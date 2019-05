VANT: Velgere av det franske ytre høyre-partiet Rassemblement National, ledet av Marine Le Pen, feirer nattens valgresultat. RN blir Frankrikes største parti i EU-parlamentet de neste fem årene. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA

Overraskende EU-valg: – Kan bli mer grønn politikk

Mens sentrumspartiene går tilbake, rykker både EU-skeptikere og Europa-føderalister frem i årets EU-parlamentsvalg. Hovedstrømningene er interessante og styrker EU, mener professor.

Valgoppslutningen var den høyeste i et parlamentsvalg siden 1994, og det er første gang at oppslutningen har økt siden det aller første valget i 1979. Ifølge prognosene ligger oppmøtet på 50,8 prosent, rundt 8 prosentpoeng mer enn parlamentsvalget i 2014.

– De polariserende forholdene har vært gunstig for oppslutningen. Og det er igjen en styrking av den demokratiske legitimiteten til EU, sier Erik Oddvar Eriksen, UiO-professor og leder for Arena Senter for Europaforskning.

NTNU-professor Kristian Steinnes har samme oppfatning.

– Det er interessant at deltagelsen har økt etterhvert som meningene har blitt mer ulike, sier Steinnes til VG.

Den økte oppslutningen kommer særlig til uttrykk i at fløypartiene rykker frem, og både ytre høyre, de grønne og de liberale fosser frem. Det er på bekostning av de tradisjonelle storpartiene i sentrum, som i lang tid har vært i stand til å samle flertall alene.

– Hovedstrømningene i dette valget er ganske interessante. De største gruppene er nå ikke så enerådende som de har vært. Tidligere har de store blokkene med stort flertall kunne gjennomføre ting på bakrommet, og har hatt god kontroll. Nå må de søke mer støtte hos andre, sier Eriksen.

Foreløpig resultat fra EU-valget Fordelingen av seter i EU-parlamentet, basert på foreløpige eller endelige resultater fra medlemslandene. (Endring i parentes, basert på dagens situasjon i EU-parlamentet.) EPP – konservative partier og kristendemokrater: 182 (-35) S&D – sosialister og demokrater: 147 (-39) ALDE&R – liberale partier og franske LREM: 109 (+41) Greens/EFA – grønne partier: 69 (+17) ECR – konservative partier: 59 (-17) ENF – høyrepopulister: 58 (+21) EFDD – populister: 54 (+13) GUE/NGL – venstreradikale: 38 (-14) Andre: 35 Valgdeltakelse: 50,8 prosent Kilde: EU-parlamentet / NTB Vis mer vg-expand-down

Grønn glede

I tillegg til den liberale koalisjonen har spesielt de grønne partiene også fått en oppsving, fra 52 seter i 2014 til 70.

– De grønne er også tilhengere av et føderalt Europa, og mer makt til de overnasjonale organene, som er viktig for å kunne løse for eksempel klimakrisen. Jeg synes dette resultatet peker mot mer dynamikk i parlamentet, sier Eriksen.

– Skal du få noe gjort, vil mer makt til EU hjelpe. Og mange velgere ser nok at EU faktisk kan brukes som et instrument for å håndtere krisen.

expand-left arrow-right FORNØYD: Leder for det nyoppstartede Brexitpartiet, Nigel Farage, har grunn til å feire. Hans parti blir antagelig Storbritannias største i Europaparlamentet.

NTNU-professor Steinnes tror ikke at resultatet vil ha store politiske konsekvenser på kort sikt, men at det ligger an til å bli større trykk for grønn politikk i medlemslandene.

– Dersom de grønne blir en del av en ny koalisjon, noe de sannsynligvis blir, blir det mer fokus på den type politikk. EU kan påvirke for eksempel utslippskvoter eller flytrafikk, men for å være ærlig har jeg vanskelig for å tro at det vil skje store forandringer på kort sikt.

Liberal lykke

På forhånd var det ventet at populistpartiene på ytre høyre skulle gjøre storinnrykk i EU-parlamentet. Og selv om de økte oppslutningen (fra 37 til 58 seter), er det grupperingen med liberale partier og franske LREM som øker mest (fra 68 til 107).

– Mange snakker om populistene og EU-skeptikernes fremgang, men jeg er mer opptatt av at også den andre siden, de EU-støttende, er på vei frem, sier Eriksen, og trekker frem belgiske Guy Verhofstadt, for eksempel, den liberale kandidaten som lenge har gått i front for et føderalt Europa og et sterkt EU.

Verhofstadt, som leder den liberale koalisjonen, har gått ut etter valget og lovprist resultatet.

– Dette betyr at det ikke er mulig å skape et pro-europeisk flertall uten vår hjelp, sier belgieren ifølge The Guardian.

Venstre-leder Trine Skei Grande er henrykt over at de liberale partiene står for den kraftigste framgangen i valget på nytt EU-parlament, melder NTB mandag:

– De liberale har gjort et fantastisk valg. Dette er en styrking av samarbeidskreftene i EU. De liberale fungerer som motkrefter mot ytterste høyre og ytterste venstre som er imot internasjonalt samarbeid, mener Grande.

Nå må antagelig sentrumspartiene se til de liberale og de grønne for hjelp. Manfred Weber, som er spisskandidat for partiet CSU i den konservative blokken, sa etter at valgresultatet ble klart at de ønsker at å inngå samtaler med både den liberale, den sosialdemokratiske og den grønne blokken.

– Men ett budskap er krystallklart: Vi vil ikke samarbeide med dem som ikke tror på Europa, med dem som ønsker å ødelegge Europa, sier han.

Jubel for brexit-parti

Alle stemmene er ennå ikke talt opp mandag formiddag, men parlamentets største parti ligger foreløpig an til å bli Nigel Farages Brexitpartiet, ifølge britiske medier. Farages parti ser ut til å få 29 mandater.

Også italienske Legia og franske Rassemblement national, med henholdsvis Matteo Salvini og Marine Le Pen i spissen, vant valgene i sine respektive hjemland, men Le Pens parti måtte tåle en tilbakegang fra valget i 2014.

I Tyskland og Spania har fremgangen til de nasjonalistiske partiene vært mindre enn ventet, mens i Nederland har Geert Wilders Frihetspartiet mistet samtlige seter, ifølge BBC til fordel for et annet populistisk alternativ.

– For populistene som har som mål å innskrenke EU, er de jo avhengige av å bli valgt på et høyt nivå for å få gjennomført dette, sier Eriksen.

Hvor mye makt de nasjonalistiske partiene vil få, avhenger av om de klarer å danne en sterk gruppe i Brussel. Partileder Marine Le Pen i Rassemblement national sier at hun vil ha en «kraftfull» allianse av høyrepartier i EU-parlamentet, ifølge AFP. Også Matteo Salvini, leder for det ytterliggående Lega i Italia, har snakket om en slik gruppe.

Publisert: 27.05.19 kl. 13:52