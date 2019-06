«THE BEAST»: Her kjører Trumps bil fra Buckingham Palace mandag ettermiddag. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Trump dropper tur i hestevogn: Beskrives som et «sikkerhets-mareritt»

LONDON (VG) Planer om å la president Trump kjøre i dronningens hestevogn under statsbesøket er skrotet på grunn av sikkerhet.

Støyende helikoptre sirkler over byen. 10. 000 politibetjenter, mange i signalgule vester, er i gatene. Gjerder er satt opp på steder folk vanligvis ferdes.

«Ingen tilgang, dere må gå rundt», er beskjeden.

London er «hermetisk lukket» på grunn av sikkerhet. President Trump med familie og stab er på tre dagers statsbesøk.

200 millioner kroner er det koster å gjøre stas på USAs president.

DRONNINGENS GULLVOGN: Planene om å kjøre Trump i denne er droppet på grunn av sikkerhet. Foto: Yui Mok / PA Wire

Paradegaten The Mall, som går fra Trafalgar Square til Buckingham Palace er pyntet med amerikanske og britiske flagg.

Britiske aviser skriver at dronning Elizabeth og Trump etter planen skulle kjøre hestevogn opp gaten, men at dette avlyst på grunn av sikkerhet.

The Times melder at en slik tur ville vært et mareritt for politiet, ifølge dem som har ansvar for sikkerhet under besøket.

Dronningen har kjørt hestevognen med gjestene sine flere ganger, blant annet da Kinas president Xi Jinping var på besøk i 2015.

10. 000: Politibetjenter fra Stor-London er kommet til sentrum for å sikre gatene under besøket. Foto: WILL OLIVER / EPA

I stedet kjører Trump rundt i sin pansrede bil som kalles «The Beast», eller han er blitt plukket opp av helikoptre for å bli fraktet mellom stedene han besøker. Etter planen skal han ikke spasere utendørs.

Tirsdag er det ventet at 250. 000 demonstranter vil protestere mot Trump i London.

THE MALL: Her skulle dronningens gullvogn kjøre. Istedenfor er den byttet ut med skuddsikre amerikanske biler som Trump har med seg fra USA. Foto: WILL OLIVER / EPA

Publisert: 03.06.19 kl. 21:39