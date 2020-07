ONKEL DONALD: Mary L. Trumps bok om egen familie kommer etter planen ut 14. juli. Foto: Alex Brandon, AP og Peter Sirling, Simon & Shuster

Trumps niese i omstridt bok: Formet av forholdet til sin «velfungerende sosiopatiske» far

Mary L. Trumps bok «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» fortsetter å skape overskrifter – lenge før den i det hele tatt er i bokhyllene.

«Hans dyptsittende usikkerhet har skapt et svart hull som hele tiden trenger komplimenter, som forsvinner med en gang de har sunket inn», skriver Mary L. Trump om sin onkel og USAs president ifølge New York Times.

Avisen er en av en rekke medier som har fått tilgang til boken. I boken får Donald Trumps forhold til sin far, Fred Trump senior, masse spalteplass.

«Donald Trumps ekstraordinære karakter og skandaløse oppførsel ble formet av hans velfungerende sosiopatiske far», skriver hun i boken ifølge The Guardian.

Videre skriver hun at Fred Trump senior «ikke oppfylte hans behov til å føle seg trygg, elsket, verdsatt og speilet, noe som har satt sitt preg på Trumps liv».

«Helt fra starten styrte Freds egne interesser hans prioriteringer. Hans omsorg for barna reflekterte hans egne behov, ikke deres. Kjærlighet betydde ingenting for ham. Han kunne ikke sette seg inn i dere situasjon, som er en av de definerte egenskapene til en sosiopat. Han forventet lydighet. Det var alt», skriver hun videre om sin bestefar.

PÅ KONTORET: Bildet av faren, Fred Trump senior, skal være den første personlige eiendelen Donald Trump tok med seg til det ovale kontoret i Det hvite hus. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Forandret Trumps oppfatning av verden

Mary L. Trump, som er utdannet psykolog, er datteren til Donald Trumps avdøde storebror Fred Trump jr. Hun mener bestefaren skapte en usunn konkurranse mellom Donald Trump og hennes far. Fred Trump jr. døde 42 år gammel i 1981.

«Atmosfæren av splittelse min bestefar skapte i Trump-familien er vannet Donald alltid har svømt i, og splittelsen fortsetter å være til hans fordel på bekostning av alle andre».

Videre skriver hun at faren endret Trumps oppfatning av verden og ødela hans evne til å leve i den «ved å begrense tilgangen til hans egne følelser og gjøre dem uakseptable», skriver Washington Post.

«Det ble aldri forlangt ordentlig arbeid av ham, og uansett hvor mye han feilet, ble han belønnet på måter som nesten er ubegripelig», skriver Mary L. Trump ifølge CNN.

OMSTRIDT Foto: Jim Lo Scalzo, EPA

Hevder Trump betalte for opptaksprøve

Mary L. Trump hevder også at hennes onkel betalte en venn med navn Joe Shapiro, for å ta hans opptaksprøve (SAT – Scholastic Aptitude Test) til Universitetet i Pennsylvania.

«Han manglet aldri penger, og betalte kompisen sin godt», skriver hun, og hevder det var mye enklere uten ID-kort med bilder og digitale arkiv, som brukes i dag.

Washington Post har snakket med Shapiros søster, som benekter påstandene. Shapiro selv skal være død.

– Min bror tok aldri en prøve for noen andre hele livet, sier Beth Shapiro til avisen. Hun sier videre at broren og Trump først møttes da begge gikk på Universitetet i Pennsylvania.

Heller ikke Shapiros enke tror på påstandene.

– Han ville aldri tatt en prøve for noen andre. Han fulgte reglene til punkt og prikke. Dette er ikke min avdøde ektemann, sier hun til avisen.

Heller ikke Det hvite hus mener påstanden har rot i virkeligheten.

– De absurde påstandene om hans SAT (Scholastic Aptitude Test) er fullstendige falske, sier talsperson i Det hvite hus, Sarah Matthews, ifølge New York Times.

Benekter påstander

Matthews sier videre at Mary L. Trump gir ut boken for egen økonomisk vinning.

– Trump har vært president i tre år og jobbet for det amerikanske folk. Hvorfor skal hun snakke nå? spør Matthews ifølge New York Times.

Hun sier at presidenten ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av faren Fred Trump senior.

– Presidenten beskriver sitt forhold til sin far som varmt, og sier faren hans var veldig snill med ham. Han sier også at faren var veldig kjærlig, og ikke var tøff mot ham som barn.

Trumps pressesekretær, Kayleigh McEnany, sier Det hvite hus ikke har lest boken, men at det er «en bok av løgner».

– Presidenten har ikke noe å si, annet enn at det er en bok av løgner, latterlige og absurde påstander, som ikke har noe med sannheten å gjøre, sier McEnany tirsdag.

– Han er ikke pasienten hennes, han er hennes onkel, sier Kellyanne Conway ved Det hvite hus, ifølge Washington Post.

Splitter familie

Trump-familien har forsøkt å stoppe boken. En dommer stanset utgivelsen 30. juni, men en ankedomstol besluttet noen dager senere at forlaget kunne fortsette med planene sine om å gi ut boken.

Saken er imidlertid ikke ferdigbehandlet ennå, og skal etter planen på høring førstkommende fredag.

I boken takker Mary L. Trump presidentens søster Maryanne Trump Barry for opplysninger og informasjon til boken. Det er Trumps lillebror Robert Trump, som har tatt bokutgivelsen til retten.

