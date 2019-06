VIKTIG Å KJØLE SEG NED: Den ekstreme varmen som har slått innover store deler av Europa har gjort at innbyggere og turister må være flinke til å holde kroppstemperaturen nede. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Slik blir ferieværet i Europa

Mange nordmenn flykter i disse dager sørover til rekordvarme dager i Europa. Nå kan det se ut til at de høyeste temperaturene roer seg den nærmeste uken.

I Frankrike har de sett seg nødt til å gjøre tiltak for at folk ikke skal få alvorlige problemer i varmen. Resten av Europa er også i ferd med å få store vansker med heten, mens vi i Norge opplever et mer variert vær.

Ifølge statsmeteorolog Magni Svanevik i Meteorologisk institutt kan du fortsatt få en varm sommer om du har tenkt deg sørover den neste uken.

Varmt og fare for regn

Temperaturene skal fortsatt holde seg høye i Europa, melder Svanevik. Spesielt i Spania kan man belage seg på varme dager i nærmeste fremtid.

– I Madrid ser vi været frem til 7. juli. Der er det helt tørt og lite skyer. Fra nå frem til søndag kan de også få temperaturer opp mot 40 grader, sier hun til VG.

Utover i neste uke skal derimot temperaturen synke noe. I tillegg kan det komme regn i deler av landet.

– Det ser ut til at det er utrygt for byger nord i Spania, sier statsmeteorologen.

SOLA STEIKER: I Spania, som i store deler av Europa har varmen virkelig satt seg. Her fra Consuegra i sentral-Spania. Foto: SUSANA VERA / X01622

Det været påvirker også naboen i nord, Frankrike, skal vi tro Svanevik.

– Det er mer bygeaktivitet der. Dette skjer ikke på middelhavssiden, der ser det tørt ut, sett bort fra noen ettermiddagsbyger. Men det er mer i vest, forteller hun.

I hovedstaden Paris må man også belage seg på en varm helg, spår hun.

– Det blir opp mot 35 grader i helgen. Men det er en trend i området der med lavere temperaturer. Kanskje rundt 30 grader til uken, som vel er mer normaltemperaturen.

Dette er en tendens hun ser for vestlige deler av Europa, hvor gradestokken viser mer normal varme neste uke.

FYLLER BADESTRENDENE: På grunn av varmen har mange personer funnet veien til sjøen for å kjøle seg ned i Nice. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Tørt i Hellas

Ifølge Svanevik kan man, som i Frankrike og Spania, oppleve regn i nordlige deler av Italia.

– Det er noen ettermiddagsbyger som utvikler seg i nordlige deler mot Alpene og strekker seg mellom Frankrike, nord i Spania og Østerrike.

Dette skjer ifølge statsmeteorologen på grunn av store landområder og mye varme. Men går man lenger sør vil varmen og tørken absolutt være merkbar også i støvellandet.

– Det ser tørt ut lenger sør i områdene rundt Middelhavet. I for eksempel Roma ser det ut som det blir mellom 30 og 35 grader.

SKYFRITT: Lite skyer gjør at det blir lite hvile fra solskinnet, så også i Roma. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

I ferieparadiset Hellas er gjennomgangsmelodien mye den samme.

– På langtidsvarselet ser det ut til å bli tørt. Men det blir nok ikke over 40 grader i Athen. Antagelig blir det et sted mellom 32 og 35 grader der.

Hun presiserer at hun ikke vet hva de har meldt i for eksempel Hellas, men at det kan virke som de høyeste temperaturene har passert i Europa.

Rekordvarme netter

Slik statsmeteorologen ser det, blir det varmest i vestlige deler av Europa. Men nattetid kan hun opplyse om at det er en by i øst som stikker av med varmerekorden.

– I Dubrovnik i Kroatia var minimumstemperaturen 28 grader. Man får ikke pause om nettene heller altså.

Men det betyr ikke at det er kaldt om nettene lenger vest heller.

– I Nice var det for eksempel 26,9 grader om natten.

Meteorologisk institutt la torsdag ut denne tweeten, som viser hvor varmt det var natt til torsdag i deler av Europa:

Om det er stor skogbrannfare i disse varme og tørre områdene tør ikke Svanevik å si noe om, men hun påpeker at om vi hadde hatt sånt vær i Norge hadde nok alarmklokkene ringt.

– Varmen er unormal, men at det er tørt er jo ikke så unormalt.

Hvis hun skal komme med en anbefaling til feriedestinasjon vil hun faktisk gå lenger vest.

– I Lisboa ser det ikke ut til å bli så varmt. Atlanterhavet holder temperaturen nede, forklarer Svanevik.

Publisert: 28.06.19 kl. 04:03