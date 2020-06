FORSKER: Giuseppe Remuzzi leder et farmakologisk institutt med 700 forskere i Bergamo i Italia. Foto: Harald Henden

Italiensk coronaekspert: – Sykdommen har endret seg

BERGAMO (VG) Professor Giuseppe Remuzzi tror vi går skjebneuker i møte: – Er ingenting skjedd innen utgangen av juni, tror jeg ikke den andre coronabølgen kommer.

Forskningsdirektøren følger epidemien fra sitt institutt i Bergamo i Nord-Italia, regionen der det nye viruset først fikk fotfeste i Europa. Nå begynner han å senke skuldrene.

– Sykehusene våre får ikke lenger inn covid-pasienter, sier Giuseppe Remuzzi (71) til VG.

Han leder 700 medisinske forskere ved Mario Negri-instituttet i hjembyen nordøst for Milano. Bak støyskjermen dundrer tungtrafikken forbi på autostradaen mellom Torino og Trieste.

Professorens navn står på mer enn 1440 vitenskapelige artikler. Kontorveggen er full av diplomer og æresbevisninger, han er en internasjonal kapasitet på coronaepidemien.

MERITTERT: Diplomer og æresbevisninger forteller at Giuseppe Remuzzi er en høyt merittert professor og forsker. Foto: Harald Henden

Dramatisk spredning

Det nye viruset har tatt mer enn 16.000 liv i Lombardia, den folkerike regionen som omgir Bergamo. Det er halvparten av alle coronadødsfallene i Italia.

– Vi skulle vært forberedt på at noe ville skje etter sars- og mers-epidemiene, men var det ikke. Denne gang spredt smitten seg mye raskere og mer dramatisk enn vi ventet.

Remuzzi sier at 10–30 daglige coronadødsfall er registrert i Lombardia den siste tiden, men påpeker at ingen av disse pasientene ble alvorlig syke nylig.

– De som dør av covid-19 i Italia i dag, er for det meste svært gamle mennesker som har ligget lenge til intensivbehandling, gjerne i 40–60 dager, sier professoren.

OPTIMIST: Giuseppe Remuzzi tror at Italia i løpet av de neste fire ukene vet om gjenåpningen av landet leder til en ny coronabølge. Foto: Harald Henden

– Sykdommen endret

Han sier at covid-19 er blitt mildere, at det er en annen sykdom. VG har tidligere omtalt lignende observasjoner gjort av to andre italienske leger.

– At det ikke kommer nye coronapasienter til sykehusene, er veldig beroligende.

– Tror du coronaviruset har mutert?

– Jeg sier ikke det. Jeg sier at sykdommen har endret seg og ikke er så alvorlig som før. Spredningen av dråpesmitte er sterkt redusert, sier Giuseppe Remuzzi.

Forklaringen på det siste kan være at folk holder avstand til hverandre, vasker hender og bruker munnbind – ifølge ham de eneste tiltakene som virkelig betyr noe.

– At sykdommen har endret seg, kan også ha sammenheng med at enhver epidemi – utenom polio og vannkopper – før eller siden blir mindre aktiv og opphører, sier Remuzzi.









FORHÅNDSREGLER: Remuzzi mener at noe av årsaken til at det er færre syke er at folk holder avstand, bruker munnbind og vasker hender. Dette er fra byen Crema i Bergamo i mai.

Ingen smitteøkning

Italia har vært stengt ned siden 8. mars, men begynte å åpne igjen 4. mai.

– Det har gått en måned, og ingenting er skjedd. Fremdeles bør vi være veldig forsiktige. Men fortsetter det slik til slutten av juni, har vi ikke lenger covid-19 i den form vi frykter.

– Gjelder det også land som Norge?

– Mine uttalelser gjelder for Italia. Vi ble først rammet i Europa og kommer først til null nye smittetilfeller, sier nevrologi-professoren i Bergamo.

– Virus med oss i to år

Han sier det er mulig viruset vil blomstre opp igjen og bli mer aggressivt til vinteren.

– Da blir det ekstremt viktig at alle tar influensavaksine, slik at helsepersonell vet om det er influensa eller coronaviruset som er årsaken, om du ikke får puste.

Remuzzi legger til at vaksine er viktig, også fordi influensa baner vei for coronaviruset til de nedre deler av lungene, hvor sykdommen blir mest alvorlig.

– Coronaviruset vil være med oss i minst to år, antagelig i en mindre alvorlig form. Et flertall av verdens befolkning vil bli smittet, de aller fleste veldig mildt.

– Hvor lenge må folk holde avstand og bære munnbind?

– I hvert fall gjennom denne vinteren, sier Remuzzi.









FØRST: Bergamo-professoren mener det er naturlig at epidemien først flater ut i Italia, siden landet var det første som ble rammet i Europa.

– Masken beskytter

Den lille 71-åringen er iført tweedjakke og lyse kordfløyelsbukser. Et lyseblått munnbind dekker munn, nese og det gråsprengte skjegget.

– Jeg tror masken beskytter, når du ikke kan holde sosial distanse. Da kommer du iblant i kontakt med noen som sender dråper fulle av virus mot deg, sier professoren.

Han venter at en coronavaksine vil foreligge mot slutten av året og sier at en håndfull selskaper er kommet svært langt i å utvikle vaksinen.

– Spørsmålet er hvordan vi skal få nok doser og distribuere vaksinen til flere milliarder mennesker. Det vil minst ta to år, selv om vi gjør en massiv innsats.

– Vil vaksinen bli tilgjengelig i land som Norge og Italia tidligere?

– For noen kategorier, håper jeg.

LAB: Forsker Luca Perico (t.v..) diskuterer med sjefen for Mario Negri-instituttet, som er innom laboratoriet. Foto: Harald Henden

Glad for gjenåpning

Giuseppe Remuzzi oppfordret til å stenge byene, da smitten raste som verst.

I dag er han svært glad for at Italia og andre europeiske land åpner opp igjen og at inngripende tiltak oppheves, når smittespredningen ikke lenger øker.

– Nedstengning var viktig i begynnelsen. Nå er det viktig å få økonomien i gang igjen, slik at folk kommer i arbeid. Ellers kan større helseproblemer enn coronaviruset oppstå.

– Hva tenker du på?

– Mennesker dør av fattigdom, arbeidsledighet har forferdelige følger for helsen. Sosial uro og konflikter kan oppstå, se bare hva som skjer i USA. Holder vi et land stengt for lenge, kan vi skape mer lidelse og sykdom enn coronaviruset gjør, sier Giuseppe Remuzzi.

