BRENNER: I fjor høste sto store deler av regnskogen i Brasil i brann. Nå nærmer det seg tiden for branner igjen. Foto: FERNANDO BIZERRA JR / EFE

Amazonasfondet: 5 milliarder kroner står urørt på en konto i Brasil

Det står fremdeles 5 milliarder norske kroner på en konto som skal forvaltes av den brasilianske utviklingsbanken BNDES.

Norge har siden 2008 utbetalt 8,3 milliarder kroner gjennom fondet, i bytte mot at det hugges mindre regnskog i Brasil.

Men 5 av disse milliardene står fortsatt ubrukt på en konto hos BNDES, opplyser Klima- og miljødepartementet til VG.

I august i fjor sa den norske regjeringen at de vil holde tilbake midler til Amazonasfondet fordi de mener Brasil har brutt avtalen med Norge.

– Det er åpenbart at vi ønsker at pengene i fondet skal gå til gode og viktige formål, men det er en forutsetning at Brasil viser vilje til å bremse avskogingen, sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til VG.

Det er hans departement som har ansvar for det som har med Amazonasfondet å gjøre.

Han sier Brasil tidligere har redusert avskogingen kraftig, og at myndigheten kan klare det igjen.

– Midlene i Amazonasfondet ble i fjor frosset fordi Brasil unilateralt la ned styret for fondet og foreslo en ny struktur vi ikke kunne godta. Siden den gang har det ikke vært mulig å starte nye prosjekter.

– Men jeg er vært bekymret for den økte avskogingen i Amazonas, og de politiske signalene som er sendt det de siste året, sier Rotevatn, som bekrefter at Norge er i dialog med brasilianske myndigheter om hva som skal til for å gjenåpne fondet.

– Norge har vært klare på at vi må se at avskogingen går ned før vi kan bli enige om de mer tekniske spørsmålene knyttet til fondet, sier klima- og miljøministeren.

BEKYMRET: - Skogsamarbeidet mellom Norge og Brasil er bygget på Brasils eget ønske om å redusere avskoging i Amazonas, sier Sveinung Rotevatn. Foto: Hallgeir Vågenes

Åsmund Aukrust er medlem av Energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet. Han understreker at Amazonasfondet helt klart var vellykket før det ble besluttet å «fryse» fondet i 2019.

– Det var en helt riktig beslutning, men i dag, ett år etter, burde Norge ha en mer offensiv holdning overfor brasilianske myndigheter.

AVSKOGING: Etter at Jair Bolsonaro ble president i Brasil har industrihogst og nedbrenning av regnskog økt betraktelig i Amazonas. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det fins andre måter å oppnå målene om å redusere og stoppe avskogingen i Amazonas. Regjeringen kunne søke parter på delstatsnivå i Brasil. Her vi nødt til å tenke kreativt. Dette er alvorlig og det vil være så ødeleggende for hele verdens klimapolitikk om vi ikke klarer å redde regnskogen i Amazonas, mener Åsmund Aukrust.

KONGEN: I 2013 fikk kong Harald oppfylt en livslang drøm, et besøk i Amazonas. Fire dager tilbraken den norske monarken hos Yanomami-stammen i Brasils regnskog. Foto: ISA Brazil / Regnskogfondet / Det Kongelige Slott / NTB scanpix

Regnskogfondets generalsekretær Øyvind Eggen sier til VG at han forstår at det settes spørsmålstegn ved at et gigantbeløp på 5 milliarder kroner ikke er gått til det formålet det er ment for.

– Men det er vanskelig for meg å se at Norge kan kreve disse pengene tilbake. Pengene er gitt som en belønning for å hindre avskoging og skal brukes til bevaring av regnskogen i Amazonas, sier Eggen.

Han understreker at den sittende presidenten og regjeringen i Brasil ikke vil bli sittende «evig».

– Derfor må vi holde hodet kaldt. I framtiden vil pengene kunne bli brukt like effektivt som de ble i tiden før president Jair Bolsonaro kom til makten i 2018. Å redde regnskogen har alt si for vår felles framtid, sier Øyvind Eggen.

Amazonasfondet Amazonasfondet ble opprettet i 2008 og forvaltes av den brasilianske utviklingsbanken Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Norge har vært største bidragsyter til fondet, med tilsammen 8,3 milliarder kroner i perioden 2008-2018.

Amazonasfondet har hatt et betydelig etterslep i tildeling av midler, slik at en stor del av de norske utbetalingene står ubrukt.

Brasilianske myndigheter endret i 2019 styringsstrukturen for fondet, noe Norge mente var et avtalebrudd. Kilde: Bistandsaktuelt Vis mer

Ta pengene tilbake

ANDRE FORMÅL: Morten Wold i Frp foreslåt at Amazonasfondet kan brukes til andre formål, og stå urørt på en konto i Brasil. Foto: Trond Solberg

– Vår holdning er at Norge må trekke tilbake de 5 milliardene. De er ikke noe poeng i at de skal stå ubrukt på en konto i den brasilianske utviklingsbanken. Det fins et vell av gode formål å bruke slike enorme summer på. Både internasjonalt og her hjemme, sier Frps utenrikspolitiske talsperson, Morten Wold til VG.

– Før Bolsonaro kom til makten ble Amazonasfondet brukt effektivt og som, ifølge internasjonale eksperter beviselig førte til en redusert avskoging i Amazonas. Burde Norge vente til det kommer et regimeskifte i Brasil, som gjenopptar kampen mot avskoging?

– Det er vanskelig å si. Men blir det et skifte av politisk styre i Brasil, så burde vi kunne bevilge pengene på nytt ganske hurtig. Vi kan ikke akseptere denne nonchalante måten å opptre på som det brasilianerne gjør her, sier Morten Wold.

TOK INITIATIV: Daværende statsminister Jens Stoltenber og utviklingsminister Erik Solheim var med på å oppprette Amazonasfondet i 2008. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

I forrige måned ble det kjent at store norske investeringsselskaper som Storebrand, KLP, Gjensidige og Sparebank1, med støtte fra en rekke internasjonale investorer går ut mot avskoging i et åpent brev til brasilianske myndigheter.

– En finansiell risiko, sier Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management, ifølge E24

«Det er med dyp bekymring vi ser tendensen til økende avskoging i Brasil», skriver finansinstitusjonene i et felles brev til brasilianske myndigheter.

Publisert: 22.07.20 kl. 12:48

