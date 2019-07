BEKYMRET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at norske myndigheter følger situasjonen i Hormuzstredet tett. Foto: Harald Henden

Utenriksministeren om Stena Impero: – Alvorlig eskalering av en allerede spent situasjon

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ser med stor bekymring på situasjonen i Hormuzstredet.

Det svenskeide britiskregistrerte tankskipet Stena Impero og en britisk supertanker ble fredag oppbrakt av iranske myndigheter i Hormuzstredet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til VG at norske myndigheter ser med stor bekymring på situasjonen.

– Bekymringen er todelt. Dels er situasjonen nå så spent at misforståelser og feilkalkuleringer kan føre til konfrontasjoner. Og dels dreier bekymringen seg om sikkerheten til norske og andre fartøy i området. Vi har god dialog med Rederiforbundet, skipsfartsnæringen og allierte om situasjonen, og følger den tett, sier Eriksen Søreide.

Uakseptabelt angrep

Hun sier videre at fri navigasjon og sikker seiling er av stor betydning for Norge som en stor skipsfartsnasjon, og at Norge oppfordrer fortsatt alle parter til å unngå handlinger og uttalelser som bidrar til ytterligere opptrapping.

Flere land, deriblant Frankrike og Tyskland, fordømmer arrestasjonen av tankskipet.

– Vil Norge gjøre det samme?

– Arrestasjonen av kommersielle fartøy i Gulfen er en alvorlig eskalering av en allerede spent situasjon. Angrep på skipsfart er uakseptabelt og bidrar til å eskalere en allerede spent situasjon i regionen.

– Er det noe nytt angående potensiell norsk deltagelse i USAs koalisjon for å beskytte skipstrafikken i bukten?

– Norge og andre allierte mottok USAs henvendelse om en mekanisme for å styrke sikkerheten for skipsfart i Hormuzstredet i slutten av juni. Det foreligger ennå ingen detaljer om organisering for en slik mekanisme. Vår tilbakemelding til USA har vært at det er positivt med forslag om internasjonalt samarbeid for å styrke sikkerheten for skipsfart, men at vi har behov for mer informasjon før vi kan gjøre en vurdering av henvendelsen. Vi vil gjøre grundige folkerettslige og sikkerhetspolitiske vurderinger når nærmere informasjon om en slik mekanisme foreligger. Dersom det skulle bli aktuelt å bidra, vil Stortinget bli konsultert på vanlig måte.

Ønsker nedtrapping

Det diplomatiske forholdet mellom Iran og Storbritannia er i ferd med å bli mer spent, skriver CNN.

Lørdag sa den britiske utenriksministeren Jeremy Hunt ifølge NTB at han var dypt skuffet over at ikke Iran trapper ned situasjonen som er oppstått.

Den iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif på sin side sa at tankskipet var oppbrakt på grunn av brudd på sjøens lover på ordre fra de relevante havnemyndighetene. Han framholdt at iranske myndigheter har gått fram på lovlig vis.

– Vår prioritet er fortsatt å finne en måte å nedtrappe situasjonen på, sa Hunt til CNN.

All skipsfart til Persiabukten går gjennom Hormuzstredet, som ligger mellom Iran og den omanske eksklaven Musandam. En stor andel av verdens oljetrafikk går gjennom stredet, som gjør plasseringen strategisk viktig. Viktigheten av stredet for verdens økonomi gjør det sårbart, men også til et sterkt forhandlingskort for Iran, ettersom passerende skip må gjennom både iransk og omansk territorialfarvann.