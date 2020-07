FEIRING: Donald Trump under 4. juli-feiringen i Washington D.C. Foto: Patrick Semansky / AP

Trump til tross for smitterekorder: – På vei mot en enorm seier

Samtidig som smittetallene i USA fortsetter å øke, hyllet president Donald Trump USAs coronahåndtering under sin tale på frigjøringsdagen.

For tredje dag på rad er det registrert over 50.000 nye smittetilfeller i USA, og i delstatene Texas og Florida er det lørdag nye rekorder i antall nye registrerte tilfeller av coronaviruset, skriver The Guardian.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er det også rekord på verdensbasis med litt over 212.000 nye smittetilfeller lørdag – nærmere 25 prosent av disse stammer altså fra USA, skriver avisen.

Likevel mener Donald Trump at USA har fremgang i kampen mot viruset.

– Vi har mye fremgang, og vår strategi fungerer bra. Viruset forsvinner i ett område, men viser sitt stygge ansikt i et annet område. Vi har lært mye, og vi har lært hvordan vi skal slukke brannen, sa han under sin 4. juli-tale i Washington D.C.

I en hilsen til nasjonen Det hvite hus har lagt ut på Twitter påstår Trump at USA satte rekorder «uansett hva man så på - ikke bare i USA, men blant alle land i verden» før krisen.

– Så ble vi truffet en den forferdelige pesten fra Kina, nå er vi nære ved å kjempe oss ut av den, sier han i videoen, og fortsetter:

– Mye skjer som folk ikke ser ennå, men som de vil se de neste månedene. Vi er på vei mot en enorm seier.

Ifølge nyhetsbyrået AP økte smitten i 40 av 50 amerikanske delstater tidligere i uken. Washington D.C., der Trump lørdag deltok på 4. juli-markeringen, er et av få steder hvor smittetallene faktisk går nedover, skrev New York Times tidligere i uken.

Den nye smittebølgen sees i sammenheng med den nasjonale høytidsdagen Memorial Day 25. mai, da innbyggere i delstater uten strenge smittevernregler samlet seg for å feire. Samtidig som tusenvis av amerikanere den siste drøye måneden har tatt til gatene for å demonstrere mot politivold og rasediskriminering.

USA har ifølge VGs oversikt drøyt 2,8 millioner smittetilfeller, og snaut 130.000 dødsfall natt til søndag.

les også Over 50.000 nye coronasmittede i USA: – Vi har ikke råd til et nytt hopp etter 4. juli

Flere avlyste

I takt med at smittetallene øker i store deler av USA valgte en rekke delstater å avlyse de planlagte 4. juli-markeringene sine.

– Vi så flere og flere tilfeller etter Memorial Day, vi har ikke råd til et nytt hopp etter 4. juli, sa Cameron Kaiser, som er ansvarlig for folkehelsen i fylket Riverside i California i forkant av frigjøringsdagen.

Trump har derimot ikke avlyst sine planer.

Fredag deltok han på markeringen ved Mount Rushmore, med i overkant av 7000 fremmøtte, uten at det var regler om sosial distansering. Også under markeringen i Washington D.C. lørdag var det mange som ikke opprettholdt sosial distanse eller brukte ansiktsmaske, skriver CNN.

MED PÅ FEIRINGEN: Flere hadde møtt opp i National Mall for å følge feiringen av frigjøringsdagen. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tror behandling og vaksine blir klart i 2020

Under sin 4. juli-tale trakk Trump frem hva USA har lyktes med under coronautbruddet, blant annet med produksjonen av respiratorer.

– Vi har produsert lagt flere enn vi trenger, og vi sender dem nå til mange andre land som en gest.

Han hevder også at USA har testet over 40 millioner amerikanere, og at det er en av grunnene til at landet har flest smittetilfeller i verden. Samtidig påstår han at i 99 prosent av tilfellene er viruset «fullstendig harmløst».

Tall fra VGs coronaspesial viser riktignok at viruset har en dødelighet på rundt 4,7 prosent blant bekreftede smittetilfeller og dødsfall.

Presidenten tror også USA «lenge før året er omme» vil både ha klar en behandling og vaksine for coronaviruset.

– Vi gjør det utrolig bra. Vi er godt i gang med testing av vaksiner og behandling.

les også Smittetallene øker i «Trump-land»

Nytt Kina-angrep

Trump har også en rekke ganger etter coronautbruddet angrepet Kina, han benyttet også sjansen under sin 4. juli-tale.

– Nå, som med alt annet, er vi blitt produsenten for respiratorer, vi har den beste testingen og vi produserer ansiktsmasker og medisinsk utstyr. Det ble vanligvis laget i andre land, og spesielt i Kina, der viruset og andre virus ironisk nok kommer fra.

– Kinas hemmelighold, bedrag og forsøk på å dekke over utbruddet lot viruset å spre seg over hele verden. Kina må holdes ansvarlig, fortsatte Trump.

