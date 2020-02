PÅ VEI TIL ITALIA: Kjetil Weflaat er på vei til Milano. Han sier han ikke er engstelig for smittefaren. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Over 200 corona-smittede i Italia: Slik spredte viruset seg

KØBENHAVN/MILANO (VG) Covid-19-viruset ble først oppdaget i Italia hos en 38-åring som ikke hadde vært i Kina. Så spredte det seg til hans gravide kone. Nå er over 200 smittet i Italia.

Et av de store mysteriene med det store coronavirus-utbruddet i Italia er hvordan det startet – og hvordan det kunne gå uoppdaget så lenge.

Den første italieneren som fikk påvist Covid-19-smitte er en 38-åring i Codogno, en liten by en time sør for Milano. Selv om han har direkte forbindelse til Kina, er det uklart hvordan smitten faktisk oppsto.

For en venn av ham, en italiensk forretningsmann, hadde vært i Kina og kom tilbake 21. januar, tilsynelatende uten symptomer skriver La Stampa.

Avisen påpeker at 38-åringen møtte forretningsmannen fem eller seks ganger i perioden før han oppdaget at han var syk. Forretningsmannen har blitt testet for Corona-viruset etter at utbruddet i Italia startet, men har testet negativt, påpeker Sacco-sykehuset i Milano, som håndterer utbruddet.

– Ikke spesielt engstelig

Kjetil Weflaat (56) fra Notodden er på vei med et SAS-fly fra København til Milano mandag kveld. Bortsett fra VGs team er han trolig eneste nordmann om bord. Han forteller at han skal videre fra Milano til byen Colico i nordenden av Comosjøen.

Der skal han inspisere en test av subsea-ventiler for et norsk selskap.

– Har du fått med deg nyheten om covid-19-dødsfallene i Milano-området?

– Ja, jeg er klar over situasjonen, men jeg vurderer smittefaren som liten fordi jeg skal leie bil og kjøre 10 mil nordover.

– Du er ikke redd for smittefaren?

– Nei, jeg er ikke spesielt engstelig.

Selv om den 56-årige ingeniøren ikke er redd for smitte er han klar over at over 50.000 mennesker er blitt isolert i regionen.

– Jo, jeg har tenkt tanken på at jeg kan havne i en form for isolat.

– Hva sier familien til at du drar til dette området?

– Nyheten om utbruddet kom brått på og i samme momentet som jeg skulle dra, sier Weflaat.

Han er ikke bekymret for helsen sin.

– Jeg mener jeg ikke er i faresonen, sier han og tror han klarer seg fint ved å holde seg unna folkemengder og ha god håndhygiene.

Rask spredning

38-åringen,som var den første som fikk påvist viruset i Italia, dro til sykehuset i Codogno etter at han fikk influensasymptomer. Men de sendte ham hjem. Ettersom det bare ble verre, ble tatt med tilbake av konen 19. februar.

Avisen La Stampa påpeker at 38-åringen kan ha vært i kontakt med hundrevis av personer fra han først møtte forretningsmannen (som altså har testet negativt i ettertid) og til han ble innlagt. Ikke minst alle legene og sykepleierne på sine to sykehusbesøk. Hans kone som er gravid i åttende måned er bekreftet smittet.

Både familiemedlemmer, leger, andre pasienter og sykepleiere ble satt i karantene, skriver La Repubblica, men det var for sent.

Covid-19 hadde spredd seg.

En venn han har spilt fotball med er blant de smittede, påpeker La Stampa. Denne personene er ifølge italienske aviser sønn av en bareier, og dermed er også tre personer i denne baren blitt smittet.

Én ting er for myndighetene å spore opp hvem én person kan ha vært i kontakt med. Men antallet ble fort veldig stort og mandag steg antall smittede til over 200.

Overrasket over økt antall smittede

Italias statsminister Giuseppe Conte sa søndag at han var overrasket over den plutselige og store økningen i antall smittede.

Likevel forteller statsministeren at årsaken til den store økningen av antall tilfeller kan være at landet har gjennomført en rekke omfattende tester, skriver La Repubblica.

– Vi har allerede gjennomført 4000 munnprøver. Vi er det eneste landet i Europa som har vedtatt å ta i bruk strengere og mer nøyaktige kontroller.

– Det kan være en forklaring på antallet over smittefunn som er blitt gjort. Det kan heller ikke utelukkes at antallet kan øke i andre land nå, sier Conte.

Verste børsdag på tre år

Virusfrykten har også gått utover børsmarkedet i landet. Mandag ble den verste børsdagen i Milano på over tre år.

Det skjer etter at landet gjennom helgen innførte en rekke restriksjoner og flere sportsarrangementer ble avlyst.

I Lombardia-regionen nord i Italia er nå over 50.000 mennesker bedt om å holde seg inne i en rekke mindre byer i frykt for at viruset skal spre seg.

