TAR MANGE LIV: Dødstallene etter ebola-utbruddet stiger stadig. Her bærer de liket etter et ebola-offer ut fra et medisinsk senter i mars i år. Foto: Baz Ratner / X02483

Konspirasjonsteorier gjør kampen mot ebola i Kongo vanskelig

Ebola-epidemien som herjer i Kongo er krevende å bekjempe – også på grunn av konspirasjonsteorier.

I august 2018 ble ebola-utbruddet registrert i Den demokratiske republikken Kongo.

– Over 2200 personer er smittet, og sist jeg sjekket var det registrert over 1500 dødsfall, sier Jon Solaas, som er sosialantropolog og har jobbet i Kongo for Leger Uten Grenser, til VG.

Sykdommen som spres via kontakt og dråper er ekstremt smittsom, og arbeidet med å bekjempe den er krevende. Siden august i fjor har han og mange andre jobbet på spreng med å stoppe spredningen.

Kjemper mot konspirasjonsteorier

Men til tross for omfanget av epidemien er ikke befolkningen alltid like lette å overbevise.

– Det er enormt mange rykter knyttet til ebola. Hvis folk ser mennesker kledd i helhvite drakter med masker som setter opp store telt, sier det seg selv at de stiller spørsmål, sier han.

Solaas forteller at de har lagd en oversikt over alle konspirasjonsteoriene og ryktene de har hørt. Ifølge sosialantropologen har de registrert rundt 140 forskjellige teorier om ebola.

Blant ryktene er konspirasjonsteorier om at ebola bare brukes som unnskyldning for at utenlandske organisasjoner skal være i landet og at ebola egentlig ikke eksisterer.

KJEMPER MOT KONSPIRASJONSTEORIER: Solaas jobbet i hovedsak med å stoppe ryktene om ebola fra å spre seg. Foto: Privat

Den demokratiske republikken Kongo * DR Kongo er et fransktalende land i Afrika som grenser til Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Angola og Republikken Kongo. * I 2017 var befolkningstallet på i overkant av 83 millioner mennesker. * Hovedstaden er Kinshasa med i overkant av 11,5 millioner innbyggere (2015). * Presidenten i landet er Félix Tshisekedi, mens statsministeren er Sylvestre Ilunga Ilukamba. * Forventet levealder er 57,7 år for kvinner og 54,7 år for menn. Kilde: snl.no Vis mer vg-expand-down

Drap og vaksinefrykt

At disse konspirasjonsteoriene kommer i veien for helsearbeidere finnes det flere eksempler på:

I en reportasje fra Guardian, hvor utbruddet blir omtalt som den mest komplekse helsekrisen i landets historie, forteller motorsykkel-ambulansesjåfør Moise Kitsakihu-Mbira om hvordan tolv personer i familien døde av ebola.

– Det var barnebarnet mitt som døde først, sier han.

Da familien berørte den døde kroppen ble de smittet av gutten.

HAR VAKSINE: En pasient blir behandlet for ebola på et medisinsk senter i Beni i mars i år. Til tross for at helsearbeiderne har alle virkemidler som kreves for å stoppe ebola-smitten gjør folks skepsis det vanskelig å stoppe epidemien. Foto: Baz Ratner / X02483

– Selv da de sa det var ebola ville ikke familien min akseptere det. De kastet steiner etter folkene som var sendt for å gi vaksiner. De trodde det var gift, sier han videre.

Men selv etter at han vaksinerte seg selv, og fortalte kona om at han hadde blitt smittet, ville hun ikke vaksinere hverken seg selv eller barna.

Den mest alvorlige hendelsen som trekkes frem som følge av konspirasjonsteorier var da den kamerunske doktoren Richard Mouzoko Kiboung ble drept av væpnede styrker. De mente helsearbeiderne fremsatte falske påstander om ebola og drepte Kiboung på Butembos universitetssykehus.

HELDEKKENDE DRAKT: En helsearbeider går mot helsesenteret i Beni i mars i år. I frykt for smitte må arbeiderne bruke en drakt som hindrer all kontakt med de syke. Foto: Baz Ratner / X02483

Det er også meldt om grupper som brenner helsebygg og skyter mot dem. Dette har ført til at helsearbeidere ofte må reise med væpnet beskyttelse, skriver avisen.

– Er ikke dumme

Solaas mener grunnen til at disse konspirasjonsteoriene får spre seg er sammensatt.

– Mye kommer som følge av at folk søker informasjon. Hvis de ikke har tilgang på kilden direkte kan de møte på bilder og rykter via sosiale medier, fra folk på reise og via folk som bare har hørt om ebola.

Dette er det jobben til Solaas handler om. Han forsøker å forklare folk hva ebola er.

BLIR ANGREPET: Flere helsearbeidere har blitt angrepet i Kongo. Her er restene etter en bil som ble angrepet i Beni i nordøst-Kongo i juni i år. Foto: Al-hadji Kudra Maliro / TT NYHETSBYRÅN

– Det positive er at folk ikke er dumme. Men de er nysgjerrige og søker informasjon om det som skjer. Derfor må vi være nære og få ut fakta om hva som skjer og hva man burde gjøre.

Samtidig er få smittet av ebola i forhold til antallet som lider av andre sykdommer, noe som gjør at befolkningen blir enda mer mistenksomme.

– Mye av skepsisen rundt ebola kommer av at de har andre sykdommer og problemer som meslinger, fødselskomplikasjoner og malaria. Lokalbefolkningen blir overrasket når det skjer mye rundt ebola.

Stor fare for ytterligere spredning

Ifølge Solaas er det verste som kan skje at epidemien sprer seg til byen Goma, som har over én million innbyggere.

Sosialantropologen sammenligner millionbyen med Oslo. Folk bor tett på hverandre, noe som gjør at smitten sprer seg fortere, forklarer han.

– Vi frykter det vi så i Vest-Afrika i 2014 og 2015. Da så vi tusenvis som døde. Det var tidspunkt hvor helsemyndighetene ikke klarte å få kontroll.

Dette er ikke et utfall som fremstår som helt umulig. Det kan faktisk skje når som helst, mener han.

VÆPNET BESKYTTELSE: På grunn av angrepene kan man se personer fra det kongolesiske politiet med våpen rundt helsearbeiderne som jobber. Bildet er av to fra politiet som holder vakt mens vaksinasjoner finner sted i juni i år. Foto: Al-hadji Kudra Maliro / TT NYHETSBYRÅN

– Det er utrolig mange veier som går til Goma fra nord. Alt fra tungtransport til folk på motorsykler som skal besøke familien kommer inn. Da vi jobbet der var det en konstant anspent følelse og spenning. Hver gang vi fikk en alarm eller case som var mistenkelig var vi i full beredskap.

Heldigvis har de gode metoder for å bekjempe ebola.

– Vi har vaksinen som er en «game-changer». Nå er over 140.000 personer vaksinert.

Men til tross for dette ser han ikke at de er kvitt epidemien med det første.

– For å si det sånn: Jeg skal tilbake i august, og jeg regner med at det er jobb til meg da. Og jeg skal jobbe der i noen måneder.

Publisert: 08.07.19 kl. 02:28