Rammet av den verste syklonen på 20 år: Dødstallene stiger

Ekstremværet «Amphan» har så langt tatt minst 84 menneskeliv og ødelagt tusenvis av hjem øst i India og i Bangladesh.

Knut Arne Hansen

Siri Nilsen Ahmer

Det melder nyhetsbyrået AFP.

Syklonen traff den indiske delstaten West Bengal innerst i Bengalbukta onsdag.

Vindstyrken var på opptil 51 meter per sekund, ifølge Indias meteorologiske institutt.

«Amphan» gikk fra å være en kategori 1-orkan til kategori 5 på under 24 timer, men var svekket da den traff land. Likevel omtales den av flere som den verste syklonen i området på flere tiår.

– Område etter område har blitt knust, sier delstatsminister Mamata Banerjee.









STORE ØDELEGGELSER: Vannet fra syklonen har ødelagt flere tusen hjem. Her fra Noakhali-distriktet i Bangladesh.

Hun legger til at ti personer i delstaten har mistet livet.

Over 650.000 er evakuert fra sine hjem i West Bengal og Odisha, ifølge The Guardian.

– Vi står foran verre ødeleggelser og skader enn covid-19, sier Banerjee videre.

Coronaviruset har så langt kostet 250 menneskeliv i delstaten, ifølge Reuters.

Veltet biler

Ekstremværet gjør det også vanskelig for myndighetene å nå inn til de hardest rammede områdene.

– De neste 24 timene blir veldig avgjørende, sier Indias sjefsmeteorolog Mrutyunjay Mohapatra til AP.

I storbyen Kolkata var vinden så sterk at den veltet biler, dro med seg trær og strømstolper. Dermed ble deler av byen mørklagt. Byen er Indias tredje største, og hjem for over 14 millioner.

Også broer er tatt av de kraftige uværet, som isolerer øyer fra fastlandet.

– Dette er en av de kraftigste syklonene vi har stått overfor i India på mange år. Vi er spesielt bekymret for samfunnene i de lavtliggende områdene, der mange står i fare for å miste sitt levebrød, sier Redd Barna-direktør i India Bidisha Pillai.

PÅ VEI MOT LAND: Dette satellittbildet viser «Amphan» på vei mot Bengalbukta. Foto: NASA Earth Observatory

– Ser ut som tapet er kolossalt

Natt til torsdag beveget «Amphan» seg mot grenseområdet mellom India og Bangladesh, der den rammet sump- og deltalandskapet Sundarbans ved munningen av Gangeselven. Her ligger en av de største mangroveskogene i verden, ifølge AP. Uværet førte til alvorlige tidevannsbølger, oversvømmelser og jordras i området.

Minst 10 personer er bekreftet omkommet i Bangladesh. Lokale myndigheter opplyser at rundt 2,4 millioner er evakuert i landet.











STIGER: Vannet har i deler av Bengalbukta steget over fire meter.

Uværet fikk vannet til å stige opptil 4,3 meter, noe som presset sjøen hele 17 kilometer innover land. Det førte til at både avlinger og boliger ble ødelagt. Tre øyer utenfor Bangladesh, der det bor over 50.000 mennesker, ble oversvømt av det svært høye tidevannet.

– Vi vet ikke nøyaktig omfanget av skadene, men det ser ut som om tapet er kolossalt, sier Moin Uddin, som leder et av landets elektrisitetsverk.

Meteorologene varsler at det er ventet ytterligere 300 millimeter nedbør fra ekstremværet.

Syklonen ble svakere da den beveget seg langs kysten av Bangladesh men utløste kraftig regn og voldsom vind i Cox Bazar, distriktet som huser over én million rohingyaer fra Myanmar, skriver The Guardian.

I 1999 døde nærmere 10.000 etter en syklon i den indiske delstaten Odisha, mens i 1991 døde over 139.000 da tyfoner og tornadoer traff Bangladesh.

Ekstra utfordrende

Coronautbruddet gjør det ekstra vanskelig å drive hjelpearbeid, og mange innbyggere hadde ingen mulighet til å følge smittevernregler da de trengte seg sammen i evakueringssentre etter å ha søkt ly for det kraftige uværet.

– Syklonen treffer jo midt i denne coronasituasjonen, hvor ressursene allerede er tynt spredt, sier seniorrådgiver Torben Henriksen for Asia i Røde Kors Norge til NTB.









SOSIAL DISTANSE: Coronaviruset gjør at tilfluktsrommene ikke kan fylles opp på vanlig måte. Likevel er det utfordrende å holde sosial distanse.

I Bangladesh brukes nå skoler og andre statlige bygg som tilfluktsrom.

– Tidligere hadde vi 5000 tilfluktsrom, nå har vi over 12.000. Det hjelper oss å holde sosial distanse, sier Enamur Rahman i Bangladesh’ krisehåndteringsdepartement til The Guardian.

– Vi har jobbet knallhardt for å forhindre spredningen av covid-19, denne syklonen er det siste vi trengte, sier Mark Pierce leder for Redd Barna i Bangladesh.

Rajesh Pandit, en indisk politimann, sier situasjonen er utfordrende.

– Vi kjemper to kamper. Først for å evakuere folk, så for å unngå at de blir smittet av coronaviruset, sier han ifølge New York Times.

I India er det registrert over 112.000 smittetilfeller, mens over 28.000 er bekreftet smittet i Bangladesh, viser VGs oversikt.

Publisert: 21.05.20 kl. 03:34 Oppdatert: 21.05.20 kl. 13:17

