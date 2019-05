Fem omkom etter flyulykke

To småfly var mandag involvert i en flyulykke i Alaska. Fem personer omkom og én person er savnet.

Det bekrefter Princess Cruises i en pressemelding.

De to flyene hadde med seg henholdsvis ti og fire passasjerer i tillegg til to piloter.

– Kystvakten og lokale hjelpemannskaper bekrefter at ni av gjestene på det ene flyet har blitt reddet og får behandling av helsepersonell, mens en er savnet. De har også bekreftet at fem har omkommet fra det andre flyet, fire gjester av Princess Cruises og piloten, står det i pressemeldingen.

Ifølge flere lokale medier skal flyene ha krasjet i luften, under ukjente omstendigheter. De to flyene som var involvert skal ha vært et de Havilland DHC-2 Beaver og de Havilland Otter DC-3.

– Én er kritisk skadet, tre alvorlig skadet og seks lettere skadet, sier Mischa Chernick ved PeaceHealth Ketchikan Medical Center ifølge Anchorage Daily News.

Gjestene var om bord på en cruise fra Vancouver til Anchorage.

