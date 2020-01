FART MED BART: Harry Harris fotografert under et møte i Sør-Koreas utenriksdepartement i november i fjor. Foto: Heo Ran / POOL Reuters

USAs ambassadør får barte-kritikk

Livet som diplomat kan sikkert by på mange utfordringer. USAs ambassadør til Sør-Korea har fått en skikkelig hårete en.

Nå nettopp

Da mannen med det velklingende navnet ble utnevnt av president Donald Trump til USAs ambassadør i Sør-Korea så han neppe for seg at hårene som vokser på overleppen hans skulle bli et problem.

Men Harry Harris har en bart til sørkoreansk besvær.

Den siste tiden har Harris nemlig fått gjennomgå i landet han nå bor i. Særlig på sosiale medier, skriver CNN.

– Barten har av en eller annen grunn blitt gjenstand for litt oppmerksomhet i mediene her borte. Dersom du følger med på sosiale medier, så er det overalt, sier ambassadøren selv.

Født i Japan

Som CNN skriver; man kunne kanskje tenke at det hele bare er latterlig, men Harris’ bart har gitt grobunn for diskusjoner som handler om langt mer enn bare ham.

HERRER MED BART: Japans tidligere statsminister Hideki Tojo og tidligere keiser Hirohito. Foto: AP

For mange sørkoreanere er den brutale japanske okkupasjonen av den koreanske halvøy fra 1910 til 1945 fremdeles et ømt punkt. Mange har vist til at noen av Japans mest prominente ledere fra den tiden, som statsminister Hideki Tojo og keiser Hirohito, hadde bart.

Da hjelper det ikke akkurat for ambassadørens del at hans mor var japansk og at han selv ble født i landet. Selv er han bare amerikansk statsborger.

– Jeg grodde ikke bart på grunn av mitt japanske opphav, sier Harris.

– Jeg kunne ikke vokse høyere, jeg kunne ikke gro hår på hodet, men jeg kunne gjøre det på fremsiden av ansiktet, så jeg gjorde det. Det ligger ikke noe ondskapsfullt bak det. Jeg ønsket en forandring, legger ambassadøren, som først fikk bart etter at han pensjonerte seg fra marinen og ble diplomat.

Husker du denne? Stordalens bart slaktes

Ingen umiddelbare barberingsplaner

Det har heller ikke hjulpet Harris at det tradisjonelt gode forholdet mellom USA og Sør-Korea har vist tegn til å slå små sprekker den siste tiden.

De to landene jobber med å få på plass en avtale rundt hvordan kostnadene ved at USA har store militære styrker i landet skal fordeles, og det har gått rykter om at president Donald Trump krever at sørkoreanerne skal betale 400 prosent mer enn de gjør i dag.

Harris ser likevel ikke ut til å ha umiddelbare planer om å begrense barten til bare en «Movember»-statement. Da Korea Times spurte om han ville vurdere å barbere den bort dersom det kunne bedre forholdet mellom landene, svarte han at i så fall må han bli overbevist om at det faktisk vil være til nytte.

– Jeg er den jeg er. Alt jeg kan si, er at enhver beslutning jeg tar er basert på det faktum at jeg er USAs ambassadør til Sør-Korea, ikke Japans ambassadør til Sør-Korea, sier Harry Harris.

Publisert: 18.01.20 kl. 08:19

