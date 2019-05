DESPERAT: Storbritannias statsminister åpner for en ny folkeavstemning om brexit for å redde en fastlåst politisk situasjon. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

May åpner for ny folkeavstemning

Theresa May prøver igjen å overtale Parlamentet til å vedta en plan for Storbritannias vei ut av EU. Nå åpner statsministeren for en ny folkeavstemning om brexit dersom planen godkjennes.

Tirsdag la Theresa May frem nok en plan for brexit for det britiske Parlamentet.

Ifølge BBC kaller May planen for «en siste sjanse» til å innfri brexit. For å sukre pillen lover samtidig statsministeren at parlamentarikerne vil kunne få bestemme om det skal avholdes en ny folkeavstemning, men kun om de vedtar hennes plan.

Hvis Parlamentet skulle avvise planen, vil de i realiteten stemme mot brexit, advarer May. I en tale i London sier hun at brexit har en «etsende» innvirkning på landet.

– Storbritannias største problem i dag er politikken. Det kan vi fikse, sier hun ifølge BBC.

– Jeg har kommet med et kompromiss. Nå ber jeg dere om å gjøre det samme, sier May.

Dersom avtalen skulle bli vedtatt vil May komme med en tidsplan for sin egen avgang fra både statsministerstolen og ledervervet i Det konservative partiet. Siden mars har May vært villig til å ofre seg for å redde brexit.

Mister stemmer

Parlamentet har tidligere avvist Mays avtale tre ganger, og det fjerde forsøket har blitt møtt med avsmak allerede før forslaget var offentliggjort. Ifølge britiske Independent har flere av parlamentarikerne som stemte for Mays avtale forrige gang, nå gått ut mot statsministernes nyeste forsøk.

Ifølge NTB mener kritikerne av avtalen at den kun inneholder kosmetiske endringer sammenlignet med forslagene som allerede har blitt nedstemt.

Det nye forslaget skal opp til avstemning i begynnelsen av juni.

Publisert: 21.05.19 kl. 18:57