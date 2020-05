FRUSTRERT: Brasils president Jair Bolsonaro møtte søndag opp på en protest mot landets høyesterett og kongress i Brasilia. Foto: Andre Borges/AP/ NTB scanpix

Brasils Høyesterett offentliggjør video som viser president Bolsonaro rase over politiet

Brasils Høyesterett friga fredag en video som viser hvordan president Jair Bolsonaro raser over politiet som etterforsker sønnen hans for korrupsjon.

NTB-AFP

Nå nettopp

Den to timer lange videoen viser hvordan en bannende Bolsonaro uttrykker sin frustrasjon over at han ikke får noe informasjon fra politiet og hvor han sverger på å kaste ut medlemmer fra regjeringen om det blir nødvendig for å beskytte familien.

Filmopptaket som ble frigitt av domstolen fredag, viser et delvis redigert opptak av et to timer langt møte i den brasilianske regjeringen.

Opptaket var en viktig del av politiets etterforskning av påstander om at presidenten hadde forsøkt å blande seg inn i kriminaletterforskningen av hans egen sønn, som ble startet av tidligere justisminister Sérgio Moro.

Moro trakk seg fra stillingen i forrige måned etter at Bolsonaro sparket sjefen for det føderale politiet i Brasil uten å konfererere med ham først.

Bolsonaro har benektet at han utøvde upassende press på regjeringen eller øvrige medlemmene av kabinettet og hevder han er feiltolket.

Fallende populartitet

Videoopptaket viser hvordan presidenten klager over politiet i Rio de Janeiro, hvor sønnen bor og ble etterforsket for korrupsjon.

– Jeg har offisielt forsøkt å bytte sikkerhetsfolket i Rio de Janeiro, og det klarte jeg ikke. Det er over. Jeg vil ikke vente på at familien eller vennene mine blir satt fast. Slutt på historien. Vi tuller ikke, sa Bolsonaro ifølge Reuters.

Bolsonaros popularitet har falt etter at Moro gikk ut av regjeringen. Han er også i åpen konflikt med de fleste av delstatsguvernørene i Brasil fordi han har undervurdert alvorligheten av koronautbruddet som har ført til at flere enn 20.000 mennesker har dødd.

Landet er nummer to i verden over antall smittede, bak USA.

Publisert: 23.05.20 kl. 01:03

