Slik vil de stoppe Boris Johnson

Én av dem sliter med en kokain-skandale. Den andre med kontroversielle abort-uttalelser. Nå snakker begge om behovet for «en seriøs leder» i Storbritannia.

Det skriver Sky News, som legger til at slike uttalelser kan bli tolket som et angrep på storfavoritten Boris Johnson egnethet som leder.

– Det er det ikke vanskelig å være enig i. Det vil være veldig rart om ikke det er et stikk i siden til han som er den klare favoritten, sier redaktør i britiskpolitikk.no, Trine Andersen til VG.

I dag går fristen ut for å melde seg som kandidat til ledervervet – og dermed statsministerposten – hos De konservative i Storbritannia. Med det starter også «valgkampen».

Der må to av dem som mange eksperter mener har størst sjanse til å slå Johnson, Jeremy Hunt og Michael Gove, få fokus bort fra ting som den siste tiden har skapt negative overskrifter for dem.

VIL HA JOBBEN: Jeremy Hunt er en av 11 som vil bli partileder og statsminister. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Tom retorikk

Sistnevnte har blitt oppfordret til å trekke seg fra kampen om ledervervet etter at han innrømmet å ha brukt kokain for over 20 år siden.

Hunt har på sin side blitt beskyldt for å angripe kvinners rettigheter etter å ha uttalt at man bør endre grensen for hvor lenge man kan ta abort fra 24 til 12 uker. Mandag sier han likevel at dette ikke vil skje i en regjering han leder.

Når de ulike lederkandidatene nå for alvor starter jobben for å overbevise om at de er rette person til å styre landet gjennom Brexit-kaoset kommer miljøvernminister Gove ifølge Sky News til å hevde at det aldri har stått mer på spill for Storbritannia, mens utenriksminister Hunt sier de er inne i en konstitusjonell krise.

Og begge vil altså snakke om behovet for en «seriøs leder» for å lose landet gjennom denne krevende tiden.

– Det Storbritannia trenger er kunsten å være tøff i forhandlinger, ikke kunsten å drive tom retorikk, sa Hunt på sitt lanseringsarrangement, ifølge TV-kanalen.

Det tolkes som en dårlig skjult kritikk mot Johnson, som er kjent for å snakke i store ord, og et forsøk på å svekke favoritten.

Trine Andersen forteller at utenriksministeren jobber intenst for å fremstå som en ansvarlig politiker.

– Han gikk jo for eksempel ut i går og hevdet at han har snakket med Angela Merkel, og at hun har sagt det kan være en åpning for å få til en løsning med EU, sier Andersen.

KOKAINTRØBBEL: Michael Goves tidligere kokainbruk kan ha ødelagt for hans lederambisjoner. Foto: REUTERS

124.000 bestemmer

Det er riktignok ikke en valgkamp i normal forstand Johnson, Hunt, Gove og minst åtte andre nå kaster seg inn i. Det er nemlig ikke folket som kommer til å velge statsministeren denne gang, etter at Theresa May nylig annonserte at hun går av ettersom hun ikke lyktes med å få flertall for sin Brexit-avtale.

Siden lederskiftet kommer midt mellom to ordinære valg er det bare partiets medlemmer som har stemmerett. Og det er først når man har jobbet seg ned til to kandidater de rundt 124.000 medlemmene skal si sitt.

Det er forventet at dette skjer 22. juli.

Før den tid skal partiets parlamentsgruppe, som består av 330 representanter, gjennom fire stemmerunder luke ut ni av dem.

Den som blir valgt til partileder blir også landets neste statsminister. Det betyr i praksis at bare 124.000 av landets rundt 65 millioner innbyggere vil avgjøre hvem det blir.

Tror på Johnson

Meningsmålinger blant de konservative viser at Boris Johnson har støtte fra rundt en tredjedel av partimedlemmene.

– Undersøkelser viser at rundt to-tredjedeler av medlemmene er for å forlate EU uten en avtale. Derfor er det nok de som er for hard brexit som drar fordel at valget skjer på denne måten. Dersom for eksempel Jeremy Hunt og Boris Johnson står igjen som kandidater til slutt, så holder jeg en knapp på Johnson nettopp av den grunn, sier Andersen.

Hun trekker frem den tidligere brexitministeren Dominic Raab og innenriksminister Sajid Javid som to andre hun har tro på at kan utfordre Johnson, som frem til i fjor sommer var utenriksminister.

– Raab har en stor stjerne blant dem som ønsker hard brexit. Samtidig har han muligens snakket seg ut med at han åpner for suspendere parlamentet, og gå utenom dem, for å få gjennom en brexit. Javid har fått støtte av den meget populære Ruth Davidson, som mange nok skulle ønske stilte selv.

Davidson er leder for De konservative i Skottland.

Publisert: 10.06.19 kl. 14:47