolusjon som ber de utenlandske soldatene forlate landet. Stoltenberg presiserer at vedtaket ikke er bindende.

– Hvis utenlandske soldater er uønsket, hvorfor diskuterer NATO likevel en opptrapping?

– Vi er der på invitasjon fra Irak. Det vi gjør der må skje i tett samarbeid med irakiske myndigheter. Irak er et splittet land med dype problemet, men vi må hindre at Irak havner i en enda verre situasjon, slik det er i nabolandet Syria. Derfor må vi hindre at IS kommer tilbake. De er til stede i begge land, opererer under bakken og truer NATO-personell og annet personell.

Men Stoltenberg er likevel nølende til å sende kampstyrker:

– Vi trenger militære der, men av en annen type, sier han.

– NATO kan utplassere store styrker til kampoperasjoner, slik som i Afghanistan, ved behov. Men grunnleggende tror jeg det er bedre å trene lokale styrker og bygge lokal kapasitet.

– Et annet argument er at vi vil alltid bli oppfattet som fremmede og blir beskyldt for å være okkupanter, legger NATO-sjefen til.

NATOME

President Trump har også sagt at NATO burde utvides til Midtøsten, og lanserte selv navnet NATOME, for NATO og Middle East, som han selv mente var et strålende navn. Stoltenbergs kommentar til dette er knapp:

– Jeg er opptatt av hva NATO kan gjøre, og ikke hva vi kalles.

– Kan land i Midtøsten senere bli medlemmer i NATO, slik Trump foreslo?

– I vår stiftelseserklæring slås det fast at det er Canada, USA og europeiske land som er medlemmer. Men vi samarbeider nært med mange land i regionen.

Publisert: 17.01.20 kl. 17:45

