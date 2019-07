ERKLÆRTE SEG IKKE SKYLDIG: Clarisa Figueroa og Desiree Figueroa. Foto: Chicago Police Department

Mor og datter tiltalt for drapet på høygravid tenåring og barnet

15. mai ble den høygravide 19-åringen Marlen Ochoa-Lopez funnet drept i Chicago – uten barnet sitt. Nå står en mor og datter tiltalt for drapet på tenåringen og barnet.

Nå nettopp

Etter å ha vært savnet siden 23. april, ble 19-åringen funnet drept 15. mai – uten barnet sitt.

Barnet ble funnet i svært dårlig forfatning av helsepersonell allerede samme dag som Marlen Ochoa-Lopez forsvant.

Bakgrunn: Høygravid tenåring funnet drept

Tre personer ble pågrepet i forbindelse med forsvinningen.

– Vi tror hun ble drept. Vi tror også at barnet ble fjernet fra morens kropp etter drapet. Vi tror alle skal ha hatt en rolle i denne makabre handlingen, sa Anthony Guglielmi, en talsmann for politiet i Chicago, etter at 19-åringen ble funnet.

Barnet døde

Barnet, som i amerikanske medier fikk kallenavnet «Baby Ochoa», døde på sykehuset 14. juni.

Nå står Clarisa Figueroa (46) og datteren Desiree (24) tiltalt for drapet på Marlen Ochoa-Lopez og «Baby Ochoa», skriver CNN. For kidnappingen og drapet på Marlen Ochoa-Lopez har de to tidligere erklært seg ikke skyldig.

Nå er tiltalen utvidet til enda et drap i forbindelse med babyens død.

Ifølge rettsdokumenter skal de to tiltalte ha lurt 19-åringen hjem til seg ved å tilby gratis babyutstyr. Der skal de ha kvalt henne, og deretter kuttet barnet ut av liket, skriver CNN.

Etterpå skal Clarisa ha ringt nødetatene og fortalt at hun hadde født et barn. Ifølge politiet ønsket hun å oppdra barnet som sitt eget, etter at hun selv mistet en sønn året før.

Problemene dukket opp da helsepersonell ikke fant noen tegn til at hun nylig hadde født et barn. I tillegg ble drepte Marlen Ochoa-Lopez senere funnet i en søppeldunk i bakgården til Figueroa.

Clarisas kjæresten var tidligere tiltalt for å ha vært med på å skjule et drap, skriver CNN.

DREPT: Marlen Ochoa-Lopez. Foto: Teresa Crawford / AP/NTB Scanpix

Dukket aldri opp

Kvinnen har tidligere blitt identifisert som Marlen Ochoa-Uriostegui i flere amerikanske medier, men både politiet og rettsmedisinere i Cook County identifiserer henne som Marlen Ochoa-Lopez. Uriostegui er navnet til moren, skriver ABC7 Chicago.

Ochoa-Lopez ble meldt savnet etter at hun aldri dukket opp for å hente sin tre år gamle sønn i barnehagen 23. april.

Hun skal sist ha blitt sett da hun forlot skolen for å møte en kvinne hun hadde møtt på Facebook. Angivelig skulle hun få barneklær.

Publisert: 21.07.19 kl. 05:03