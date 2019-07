DØDSULYKKE: Fire nordmenn var involvert i en trafikkulykke med et tog på den danske lettbanen lørdag morgen. To personer omkom. Foto: Per Øxenholt, Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Dansk Jernbaneforbund: – Alle jernbaneoverganger er en potensiell fare

Dansk Jernbaneforbund vil ifølge Danmarks Radio undersøke alle planoverganger i landet etter dødsulykken der to nordmenn mistet livet i helgen.

Lørdag mistet to norske personer livet, da bilen de kjørte ble truffet av et tog på en planovergang i Trustrup i Danmark. Nå ønsker Dansk Jernbaneforbundet en full gjennomgang av alle planoverganger i landet, for å hindre at en slik ulykke skjer igjen.

– Det er selvsagt sikkerhet, men alle jernbaneoverganger er en potensiell farekilde for både våre medlemmer og menneskene som kjører over, sier nestleder i Dansk Jernbaneforbund, Preben S. Pedersen, til Danmarks Radio.

Han forteller at lokførerne stadig opplever at folk kjører over overgangene, uten at det skjer en ulykke.

– Heldigvis. Men det er jo traumatisk for dem hver gang det kommer noen over overgangen som ikke skulle ha vært der.

Pedersen mener det er lite sannsynlig at man klarer å gjøre det slik at risikoen for en ulykke blir helt borte, men at det er mulig å sikre planovergangene bedre, slik at dødsulykker forhåpentligvis kan unngås.

Ifølge Pedersen er det mange usikre planoverganger i Danmark. Enten som bare er markert med skilt eller manuelle bommer som trafikantene selv kan løfte. Nestlederen mener det spesielt er disse overgangene man må jobbe med for å gjøre dem tryggere.

Planovergangen der ulykken inntraff har lenge blitt kritisert av de nærmeste naboene for å være for dårlig sikret. Blant annet er bommen ikke satt opp, og naboene forteller at lys- og lydsignalene skal ikke virke som de skal.

Den danske havarikommisjonen jobber nå med å finne ut hva som forårsaket ulykken, blant annet om lys- og lydsignalene har fungert som de skulle. Direktør for Aarhus Letbane, Michael Borre, er kritisk til anklagene om at lys- og lydsignalene ikke fungerer og sa søndag at det ikke er noe som tilsier at det skal være tilfellet.

Den danske transportministeren Benny Engelbrecht skriver på Twitter at det er viktig at de kommer til bunns i hva som er årsaken til ulykken, og at han etter sommeren vil innkalle til et møte der de skal diskutere sikkerheten over planovergangene.

