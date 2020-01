VÅPENHVILE: Mulla Abdul Ghani Baradar (nummer to fra venstre) politisk leder i Taliban, har kommet med forslag til våpenhvile. Her fra mai 2019 i Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Taliban foreslår våpenhvile

Taliban overleverte torsdag et forslag om våpenhvile til Zalmay Khalilzad, den utsendte amerikanske forhandleren, melder nyhetsbyrået AP.

Nå nettopp

Forslaget omhandler i førsteomgang en midlertidig våpenhvile på mellom syv og ti dager.

Forslaget blir ansett som en mulighet til å gjenåpne fredsforhandlingene mellom Taliban og USA, og med det forhåpentligvis avslutte den 18 år lange krigen i Afghanistan.

Et av de store hindrene på veien til en fredsavtale er resultatet av fjorårets presidentvalg. Den første opptellingen ga president Ashraf Ghani valgseier, men regjeringssjef Abdullah Abdullah utfordrer resultatet. Taliban vil ikke forhandle med noen av dem.

Har vært nærme tidligere

Partene var nærme en fredsavtale i september, men da ble forhandlingene avbrutt da Taliban detonerte en bilbombe i Kabul som drepte en amerikansk soldat og elleve sivile.

Betingelsene som var på bordet da var blant annet at amerikanske styrker skulle trekkes ut av landet, samt at Afghanistan ikke skal være en frihavn for terrorister.

Fakta om krigen i Afghanistan * Krigen i Afghanistan anslås å ha kostet om lag 150.000 mennesker livet siden 2001. I dette tallet inngår nesten 40.000 sivile afghanere. * Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge UNHCR registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1 million afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan. *Taliban kontrollerer nå omtrent halvparten av Afghanistan. I tillegg er ekstremistgruppen IS og en rekke andre væpnede grupperinger aktive i landet. *Taliban styrte Afghanistan fra 1996 og fram til den amerikanskledede invasjonen i 2001. * Invasjonen skjedde i kjølvannet av 11. september-angrepene i USA, som den ekstreme islamistgruppen al-Qaida sto bak. Al-Qaida hadde treningsleirer i Afghanistan. * USA og deres NATO-allierte hadde på det meste over 150.000 soldater i landet. * NATO avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014, men har fortsatt rundt 20.000 soldater i landet, rundt 14.000 av dem fra USA. Disse trener og støtter afghanske sikkerhetsstyrker. Kilder: NTB, UNHCR, Brown University

Publisert: 16.01.20 kl. 12:18

