PICNIC: Stephanie Grisham , nyutnevt pressesektrær for president Trump, fortsatt pressetalskvinne for førstedamen og samtidig kommunikasjonsjef i Det Hvite hus Foto: Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN

Slik er Trumps nye pressesekretær

Stephanie Grisham har jobbet for skandale-rammede politikere før, hun har løyet for mediene, og hun er en av dem som har jobbet lengst for Donald Trump.

Hun er den tredje pressesekretæren som prøver seg i løpet av Trumps presidentperiode.

Amerikanske medier er særlig opptatt av om Grisham kommer til å videreføre Sarah Huckabee Sanders mildest talt anstrengte forhold til journalister, og om hun vil gjeninnføre den gamle tradisjonen med daglige pressebriefinger - som brått endte under Sanders.

VANSKELIG: Sarah Huckabee Sanders har hatt et meget anstrengt forhold til journalister og medier, og har måttet tåle mye kritikk for sin tid i det Hvite Hus. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Grisham, som har jobbet for både Melania og Donald Trump siden 2015, skal ha en svært høy stjerne hos presidenten. I følge Cliff Sims, som skrev bok om sin tid som rådgiver i Det Hvite Hus, var Grisham pressesekretæren som reiste med Trump under hans kampanje, og han elsket hennes tøffhet.

Den er det flere som har fått oppleve:

Grisham var nestkommanderende under Trumps første pressesekretær Sean Spicer. Etter kort tid forlot hun den jobben og gikk over til Melania Trumps stab, angivelig i misnøye over at han holdt henne utenfor alt.

PÅ JOBB: Stephanie grisham ankommer et valgmøte for Donald trump i Orlando, Florida. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Grisham skal også ha vært den som på vegne av Melania Trump, sørget for at en av sikkerhetsrådgiverne nær presidenten, Mira Ricardel, måtte gå.

I forbindelse med Melania Trumps reise til flere afrikanske land i fjor høst, kom det til konflikt mellom hennes stab og Ricardel. Konflikten endte da Stephanie Grisham, som da var Melania Trumps pressesekretær og nære fortrolige, kom med en oppsiktsvekkende og svært utradisjonell uttalelse: USAs førstedame er av den oppfatning at hun (Ricardel, red.anm) ikke lenger fortjener æren av å jobbe i Det Hvite Hus.

IKKE TILLIT: Det skar seg helt mellom førstedame Melania Trump og sikkerhetsrådgiver Mira Ricardel. Det førte til at Ricardel måtte gå. Foto: Jonathan Ernst / X90178

Et par dager senere sluttet Mira Ricardel.

I juni 2018 dro Melania til i Texas for å besøke barn som var anholdt i grenseområdet. På den grønne jakken hun hadde på seg, stor det med store hvite bokstaver : I really don’t care. Do U?»

– Det er en jakke. Det er ingen skjult melding. Etter et så viktig besøk i Texas, håper jeg ikke media velger å fokusere på hennes garderobe, refset Grisham dem som spurte hvem beskjeden på jakken var til.

JEG BRYR MEG IKKE,GJØR DU? var teksten på jakken til førstedamen. Det var en indirekte melding til hennes kritikere, fortalte hun selv. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Senere innrømmet førstedamen selv at jakken var en beskjed til dem som kritiserte henne, om at det ikke ville hindre henne i å gjøre det hun følte var riktig. I det samme intervjuet med ABC News, understreket hun at hun elsker sin mann, og hadde viktigere ting å tenke på enn beskyldningene om at han bedro henne.

Grisham, som er skilt to-barnsmor, i følge wikipedia født i 1977 eller 1978, har også jobbet for Mitt Romney under hans presidentkampanje i 2012.

PÅ VEI: Stephanie Grisham på vei til og fra møte i det Hvite Hus etter at det ble kjent at hun er Trumps nye pressesekretær. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Mer bråk ble det da hun jobbet for politikeren David Gowan i Arizona. Den lokale avisa hadde nettopp publisert en artikkel om Gowans misbruk av offentlige midler, da Grisham sendte avisens redaktør en epost om at deres plass i delstatsforsamlingen var inndratt og gitt noen andre. De fikk plassen tilbake etter å ha truet med søksmål.

Avisas avsløringer førte til at Gowan måte tilbakebetale mange tusen dollar. Da tok Grisham igjen affære, og innførte en regel om bakgrunnsjekk av alle reportere som skulle ha adgang til delstatsforsamlingen, der selv bagateller på rullebladet ville være til hinder. Journalisten som hadde skrevet sakene mot Gowan, hadde en anmerkning etter å ha befunnet seg på privat område uten lov, fra mange år tilbake. Selv skal Grisham, i følge wikipedia,ha blitt tatt for fyllekjøring, kjørt for fort og for å ha kjørt uten gyldig førerkort. I solidaritet med journalisten som ble hardest rammet av den nye regelen, nektet alle journalistene å fylle ut bakgrunnsjekken, og mediedekningen ble så stor at Grisham etter noen dager ombestemte seg.

SAMMEN: Stephanie Grisham og Kellyanne Conway er sammen på et valgkampmøte for Trump i florida nylig. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Da den samme avisa avslørte at Grisham hadde mottatt lønn fra Arizonas skattebetalere samtidig som hun jobbet for Trumps overgangsteam, var det hennes tur til å true med rettslige skritt - men det ble aldri noe av.

– Stephanie Grisham er beinhard, sier Brett Mecum, som jobbet sammen med henne i Arizona, til The Hill.

– Ingenting skremmer henne, men hun er også utrolig lojal og medfølende. Hun er svært beskyttende overfor både presidenten og førstedamen, samtidig som hun kommer godt overens med reportere, sier Mecum.

AFRIKA: Stephanie Grisham sammen med førstedamen Melania Trump under et besøk i Malawi i fjor. Foto: CARLO ALLEGRI / X90181

Det siste kan ikke sies å være tilfelle med Grishams forgjenger, Sanders.

Under hennes regime er de daglige pressebriefingene avgått en stille død, Trump har erklært media som «folkets fiende» og istedet for å svare på spørsmål, har presidenten twitret det han har på hjertet, ofte med kontroversiell utgang.

– Grisham forstår journalister mentalitet, derfor er hun en veldig god talsperson, sier Hank Stephenson , reporteren som ble forsøkt utestengt fra delstatsforsamlingen i Arizona - av Grisham.

FØRSTE JOBBREISE: Stephanie Grisham sammen med sin nestleder Hogan Gidley under en mellomlanding i Alaska, på vei til G-20 møte i Japan. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Grishams ildåp i den nye jobben kommer raskt:

Hun følger presidenten på tur til G-20 møtet Japan og senere Sør-Korea.

I følge Sky News skal Grisham fortsette som Melania Trumps pressetalskvinne, samtidig som hun er presidentens pressesekretær og er kommunikasjondirektør i det Hvite Hus.

