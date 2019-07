arrow-left











MØTTE TILHENGERNE: Donald Trump ble møtt av en jublende folkemengde i North Carolina natt til torsdag.

Trump fortsatte angrepet mot kongresskvinner: – La dem dra!

Samme dag som Representantenes hus stemte ned et forslag om å stille ham for riksrett for rasistiske uttalelser, gikk Donald Trump til angrep på ny.

– La dem dra. De forteller oss alltid hvordan vi skal styre, hvordan vi skal gjøre ditt og datt. Vet dere hva? Hvis de ikke elsker det, kan de kan forlate det, sa den amerikanske presidenten til jublende tilhørere under et valgkamparrangement i Greenville i North Carolina natt til torsdag norsk tid.

Samtidig stemte Representantenes hus i den amerikanske kongressen mot et forslag om å stille Trump for riksrett for uttalelsene han kom med søndag i forrige uke, der han ba fire kvinnelige kongressrepresentanter om å dra tilbake til landene de kom fra, skriver New York Times.

Representantenes hus fordømte tirsdag uttalelsene som rasistiske.

Under talen sin i Greenville fortsatte Trump angrepet mot de fire, skriver Guardian. Også CNN skriver at Trump brukte en stor del av det halvannen times lange arrangementet til dette, og at han nevnte hver av de fire kongresskvinnene – kollektivt kjent som «The squad» – ved navn.

Trump nevnte ikke navn i Twittermeldingen søndag, men refererte altså til fire nykommere i Representantenes hus: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

Ocasio-Cortez, Tlaib og Pressley ble alle født i USA, mens Omar kom til USA som krigsflyktning fra Somalia da hun var barn.

Under velgermøtet natt til torsdag skal Trump ha gått spesielt hardt ut mot Ilhan Omar, en kontroversiell representant fra Minnesota som også har vært i klinsj med flertallsleder Nancy Pelosi i Representantenes hus.

– Send henne tilbake! Send henne tilbake!, ropte Trumps tilhengere under arrangementet.

Trump advarte mot at de fire kongresskvinnene mante frem en «farlig og voldelig hard venstreside», skriver CNN.

– Det er et alvorlig spor

95 demokrater stemte i onsdagens avstemming for å stille presidenten for riksrett, mens 137 stemte mot. Totalt stemte Representantenes hus, hvor demokratene har flertall, 332-95 mot riksrettforslaget.

Forslaget kom fra representanten Al Green fra Texas. Flertallsleder Nancy Pelosi støttet ikke forslaget, og har sagt at de trenger tid til å bygge en sterkere sak mot presidenten.

KOM MED FORSLAGET: Det var representant Al Green fra Texas som kom med forslag om å stille Trump for riksrett for uttalelsene. Foto: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Vi har seks komiteer som følger opp anklager om maktmisbruk, mulig påvirkning av etterforskning og det andre presidenten muligens har vært innblandet i. Det er et alvorlig spor vi er inne på, sier hun til NBC.

Fra talerstolen i North Carolina feiret Trump nyheten om at forslaget ble nedstemt.

– Jeg fikk akkurat vite at Representantenes hus har stemt for å legge det mest latterlige prosjektet jeg noengang har vært involvert i, dødt. Resolusjonen – hvor dumt er ikke det – om riksrett, sa Trump, skriver CNN.