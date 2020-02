SVARER RUSSLAND: 12-13. februar møtes NATO-landenes forsvarsministere i Brussel. Generalsekretær Jens Stoltenberg møter pressen dagen før. Foto: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Stoltenberg om Russlands nye missiler: – NATO har allerede begynt å svare

BRUSSEL (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at NATO må svare på Russlands utvikling av nye missiler - men avviser fortsatt å utplassere atomraketter på europeisk jord.

– Det er viktig å forstå at de nye missilene er en del av et større mønster vi har sett i Russland over flere år – tunge investeringer moderne militære muligheter. Nato har allerede begynt å svare på dette, vi har økt vår tilstedeværelse i området både på land og i luften, og vi investerer i nye moderne muligheter, inkludert missilforsvar, sier NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg.

Uttalelsene kommer dagen etter at den norske E-tjenesten la frem sin åpne trusselvurdering. Ett av Russlands nye våpen er et kampfly-missil som kan nå mål i Norge med en varslingstid på bare 40 minutter, ifølge sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

Dette er missilets rekkevidde ut fra E-tjenestens egne beregninger. Bildet er fra E-sjefens presentasjon i Oslo Militære Samfund mandag ettermiddag. Foto: Illustrasjon fra E-tjenesten

– Vi tror at det beste svaret er å ha våpenkontroll og å unngå et nytt våpenkappløp. Det er farlig og det er kostbart. Men så lenge Russland ikke respekterer eksisterende avtaler, som INF-avtalen, så er det klart at vi ikke kan vedlikeholde slike avtaler. Fordi en avtale som kun respekteres på den ene siden, holder oss ikke trygge, sier Stoltenberg under pressekonferansen før han legger til:

– Det siste jeg vil si er at vi ikke vil speile Russlands handlinger. Vi har ingen intensjoner om å utplassere atomraketter på europeisk jord, men vi må vedlikeholde et forsvar i en situasjon uten en INF-avtale og med nye russiske missiler.

Onsdag og torsdag møtes NATO-landenes forsvarsministere i Brussel. I forkant av forsvarsministermøtet holdt Stoltenberg en pressekonferanse i NATO-hovedkvarteret.

Stoltenberg åpnet møtet med å snakke om situasjonen i Midtøsten.

– Vold og ustabilitet i Sudan har skapt store lidelser og fremskyndet en migrantkrise og terrorisme, sier Stoltenberg.

– NATO gjør fremskritt i kampen mot IS, som ikke lenger kontrollerer noen territorier, men vi kan gjøre mer, understreker generalsekretæren og legger til at NATO respekterer suvereniteten i Irak.

– Trene lokale styrker er en av våre beste verktøy i kampen mot terrorisme, sier Stoltenberg, før han gikk over til å snakke om situasjonen i Afghanistan.

– Vi støtter USAs forsøk på å avslutte konflikten i Afghanistan. Taliban må forstå at de ikke kan vinne på slagmarken, de må vise at de er forpliktet til en fred for Afghanistan.

Flere journalister i salen utfordret Stoltenberg på situasjonen i Afghanistan og det seneste selvmordsangrepet i Kabul tidlig tirsdag, der minst fem mennesker skal være drept. Angående dette svarte Stoltenberg følgende:

– Jeg fordømmer angrepet i Kabul denne morgenen. Det viser konsekvensene av vold mot uskyldige sivile, og det viser behovet for en fredelig løsning for konflikten i Afghanistan. Det er derfor vi viser støtte til afghanske styrker. Det beste for NATO for å opprette fred, er å støtte, trene og bistå afghanske styrker så vi sender en beskjed til Taliban om at de ikke vinner på slagmarken. Vi må redusere vold og oppfordre til dialog, sier Stoltenberg.

Ukrainas status i forhold til en allianse med NATO ble også diskutert.

– Vi vil møte med Ukrainas forsvarsminister og diskutere viktigheten av å fortsette reformprosessen, men også vise vår praktiske og politiske støtte til Ukraina for å finne en fredelig løsning på konflikten. NATOs allierte er forpliktet til å støtte Ukraina og ønsker en fredelig løsning.

Publisert: 11.02.20 kl. 11:56 Oppdatert: 11.02.20 kl. 12:28

