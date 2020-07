BEKYMRET: Delstatsminister i den australske delstaten Queensland Annastacia Palaszczuk under en pressekonferanse 13. juli. Foto: DAN PELED / AAP

Australsk delstat tar grep etter to nye smittetilfeller: – Jeg er rasende

SYDNEY (VG) Etter at to kvinner tok med seg coronaviruset hjem til delstaten Queensland, tar delstatsministeren grep og stenger grensene for alle reisende fra storbyen Sydney.

– Jeg er rasende over at dette har skjedd, at disse to personene har dratt til Victoria, kommet tilbake, og gitt villedende informasjon til myndighetene, sier delstatsminister for Queensland Annastacia Palaszczuk, og legger til:

– De neste 24 til 48 timene er kritiske her i Queensland.

Delstaten, der blant annet byene Cairns og Brisbane ligger, meldte onsdag om to nye smittetilfeller. De ble påvist hos to innbyggere som for åtte dager siden vendte hjem fra den hardt rammede delstaten Victoria – via storbyen Sydney.

– Disse unge kvinnene har beveget seg som normalt i lokalsamfunnet sitt, så vi har en omfattende smittesporingsjobb i vente, sier helseminister Steven Miles.

– Jeg er veldig skuffet, jeg synes det var hensynsløst, sier lege og myndighetenes ledende rådgiver innen helsefaglige spørsmål Jeannette Young.

GRENSEKONTROLL: GRENSEKONTROLL: Politiet holder jevnlige grensekontroller på vei inn i delstaten Queensland. Foto: DAN PELED / AAP

Dette er de første smittetilfellene som er registrert utenfor delstatens karantenehoteller siden mai, skriver Sydney Morning Herald.

Stenger grensene for Sydney-reisende

Queensland har nå besluttet at de fra og med lørdag stenger grensene sine for alle som kommer fra storbyen Sydney og dens forsteder, skriver Sydney Morning Herald.

– Vi må gi nok tid til folk fra Queensland som kanskje vil komme hjem, sier Palaszczuk, som – i likhet med andre australske delstater – allerede har stengt grensene for reisende fra delstaten Victoria.

Avgjørelsen om å erklære hele Sydney for et såkalt «corona-hotspot» kommer etter at delstaten New South Wales, der byen ligger, meldte om 19 nye smittetilfeller onsdag.

Allerede var grensens stengt for reisende fra områder i Sydney med mye smitte, og Queenslands delstatsminister har tidligere sagt at hun ikke vil nøle med å stenge grensene helt dersom antallet smittetilfeller fortsetter å stige, skriver australske ABC.

SMITTEUTBRUDD: Over 20 smittetilfeller i storbyen Sydney knyttes til baren Crossroads hotell i Casula. Foto: PETER PARKS / AFP

Frykter for ny bølge i Sydney

Etter at delstaten Victoria, med storbyen Melbourne i spissen, er midt inne i sin andre corona-bølge, hersker det også frykt i Sydney og New South Wales for en ny smittebølge.

De siste dagene har en populær gresk restaurant i sentrum av byen blitt tvunget til å stenge på grunn av smitte hos en ansatt, mens det er større utbrudd knyttet til en thairestaurant og en bar sørvest i byen.

Onsdag ble det også meldt om smitte hos en ansatt i en neglesalong på kjøpesenteret Westfields i området Hurstville.

– De neste ukene er avgjørende for delstaten vår, sa delstatsminister i New Sotuh Wales Gladys Berejiklian under en pressekonferanse forrige uke.

Australias aboriginere stenger omgivelsene ute: – Kommer viruset hit, forsvinner vi

Full grensekrangel – statsministeren advarer

De australske delstatenes ulike tilnærminger til grensestengninger har skapt stor debatt i landet siden coronapandemien gjorde sitt inntog, og delstatsministrene i New South Wales og Queensland har tidligere vært i heftig ordkrig om temaet.

Grenseregler i Australia Grensene til Australia er stengt for folk fra andre land, med enkelte unntak. Australiere som vender hjem, må i karantene. Delstatene har også innført flere grenseregler seg imellom: Australian Capital Territory (ACT): Grensen stengt for reisende fra Victoria, med noen unntak.

New South Wales: Grensene er stengt mot delstaten Victoria.

Northern Territory: Reisende som har vært i et såkalt hotspot må være 14 dager i karantene. Alle må fylle ut et skjema på grensen.

Victoria: Grensen åpen for reisende fra Australia.

Queensland: Grensene er stengt for alle som har vært på steder myndighetene definerer som et «hotspot» i løpet av de siste 14 dagene.

Tasmania: Grensen er stengt for reisende fra områder med påvist covid-19. Alle ankomne må i 14 dagers karantene.

Western Australia: Grensen er stengt. Enkelte unntak gis.

South Australia: Grensen er stengt mot Victoria. Reisende fra ACT og New South Wales må i 14 dagers karantene. Kilder: Guardian, Australian Government Department of Home Affairs Vis mer

Onsdag advarte landets statsminister Scott Morrisson delstater mot å stenge grenser etter eget forgodtbefinnende, skriver Sydney Morning Herald.

– Jeg advarer delstater og territorier om at dersom de inntar vilkårlige standpunkter vedrørende grensene, vil de mest sannsynlig befinne seg i denne situasjonen: Noen vil antagelig gå til sak, og det kan være en grunnlovsfestet grunn til dette som ikke vil være til deres fordel, sa han blant annet.

Totalt har Australia nå 15.325 bekreftede smittetilfeller og 167 coronarelaterte dødsfall, viser VGs oversikt.

