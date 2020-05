VOLDSOMME PROTESTER: Fotografen Linda Tirado (innfelt) mistet synet på venstre øye etter å ha blitt beskutt under protestene i Minneapolis i helgen. Foto: Julio Cortez, AP/ Privat

Journalister angrepet i USA: Ble blind etter å ha blitt skutt i øyet

«Det var helt sykt», forteller pressefolk som er blitt angrepet av politiet under protestene i USA. De blir skutt på med gummikuler og tåregasspatroner på kloss hold, sprayet med pepperspray og arrestert på direktesendt TV.

Forfatteren og frilansfotografen Linda Tirado (37) var ute og fotograferte demonstrasjonene i Minneapolis fredag kveld, i kjølvannet av dødsfallet til afrikansk-amerikanske George Floyd. Hun hadde på seg vernebriller for å beskytte seg mot tåregassen, men disse hadde falt av da løp vekk fra den sviende røyken.

– Jeg planla mitt neste bilde og tok ned kameraet for et sekund. Så eksploderte ansiktet mitt. Jeg kjente blodet renne, og jeg ropte: «Jeg er journalist, jeg er journalist», sier hun til New York Times (NYT).

Demonstrantene i nærheten bar henne vekk og fikk tilkalt ambulanse. Samme kveld som hun ble truffet, delte hun dette bildet på Twitter:

Etter å ha blitt operert på sykehuset, skrev Tirado en ny oppdatering:

«Jeg er blitt permanent blind på det venstre øyet, og legene nekter meg å jobbe de neste seks ukene. Jeg har definitivt ikke lov til å være i nærheten av røyk eller gass».

Frilansfotografen har fortalt at hun ble skutt på av politiet med det hun tror var en gummikule.

– Ingen kan ha sett meg og ikke skjønt at jeg var en journalist på jobb. Når det er sagt, har politiet vært ganske tydelige på at de ikke bryr seg om du er journalist, sier Tirado til NYT.

ANGREPET: Flere journalister forteller at de er blitt angrepet av politiet. Linda Tirado ble skutt i øyet (f.v.), Ryan Raiche ble skutt på med tåregass, mens Ryan Raiche ble såret da bilvinduet hans ble beskutt. Foto: Privat

En talsperson for politiet i Minneapolis sier til avisen at han ikke kjenner til hendelsen, og oppgir at politiet i byen ikke har brukt gummikuler på tiår. Talspersonen oppfordrer alle som mener at politiet har skadet dem til å melde inn dette.

VG har gjentatte ganger henvendt seg til Minneapolis-politiet om anklagene om truende atferd mot journalister, men har foreløpig ikke fått svar.

Siktet på og skutt mot på direkten

En rekke journalister på jobb under demonstrasjonene i USA forteller at de er blitt angrepet, arrestert eller trakassert, både av politi og demonstranter.

BLODIG: En journalist var dekket i blod etter protestene i Minneapolis lørdag. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

VGs fotograf Thomas Nilsson i USA er en av dem: Natt til lørdag ble han og Nina Svanberg fra svenske Expressen skutt på med gummikuler av politiet og siktet på med laser da de dekket protestene i Minneapolis. Svanberg ble truffet i beinet.

– Det er ganske sykt. Det var overraskende, sa VGs fotograf Thomas Nilsson, som er overbevist om at politiet må ha sett at de to var fra pressen.

BLE SKUTT MOT: VGs fotograf Thomas Nilsson og en kollega fra svensk presse ble skutt mot med gummikuler av politiet fredag i Minneapolis i Minnesota. Foto: Thomas Nilsson / VG

I Louisville i Kentucky ble en TV-reporter skutt mot av politiet med en såkalt «pepper ball», et prosjektil fylt av kjemikalier som svir i nese og øyne. I det direktesendte TV-innslaget fra fredag kveld kan man se hvordan en politibetjent sikter mot henne, hvorpå reporteren roper «Jeg blir skutt på!»

I et harmdirrende innlegg på Twitter forteller Molly Hennessy-Fiske i LA Times hva hun minutter før var blitt utsatt for under protestene i Minneapolis:

– Vi var rundt tolv pressefolk. Jeg hadde notatblokken i hånden, da politipatruljen nærmet seg oss og demonstrantene rundt. Vi identifiserte oss som pressefolk, og de skjøt tåregasspatroner mot oss på armlengdes avstand. Jeg ble truffet i beinet. Vi spurte hvor vi skulle gjøre av oss, men de svarte ikke, de bare skjøt mot oss, sier hun etter å ha løpt unna for å søke tilflukt.

Etterpå delte hun et bilde av beinet sitt:

Journalisten Ryan Faircloth i avisen Star Tribune satt i bilen sin i Minneapolis da politiet uten forvarsel skal ha skutt i stykker bilvinduet med det han tror er gummikuler. Vinduet eksploderte innover og røyk fylte bilen. Faircloth forteller på Twitter at han ble skadet i ansiktet og på armen.

Gravejournalisten Ryan Raiche fra TV-kanalen KSTP i Minnesota deler et bilde der han nettopp har løpt tilbake til bilen sin, for å komme seg i sikkerhet.

«Vi var en gruppe fra mediene, og vi trodde vi sto på et trygt sted. Vi gjentok at vi var fra pressen. Politiet skjøt med tåregass og pepperspray på hele gruppen. Alle løp. Det var sykt. Det skjedde så fort», skriver han på Twitter.

Fredag ble et CNN-team pågrepet av politiet under en direktesendt TV-sending da de dekket protestene i Minneapolis. Halvannen time senere ble de løslatt.

Presseorganisasjon: «Sjokkerende syn»

Dokhi Fassihian, USA-sjef for den internasjonale presseorganisasjonen Reporters Without Borders (RSF), skriver i en melding på organisasjonens nettsider at hun er sjokkert over arrestasjonen av CNN-teamet.

– Arrestasjonen av journalister på amerikansk jord er et sjokkerende syn, og noe som er blitt alarmerende vanlig under protestene i USA, en nasjon med noen av de sterkeste beskyttelsene av presse i verden.

– Å rapportere fra protester er ikke en kriminell handling, det er i det offentliges interesse, skriver Fassihian, og ber politifolk over hele USA om å gjennomgå egne retningslinjer.

Journalister i USA har rett til å gjøre jobben sin, og dette er grunnlovsfestet i det første tillegget i den amerikanske grunnloven som stadfester ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet, minner Fassihian.

Fox News angrepet – måtte evakuere

I flere tilfeller er det demonstrantene som har vendt sitt sinne mot journalistene. Utenfor det Hvite hus i Washington D.C. lørdag kveld ble et reportasjeteam fra Fox News angrepet av en hissig mobb med demonstranter. De omringet TV-teamet, skjelte dem ut og tok mikrofonen til reporteren og slo etter ham med den. Fox News-reporterne måtte til slutt eskorteres vekk av sikkerhetsvakter.

– Jeg har ikke vært så redd siden jeg ble jaget ut av Tahrir-plassen av medlemmer fra Det muslimske brorskap, sier den erfarne reporteren Leland Vittert til egen kanal om hendelsen.

– Vi ble virkelig angrepet, fortsetter han.

Fredag var det CNN som ble angrepet, da en rekke demonstranter brøt seg inn i kanalens hovedkontor i Atlanta i Georgia, der de skjøt opp fyrverkeri og vandaliserte bygget.

