May med brexit-bønn til Corbyn

Storbritannias statsminister Theresa May ber Labour-leder Jeremy Corbyn inngå kompromiss og støtte brexit-avtalen hun skal legge fram i Underhuset i juni. Eksperter har ikke tro på at den desperate bønnen vil nytte.

– Jeg har i dag vist at jeg er villig til å inngå kompromiss for å gi det britiske folk en brexitløsning, skrev May i et brev til Corbyn tirsdag.

Tidligere samme dag sa hun at Parlamentet skal få bestemme om det skal holdes en ny folkeavstemning, hvis de folkevalgte vedtar hennes siste brexit-plan neste måned.

I brevet ber hun Corbyn om å inngå et kompromiss, etter at hun selv har gjort nettopp det.

– Jeg tror avtalen kan få støtte, slik at vi kan oppfylle løftene som begge våre partier har lovet i våre manifest, og gjenopprette tilliten i vår politikk, skriver hun i brevet.

Corbyn sier nei

Corbyn sier derimot nei. Han mener at Mays nye tilbud «i det store og det hele er et oppkok av regjeringens ståsted» fra samtalene med opposisjonen som brøt sammen i forrige uke, etter seks ukers forhandlinger for å oppnå enighet rundt betingelsene for Storbritannias uttreden fra EU.

Hensikten har vært å finne en løsning som kan samle støtte i Underhuset, etter at Mays brexitavtale har blitt avvist tre ganger. I begynnelsen av juni vil hun gjøre et fjerde forsøk.

Labour-leder Jeremy Corbyn under statsminister Theresa Mays spørretime i Underhuset 1. mai. Foto: House of Commons / PA via AP

– Har gjort det verre for seg selv

Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder og ekspert på britisk politikk, sier reaksjonene i går kveld gir lite håp om at Mays siste utspill vil sørge for at hun får flertall i den avstemningen.

– Det er mange grunner til det. At hun appellerer til kompromissvilje, og selv viser til at hun har inngått kompromiss, er for lite for Labour. De krever blant annet en permanent tollunion. Det er tydelig i hele partiet. May vil derimot ha en midlertidig tollunion ut 2020, for å sørge for at irskegrensen er åpen inntil det. Til etter 2020 mener hun at de må ha fått på plass en annen løsning for å erstatte denne, forklarer Mustad.

Redaktør Trine Andersen i britiskpolitikk.no mener Theresa May nå har gjort det enda verre for seg selv.

– Hun har håpet å få til et flertall, men nå virker det som enda flere går i mot. Hun har hisset på seg de harde brexitmotstanderne i sitt eget parti ved å åpne for en ny folkeavstemning, sier hun.

Stoler ikke på May

Andersen viser til at skilsmisseavtalen som er forhandlet frem i EU ikke kan gjenåpnes.

– Alt motstanderne er sinte på ligger der. Her prøver Theresa May bare å pynte på det. Det virker ikke som hun har lyktes med det, sier hun.

Redaktøren understreker at Labour tidligere har gjort det klart at de ikke vil stemme for avtalen.

– Det endrer seg nok ikke uansett hvor mange brev May sender til Corbyn, sier hun.

Mustad ved Universitetet i Agder trekker også frem at Corbyn og Labour ikke stoler på at en ny folkeavstemning faktisk vil kunne gjennomføres selv om det skulle stå i avtalen man skal stemme over 4. Juni.

– Corbyn frykter at Mays nå eer en såkalt «lame duck», som snart er ferdig som statsminister, og derfor ikke vil ha kraft nok til å gjennomføre dette selv om avtalen hennes skulle få flertall, sier han.

– Da må hun gå av

Mustad sier det dessuten ser ut til at det ikke bare er Labour som er skeptiske til Mays fjerde forsøk på å få til en Brexit-avtale i Underhuset. Også støttepartier til regjeringen virker negative.

– Antydningen er at motstanden nå faktisk vil bli større enn den var ved den tredje avstemningen, den hun tross alt fikk best resultat i av de tre som hun har tapt. Skjer det er det slutten for May. Da kan hun ikke sitte lenger. Da må hun tre til side, slår førstelektoren fast.

Det er gått nærmere tre år siden Storbritannia stemte for å forlate EU. Storbritannia skulle ha forlatt EU 29. mars, men datoen er utsatt til 31. oktober.

