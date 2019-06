ANNONSE: Dame Products vil reklamere for sine produkter på undergrunnen i New York, men har fått nei. Foto: Dame Products, LLC/Handout via REUTERS

Saksøker for retten til å reklamere for sexleketøy

Den amerikanske sexleketøysprodusenten Dame Products saksøker New Yorks kollektivtransportoperatør for retten til å reklamere for produktene sine på T-banen.

Nå nettopp







Dame Products er et selskap grunnlagt i 2014 med et mål om å jevne ut «nytelsesulikheter» mellom menn og kvinner.

Reklameplakatene til Dame viser en rekke av deres produkter i forskjellige farger, med påskrift som «Du kommer først.», «91 prosent av menn kommer seg dit de skal, mens 60 prosent av kvinner ... ikke gjør det» og «Smilet på min kones ansikt sier alt».

Nå saksøker selskapet New Yorks kollektivtransportsforetak (MTA) fordi de ikke får lov til å reklamere for produktene sine på T-banen. Avslaget kom i desember 2018, og begrunnes med at MTAs retningslinjer for reklame ikke tillater reklamer som promoterer «seksuelt orienterte bedrifter».

Det skriver den amerikanske nettsiden Buzzfeed News.

les også Raser mot engangs-vibrator: – Bidrar til bruk og kast-samfunnet

– Sexistisk

I søksmålet mot MTA beskriver Dame avslaget som sexistisk, og trekker blant annet frem reklamer for Viagra, kondomer og medisin som skal øke libido, som eksempler på reklamer som får lov til å henges opp.

– MTAs retningslinjer representerer et ubehag knyttet til seksuell nytelse [ ...]. Jeg tror dette viser at vi ikke vet hvordan vi skal snakke om sex, og jeg føler at Dame Products kan hjelpe med dette, sier grunnlegger og administrerende direktør i Dame Alexandra Fine til Buzzfeed.

MTA på sin side avviser anklager om sexisme i vurderingen av reklameplakater.

– MTA har mandat i grunnloven til å trekke rimelige konklusjoner hva gjelder forskjellen på forskjellige former for reklame, sier Maxwell Young, talsperson for MTA til nettstedet.

Publisert: 23.06.19 kl. 09:24