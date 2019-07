President Donald Trump sliter med å få bygget sin lovede grensemur mot Mexico. Foto: Alex Brandon / AP

Trump ber høyesterett om Pentagon-midler til grensemur

Trump ber høyesterett om å få bruke Pentagon-midler til å bygge mur på grensen mot Mexico. Sist uke opprettholdt en ankedomstol beslutningen om å fryse midlene.

NTB-AP

Nå nettopp







President Trumps regjering leverte anmodningen fredag. Trump har slitt med å oppfylle sitt viktigste valgløfte fra 2016.

Forrige uke besluttet en ankedomstol i San Diego å nekte administrasjonen å ta midler fra forsvarsdepartementets avdeling for narkobekjempelse for å bygge mur sør i Arizona, California og New Mexico. Ankedomstolen var splittet, men de tre dommerne valgte til slutt å opprettholde den tidligere beslutningen.

Fikk du med deg? Bygger mur mot Mexico-grensen – av ost!

Byggestans

Presidenten ber nå høyesterett om å annullere frysingen av midlene mens saken går sin gang gjennom ankedomstolene. Den kan til slutt ende i høyesterett. Administrasjonen har så langt ikke fått lov til å bygge videre mens saken behandles.

les også Nå vil John ikke lenger ha Trumps grensemur

Midlene beløper seg til 2,5 milliarder dollar, om lag 21,3 milliarder norske kroner, som administrasjonen sier skal brukes til å bygge over 16 mil med gjerder. Regjeringen sier at dommeren som først besluttet at midlene skulle fryses, tok feil, og at gruppene som fremmer søksmålet, ikke har rett til å saksøke.

Høyesterettsdommer Elena Kagan sa fredag kveld at gruppene får fram til 19. juli på å komme med skriftlig svar på administrasjonens begjæring.

Konservativt flertall

Trump har kjempet med nebb og klør for å finansiere murplanene, men har hele tiden møtt sterk motstand. Han tok USA inn i en 35 dager lang «shutdown» i januar, før han erklærte nasjonal krisetilstand etter at Kongressen nektet å gi ham mer penger til mur.

les også Slik splitter Trump-administrasjonen fortsatt familier

Det er flertall av politisk konservative dommere i høyesterett, fem mot fire, men domstolen blokkerte senest denne uken Trump-administrasjonens forsøk på å legge inn et spørsmål om statsborgerskap i folketellingen.

Publisert: 13.07.19 kl. 02:51