Biler begravd under to meter hagl i Mexico

En kraftig haglstorm etterlot seg to meter hagl i en rekke bydeler i den mexicanske storbyen Guadalajara.

NTB-AFP

Nå nettopp







Guadalajara har den siste tiden hatt sommertemperaturer på rundt 30 grader, men søndag inntraff en kraftig haglstorm – som endte med at biler ble begravd under to meter hagl i minst seks bydeler.

Mens barn lekte og kastet hagl på hverandre, måtte myndighetene hente fram tungt maskineri for å rydde gater og veier.

Nærmere 200 boliger og næringsbygg meldte om skader, og minst 50 biler ble feid bort av isras i bratte nabolag.

Det er ikke uvanlig med haglstormer fra tid til annen om sommeren, men ingenting i nærheten av søndagens storm.

– Jeg har aldri sett maken i Guadalajara. Så spør folk seg om klimaendringene finner sted. Dette er naturfenomen som aldri før er sett. Det er utrolig, sa guvernør Enrique Alfaro i delstaten Jalisco.

Publisert: 01.07.19 kl. 03:42