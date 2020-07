PÅGREPET: Ghislaine Maxwell ble torsdag pågrepet av FBI. Her fra en tale i FN i 2013. Foto: UNTV

Epstein-skandalen: Fototrøbbel for det britiske kongehuset

Et bilde av Ghislaine Maxwell og skuespiller Kevin Spacey angivelig tatt på Buckingham Palace, trekker det britiske kongehuset på nytt inn i Epstein-skandalen.

Ekskjæresten til sexovergriper Jeffrey Espstein, Ghislaine Maxwell, har vært nærmest sporløst borte fire år, men tidligere i uken ble hun arrestert av FBI. Hun er siktet for å ha servert sin ektemann unge jenter og for å ha deltatt i overgrepene.

Nå har det dukket opp et bilde som viser Maxwell sittende på en trone ved siden av skuespiller Kevin Spacey. Også han anklaget for overgrep. Ifølge The Telegraph og CNN skal angivelig tronene være å finne på Buckingham Palace.

CNN skriver at de ikke har kunnet forklare hvorfor skuespilleren og Maxwell er avbildet sammen.

Prins Andrew og hans forbindelser med den overgrepsdømte og skandaleombruste amerikanske finansmannen blusser dermed nok en gang opp igjen.

I desember i fjor ble det kjent at den amerikanske kvinnen Virginia Roberts Giuffre (35), mener at hun som 17-åring angivelig ble betalt av Epstein for å ha sex med den britiske prinsen.

Prisen fikk massiv kritikk, blant annet etter et intervju med BBC hvor han, uten hell, forsøkte distansere seg fra Epstein. Etter prinse-intervjuet, trakk prins Andrew seg fra alle offisielle oppdrag for kongehuset i overskuelig fremtid.

Buckingham Palace har avvist anklagene flere ganger, og ifølge CNN skal ikke kongehuset ha ønsket å kommentere bildet.

Epstein ble arrestert i juli i fjor. En snau måned senere ble han funnet død i varetekt i et fengsel på Manhattan. Der ventet 66-åringen på rettssaken hvor han risikerte 45 år fengsel for menneskehandel og for å ha misbrukt mindreårige i en årrekke.

EPSTEINS PARTNER: Ghislaine Maxwell vært ettersøkt i rundt fire år. Dette bildet blir i tiltalen brukt som et av flere bevis på deres nære forhold. Foto: Getty Images

Publisert: 05.07.20 kl. 19:06 Oppdatert: 05.07.20 kl. 19:23

