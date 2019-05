arrow-left









expand-left arrow-right SKADET: Skipet Andrea Victory utenfor havnen i Fujairah, De forente arabiske emirater, mandag 13. mai.

Advarer norske skip i Gulfen etter sabotasjeangrep

Et norsk skip er ett av flere skip som er rammet etter et sabotasjeangrep i Omanbukta. Oljetankeren «Andrea Victory» ble rammet, får VG bekreftet.

Nilas Johnsen

NTB









VG får opplyst at det norske skipet ikke lekker, og heller ikke har hatt noen skader på mannskapet. Angrepet skipet ble rammet av traff heldigvis en tom ballasttank.

Den britiske avisen The Daily Mail melder at fartøyet skal ha blitt truffet av en gjenstand og påført et hull i skroget. Det norske fartøyet ble bygget i 2005 og eid av det norske rederiet Champion Tankers AS i Bergen. Rederiet vil ikke kommentere hendelsen, men viser til Rederiforbundet.

– Dette er det eneste norskregistrert skipet vi er kjent med at var involvert i denne hendelsen, sier kommunikasjonsdirektør Christine Korme i Rederiforbundet til VG.

Skipet er registrert på Isle of Man, og ankom havnebyen Fujairah den 11. mai, ifølge nettsiden Vesselfinder.

SPENT: Et iransk fartøy foran en oljetanker i Hormuz-stredet den 30. april. Situasjonen i Gulfen er nå svært anspent. Foto: ATTA KENARE / AFP

Sjøfartsdirektoratet ber nå alle norske skip om å utvise økt aktsomhet i Fujairah-området og ta sine forholdsregler når det kommer til ferdsel utenfor Emiratenes havneby.

Advarselen kommer etter hendelser i havnebyen Fujairah ved Omanbukta. Sjøfartsdirektoratet jobber med ulike aktører for å få en fullstendig oversikt over alle norskregistrerte skip som befinner seg i det aktuelle området, og vil vurdere å heve sikkerhetsnivået.

Skip fra ulike land, blant dem oljetankere, er skadd i sabotasjehandlinger i Omanbukta, ifølge USA-allierte Saudi-Arabia og Emiratene. Iran vil ha gransking.

– Hendelsene i Omanbukta er alarmerende og beklagelig, sier det iranske utenriksdepartementets talsmann Abbas Mousavi.

Iran tar til orde for gransking av angrepene. Iran advarer mot det landet kaller eventyrlystne utenlandske aktører som har til hensikt å forstyrre maritim sikkerhet.

De forente arabiske emirater opplyste søndag at kommersielle fartøy av ulik nasjonalitet var blitt utsatt for sabotasjehandlinger utenfor Emiratenes havneby Fujairah, som ligger ved Omanbukta.

Tidlig mandag morgen uttalte Saudi-Arabia at to av landets oljetankere var blitt sabotert søndag utenfor Fujairah. Oljetankerne er påført «betydelige skader», ifølge Saudi-Arabias energiminister Khalid al-Falih. Den ene tankeren var på vei til Irans erkerival Saudi-Arabia for å lastes opp med råolje som skulle videre til USA.

Advarer om konsekvenser

Ingen har så langt sagt hvem som sto bak sabotasjen. Emiratene anklager ingen spesifikke aktører for å ha stått bak sabotasjen, men i en uttalelse fra Abu Dhabi heter det at verdenssamfunnet må bidra til å sikre skipstrafikken.

– Å utføre sabotasjehandlinger mot kommersielle og sivile fartøy og true mannskapenes sikkerhet og liv er en alvorlig utvikling, heter det i uttalelsen.

De to oljetankerne ble påført «betydelige skade», men det var verken dødsfall eller oljeutslipp, ifølge Falih.

Falih advarer mot konsekvenser som kan påvirke oljemarkedet og verdensøkonomien og oppfordrer verdenssamfunnet til å beskytte skipstrafikken.

USA trapper opp

Amerikanske sjøfartsmyndigheter utstedte mandag et varsel etter meldingene om sabotasje mot skip. Fredag opplyste Pentagon at USA utstasjonerer et amfibiefartøy og Patriot-missiler i Midtøsten som støtte for amerikanske militærfly som er blitt sendt til regionen for å avverge angivelige iranske trusler.

Fujairah er Emiratenes eneste havneterminal ved Arabiahavets kyst. Emiratene kan dermed sende og motta forsyninger sjøveien uten å måtte være avhengig av at skip passerer Hormuz-stredet for å ta seg videre inn i Golfen. Hormuz-stredet er strategisk og kommersielt viktig. Det forbinder Omanbukta med Persiabukta og danner sjøgrense mellom Iran og Emiratene. Iran har flere ganger truet med å stenge stredet i tilfelle landet skulle havne i militær konfrontasjon med USA.

Pompeo avlyser

USAs utenriksminister Mike Pompeo har avlyst et planlagt besøk i Moskva mandag for å delta på et EU-møte i Brussel i stedet, der Iran er blant sakene som skaper bekymring.

Pompeo skal imidlertid til den russiske svartehavsbyen Sotsji tirsdag der han skal møte president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov.

Den økte spenningen mellom Iran og USA tiltok etter at Teheran onsdag i forrige uke uttalte at landet trekker seg fra deler av atomavtalen som ble inngått i 2015. USA har tidligere trukket seg fra den samme avtalen.

Publisert: 13.05.19 kl. 17:08