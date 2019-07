Foto: Thanassis Stavrakis / TT NYHETSBYRÅN

Hellas stemmer i dag - klart for comeback for mektig politisk familie

Nå er en av Hellas’ mektigste politiske familier på vei tilbake til makten. Etter alle solemerker blir Kyriakos Mitsotakis (51) fra det konservative partiet ND valgt til ny statsminister i dag.

Dynastier er ikke ukjent i gresk politikk. I sosialdemokratiske PASOK var den mektigste familien Papandreou dominerende i mange år. Nå ser det ut til at sønnen av den tidligere statsministeren i Hellas, Konstantinos Mitsokatis, kan bli landets nye president.

TIL VALGLOKALENE: Tredje gang på tre måneder. Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Valglokalene i Hellas åpnet klokken syv søndag. Statsminister Alexis Tsipras og partiet hans Syriza ligger dårlig an.

Siden Tsipras vant valget i 2015 har landet sakte, men sikkert, forlikt seg med EU. Syriza led store nederlag i valget til Europaparlamentet 26. mai og i kommunevalget 2. juni. Alexis Tsipras, som kunne ha blitt sittende til oktober, valgte å skrive ut nyvalg. Når grekerne i dag velger ny regjering vil det være det tredje valget på like mange måneder. Og Syriza ligger an til å tape igjen.

BAKGRUNN OM VALGET I HELLAS * Venstrepartiet Syriza, ledet av Alexis Tsipras, vant valget i Hellas i januar 2015 med løfter om å reforhandle kravene fra landets kreditorer og få på plass en avtale med EU om å slette gjeld. * Bakgrunnen er at Hellas det siste tiåret har vært preget av den økonomiske krisen som oppsto i 2009 på grunn av svulmende statsgjeld og store budsjettunderskudd. * Siden 2010 har landet fått til sammen 289 milliarder euro i lån fra andre medlemsland i EU og internasjonale institusjoner. * I bytte mot kriselånene har landet måttet gjennomføre omfattende reformer, deriblant reform av offentlig sektor, av bankvesenet, skattereformer, arbeidsmarkedsreformer, pensjonsreformer og privatiseringer. * Tsipras' regjering fikk fornyet tillit ved et nyvalg i september 2015, selv om den hadde gått med på kreditorenes krav, etter at de først var blitt forkastet i en folkeavstemning. * Den siste programperioden av kriseprogrammene ble avsluttet 20. august 2018. * Tsipras har også møtt stor motstand på hjemmebane etter at han i april 2018 inngikk en avtale om å avslutte en langvarig navnestrid med nabolandet Makedonia, som gikk med på å skifte navn til Nord-Makedonia. Mange grekere mener dette ikke er godt nok, og mener at nabolandet i nord fortsatt prøver å tilrane seg navnet på en gresk region og den historiske arven etter Aleksander de store. Kilde:NTB Vis mer vg-expand-down

Inn på arenaen kommer Kyriakos Mitsokatis fra høyrepartiet «Nytt Demokrati» (ND). Kyriakos Miltsokatis har en mastergrad i internasjonale studier fra Standford og en MBA fra Havard Buisness School.

Kyriakos Mitsotakis overtok som leder for de konservative i 2016 i kamp mot veteranen Evangelos Meimarakis.

Han er sønn av Konstantinos, som var statsminister fra 1990 til 1993.

Faren ble i 1974 erklært «persona non grata» av militærjuntaen som da styrte landet. Kyriakos var et halvt år og har siden beskrevet disse første månedene av sitt liv som et politisk fengsel.

Familien rømte til Paris der de tilbragte de seks første årene av Miltsokatis liv.

BESØK: Mitsotakis på besøk hos daværende president George W. Bush i 1992.

Søsteren, Dora Bakoyannis, har vært kulturminister, utenriksminister og ordfører i hovedstaden Athen. I juni ble sønnen hennes, Kostas, valgt til ordfører i Athen. Familien er nært knyttet til familien til Eleftherios Venizelos, den store greske statsmannen fra første halvdel av det tjuende århundret. Dynastiet har røtter på øya Kreta.

Mitsokatis lover liberalisering og økonomisk vekst. Han lover også å senke skattene EU har påtvunget landet etter det massive økonomiske uføret Hellas havnet i for ti år siden - og som utløste store redningspakker fra EU.

I de siste meningsmålingene får ND rundt 36 prosent og Syriza 27 prosent oppslutning, skriver Dagbladet. Det er spådd at fløypartiene vil gjøre det dårlig og at Hellas igjen vil bli dominert av to store politiske partier: Nytt Demokrati og Syriza.

9,9 millioner velgere har muligheten til å avlegge sin stemme i valget på ny nasjonalforsamling i Hellas i dag.

I 2015 var det politisk drama da de folkevalgte til slutt stemte for nye reformer - som igjen utløste nye hjelpetiltak fra EU:

