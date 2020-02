DREPT: Lederen for al-Qaida på den arabiske halvøy, Qasim al-Raymi, skal ha blitt drept i et droneangrep. Foto: STRINGER / EPA

Utpekt som hjernen bak flere terrorangrep: Dette var Qasim al-Raymi

Qasim al-Raymi var målet for den første militæroperasjonen Donald Trump beordret som president i 2017. Han overlevde den gang – men nå hevder amerikanerne at de endelig har lyktes med å ta al-Qaida-toppens liv.

President Donald Trump kunngjorde sent torsdag kveld at USA i en antiterroroperasjon i Jemen drepte al-Qaida-veteranen som ledet terrorbevegelsen på den arabiske halvøy.

Det er ikke første gang Qasim al-Raymi er rapportert drept i raid utført av jemenittiske eller amerikanske styrker:

9. august 2007 ble al-Raymi angivelig drept av jemenittiske sikkerhetsstyrker.

17. desember 2009 skal han ha vært målet for et amerikansk rakettangrep mot al-Qaida-leire i Jemen, ifølge ABC News

15. januar 2010 ble han rapportert drept i en jemenittisk luftangrep mot to biler, der seks personer ble drept, meldte Daily News da

29. januar 2017 var al-Raymi angivelig målet for en amerikansk militæroperasjon beordret av president Trump. Angrepet resulterte i at en rekke sivile og to amerikanere ble drept, blant dem Navy Seal-offiseren William Owens.

Qasim al-Raymi var en veteran fra al-Qaidas treningsleirer i Afghanistan, før terrorangrepet mot USA 11. september 2001 som kostet nær 3000 mennesker livet.

Han var eldst i en søskenflokk på tolv og vokste opp i Rayma-provinsen vest i Jemen.

Etter en serie bombeangrep mot ambassader i Jemens hovedstad Sanaa ble han dømt til fem års fengsel i 2004, for blant annet å ha deltatt i en sammensvergelse som planla et attentat mot den amerikanske ambassadøren.

To år senere klarte han å flykte fra fengselet sammen med 22 andre jihadister.

RØMTE: Disse fangene klarte å grave tunneler ut av fengselet. al-Raymi skal være den femte personen fra venstre på midterste rad. Foto: HO / X80001

Leder i AQAP

Etter flukten var al-Raymi blant grunnleggerne av al-Qaida i Jemen. I 2009 gikk denne gruppen sammen med al-Qaida i Saudi-Arabia og formet al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP). al-Raymi var militær leder.

Terrorgruppens uttalte mål er ifølge BBC å kaste USA-støttede regimer og utradere vestlig innflytelse i regionen.

Qasim al-Raymi ble forfremmet til leder av AQAP i 2015, etter Nasir al-Wuhaysi, som ble drept i et droneangrep. al-Wuhaysi var i flere år Osama bin Ladens personlige assistent i de afghanske fjellene i Kandahar.

USA hadde utlovet en dusør på ti millioner dollar – over 900 millioner kroner – for opplysninger om al-Raymi.

En informant i Jemen skal i november ha varslet CIA om hvor al-Raymi befant seg, ifølge New York Times. Da kunne amerikanerne begynne å følge terroristlederens bevegelser med overvåkningsdroner.

Stammeledere i Jemen fortalte nyhetsbyrået AP om et amerikansk droneangrep i provinsen Maarib 25. januar, som angivelig ødela en bygning som huset al-Qaida-krigere.

Det er ikke bekreftet at dette er samme angrepet som tok livet av Qasim al-Raymi. En jemenittisk regjeringstalsmann bekreftet droneangrepet i Maarib overfor nyhetsbyrået Reuters, men benektet at al-Raymi var blant de døde.

Al-Raymi var hjernen bak flere terrorangrep

Al-Raymi tok nylig på seg ansvaret for terrorangrepet på den amerikanske marinebasen Pensacola i Florida i desember, hvor tre amerikanere ble skutt av en mann fra det saudiarabiske luftforsvaret.

MARINEBASE: Tre ble drept og åtte såret i angrepet i et klasserom på den amerikanske marinens flybase i Pensacola i desember. Foto: US NAVY/PATRICK NICHOLSs HANDOUT / US NAVY

Lydopptaket ble offentliggjort av al-Qaida 2. februar, etter at ryktene om terroristlederens død begynte å spre seg. Budskapet kan ha blitt spilt inn tidligere.

USA mener at al-Raymi var hjernen bak flere terrorangrep mot amerikanske og vestlige mål:

Al-Qaida i Jemen skal ha stått bak selvmordsbombingen som kostet åtte spanske turister livet 2. juli 2007. 18. januar 2008 åpnet al-Qaida-militante ild mot en bilkonvoi med turister. Blant de drepte var tre belgiere. I mars året etter ble fire sørkoreanske turister drept.

Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet skal han ha spilt en sentral rolle i angrepet mot den amerikanske ambassaden i Sanaa i september 2008, hvor ti jemenittiske vakter og fire sivile ble drept.

Han skal ha planlagt en selvmordsbombing mot et passasjerfly med kurs for Detroit 25. desember 2009. En nigerianer hadde eksplosiver gjemt i undertøyet, men terrorangrepet mislyktes.

– al-Qaida vil leve videre

Jo Jakobsen, professor ved NTNU og ekspert i internasjonale relasjoner, mener det store militære presset mot al-Qaida svekker dem mer enn et enkelt attentat.

– Normalt har ikke et attentat på lederen i en slik gruppering så mye å si. Det er det øvrige militære trykket som svekker mulighetene til å planlegge terrorangrep, sier Jakobsen til VG.

AQAP har vært den farligste delen av al-Qaida fra et vestlig perspektiv. Derfor har USA brukt mye ressurser på å angripe strategiske mål i Jemen.

– Ideologien vil leve videre, selv uten al-Raymi. Dette er også på grunn av krigen som pågår i Jemen – terrororganisasjoner trives i kaoset en krig medfører, avslutter Jakobsen.

