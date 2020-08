LITE IGJEN: Rita (62) og Nicolas Nahhas (77) står igjen med en leilighet uten dører og vinduer. Mesteparten av eiendelene deres ble ødelagt i eksplosjonen. Foto: Harald Henden

Blir værende i rasfarlige hus: – Dette er inhumant

BEIRUT (VG) 300.000 mennesker er husløse etter den voldsomme eksplosjonen som rammet Beirut. Mange har fått boligene rasert, men blir boende i mangel på andre steder å dra.

– Vi var i kirken nede ved havnen da eksplosjonen skjedde. Det var et komplett kaos, vi gikk rundt som zombier, og presten spurte hvordan det gikk med oss mens han selv hadde ansiktet dekket av blod. Det verste var likevel å komme hjem. Alt vi eier bare fløt utover, var enten knust eller sprengt bort, og leiligheten var full av vann fordi der hadde gått hull på vanntankene her, forteller Rita Nahhas (62), og setter seg på kanten av en veltet hylle.

– HVA KAN VI GJØRE? Ingen kan si når eller om vi vil få hjelp, sier Rita Nahhas (62). Foto: Harald Henden

– Inhumant

VG møter Rita og mannen Nicolas Nahhas i parets leilighet, som ligger bare 300 meter fra havnelageret der eksplosjonen gikk av.

– I 65 år har dette vært mitt hjem. Her har jeg bodd gjennom 15 år med krig, men dette er likevel mye verre. Dette er inhumant. Vi har ikke strøm, ikke vann, ingen form for nedkjøling i varmen, og ikke minst er det farlig. Hvem vet når noe kan rase i hodet på oss, sier en fortvilt Nicolas Nahhas (77) til VG i Beirut.

DØDE: Flere av naboene i havneområdet omkom etter ulykken for to uker siden. Leilighetene er smadret av eksplosjonen. Foto: Harald Henden

Død nabo

Rita peker ut det åpne hullet i veggen mot gaten, på leiligheten vis-à-vis dem. Hun senker stemmen.

– Der bodde det en gammel dame. De fant henne tre dager etter eksplosjonen, klemt under betongveggen som hadde rast over henne.

7 av parets nærmeste naboer er døde.

Ingen hjelp

Selv er de glade for at de var ute da eksplosjonen inntraff, men de materielle skadene er uopprettelige for dem og mange andre som ikke har mye penger i banken.

Ingen fra myndighetene har kontaktet dem, og forsikringsselskapene har for lenge siden sagt at de ikke kan utbetale noe som helst til noen, sier Nicolas til VG.

Det finnes nå en app for å dele boliger, slik at mennesker som har mistet sine hjem skal kunne bruke leiligheter som står tomme. Dette er likevel et fåtall som kan benytte seg av det: De fleste er enten innlosjert hos slekt eller bekjente, eller de gjør som så mange VG møter: Blir boende i de ødelagte og rasfarlige husene i mangel på et alternativ.

BARE TROEN IGJEN: Vi klarer oss hvis Gud vil, sier Rita. Mannen hennes, derimot, har mistet troen nå. Foto: Harald Henden

Hull i murveggen

Litt lenger opp noen gater i samme bydel, bor Livia og Kim i kollektiv i det som var en velholdt, vakker leilighet. Nå har de måttet laget provisoriske løsninger med plastduker over døråpningene og saronger spent opp i vinduskarmene.

Et stort hull i muren i trappeoppgangen og noen solide sprekker i veggen ved siden av, hinter om at det slett ikke er trygt å ferdes der.

Livia Bergmejier (30) har sydd 25 sting etter at hun ble lett skadet i eksplosjonen, men synes ikke skaden er noe å snakke om.

– Jeg er ikke redd, jeg er sint. Jeg vil ha svar. Det gått liv tapt og hundretusenvis er fratatt hjemmene sine. Noen må fortelle oss hvorfor. Dette blir nok en ting som myndighetene kommer unna med. Det eneste som kan hjelpe Libanon nå, er et hardt internasjonalt press på den libanesiske regjeringen, mener Livia Bergmejier (30).

HULL I VEGGEN: Murveggen utenfor leiligheten til Livia Bergmejier (30) ga etter for trykket fra eksplosjonen. Foto: Harald Henden

Protestbølger

De siste årene har Libanon gått gjennom en politisk og økonomisk krise, som resulterte i en bølge av voldsomme protester i fjor høst.

Eksplosjonen og fraværet av ansvar og hjelp fra myndighetene i etterkant har bare helt bensin på bålet for de mange libaneserne som mener regjeringen ikke gjør noe godt for landet.

Bedre ble det ikke da guvernør Marwan Abboud nylig gjorde det kjent at en sikkerhetsrapport fra 2014 advarte om risikoen for en eksplosjon i Beirut som følge av at høyeksplosive materialer ikke var lagret på en sikker nok måte.

Det pågår nå en etterforskning for å finne ut hvordan de kjemiske stoffene endte opp i et varehus i Beiruts havn, og hvorfor dette aldri ble håndtert.

– Hvis ikke vi får noen gode svar snart, og en endring i hvordan dette landet styres, frykter jeg at stadig flere unge vil forlate Libanon. Det er ingen fremtid for oss her, mener Livia.

SELVGJORT: Livia Bergmeijer (30) og Kim Green (29) har selv måttet fikse eksplosjonsskadene på leiligheten de leier. Venner og familie i utlandet har hjulpet dem økonomisk. Foto: Harald Henden

Coronatopp forrige uke

De hardest rammede områdene av Beirut minner om en krigssone nå.

Mange familier har mistet muligheten til å tilberede mat, sove trygt og vaske seg. De er derfor fullstendig avhengig av de frivillige som deler ut rent drikkevann og desinfeksjonsvæske, skriver FN-organet Oche.

En brå økning i tallet på smittede av coronaviruset de siste dagene gjør at mangelen på rent vann og sanitærprodukter blir ekstra alvorlig.

Søndag ble det meldt om 439 nye smittetilfeller, mer enn noen andre dager siden pandemiens utbrudd. Med halvparten av Beiruts sykehus og helsesenter satt ut av spill etter eksplosjonen, har landet ikke lenger et helsevesen som kan ta seg av en bølge med mange flere coronasyke.

Libanons fungerende helseminister har nå bedt om to ukers nedstenging av landet for å hindre koronasmitte.

PROVISORISK: Plasttrekk dekker for der det engang var vinduer hos Livia Bergmeijer (30). Foto: Harald Henden

VG I LIBANON: Fotograf Harald Henden og journalist Nora Thorp Bjørnstad Foto: Harald Henden

Publisert: 22.08.20 kl. 16:44

