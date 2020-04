Boris Johnson tilbake: – Jeg nekter at alt det britiske folk har ofret skal være bortkastet

Storbritannias statsminister Boris Johnson (55) oppfordret folket til å fortsette kampen mot coronasmitten da han kom tilbake til Downing Street etter å ha vært sykmeldt i nesten en måned med covid-19.

Oppdatert nå nettopp

I en direktesendt tale til folket mandag formiddag, startet den friskmeldte statsministeren med å beklage for at han hadde vært lenge borte fra jobben, og takket helsepersonellet, stedfortrederen Dominic Raab og hele det britiske folket for støtten.

– Dette viruset er den største utfordringen siden andre verdenskrig, sier Boris Johnson.

Boris Johnson ble alvorlig syk som følge av coronaviruset og sa selv at «det kunne gått begge veier». Han var innlagt i en uke på sykehus, der han fikk intensivbehandling.

Han ble skrevet ut fra sykehuset 12. april, og i en hyllestvideo til det britiske helsevesenet, sier statsministeren at de reddet livet hans.

I tiden etter at han ble utskrevet, har han vært på den britiske statsministerens landsted Chequers i Buckinghamshire.

Boris Johnson har høstet kraftig kritikk for sin håndtering av coronakrisen, og er blitt beskyldt for at tusenvis av mennesker har mistet livet på grunn av virussykdommen.

Landet er på vei til å bli et av de hardest rammede i Europa: Mandag morgen var nesten 21.000 mennesker i Storbritannia døde på grunn av covid-19, mens over 154.000 er bekreftet smittet av coronaviruset i landet, viser VGs oversikt.

Ber om tålmodighet

Boris Johnson uttrykte medfølelse og forståelse for alle som syns det er tungt å ikke kunne møte familie og venner, til arbeidstakere som er bekymret for arbeidsplassene sine og bedriftseiere som er på randen av konkurs.

– Jeg vet hvor vanskelig det er å gi slipp på sine grunnleggende friheter. Jeg forstår deres utålmodighet, og ser langtidsvirkningene av stengingen, sier Johnson.

Samtidig understreket han at det foreløpig er for tidlig å lempe på restriksjonene.

– Vi må anerkjenne risikoen for en ny bølge med smitte av coronaviruset, sier Johnson, og oppfordret folk til å være tålmodige.

les også 99-årig krigsveteran har samlet inn over 200 millioner

– Vi har flatet ut kurven

– Vi kan ikke miste kontrollen over viruset igjen, og dermed risikere tusenvis av syke og døde, og måtte stenge økonomien på ny og gjeninnføre restriksjonene, noe som kan føre til uopprettelig skade på næringslivet, sier Johnson.

– Jeg nekter at alt det britiske folk har ofret skal være bortkastet, at helsevesenet skal overveldes og tusener av menneskeliv gå tapt, fortsetter statsministeren.

Han sier Storbritannia er i ferd med å nå slutten av første fase i kampen mot viruset, og at folket kollektivt har vært med på å begrense utbruddet, som ennå ikke er over.

– Vi har flatet ut kurven. Når dette er over vil vi kunne lette på de sosiale restriksjonene og fyre opp motorene til økonomien igjen, sier Johnson.

Statsministeren varsler at han vil ha med seg både næringslivet og opposisjonspartiene, og basere beslutningene om lettelser i tiltakene så langt det går når den tid kommer.

Publisert: 27.04.20 kl. 09:31 Oppdatert: 27.04.20 kl. 10:49

Les også

Fra andre aviser