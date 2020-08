MILLIARDÆR: Dmitrij Zimin (t.h). Foto: Gleb Schelkunov, Kommersant

Nå er det avslørt hvem som betalte for ambulanseflyet til Navalnyj

VILNIUS (VG) En styrtrik russisk familie, som i sin tid solgte mobiltelefon-aksjer til Telenor, har betalt for at opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44) er flyttet med ambulansefly til Charité-sykehuset i Berlin.

Oppdatert nå nettopp

Lørdag formiddag kom Navalnyj endelig til Tyskland, etter at han torsdag morgen hadde blitt lagt inn på et sykehus i Omsk i Sibir.

Navalnyjs støttespillere hevder at han må ha blitt forgiftet. Helseministeriet i Omsk derimot gikk lørdag ut med at det ikke er funnet giftstoffer i prøvene fra den kjente Putin-kritikeren - bortsett fra alkohol og koffein i urinen.

Navalnyjs stabssjef Leonid Volkov takker på sosiale medier Zimin-familien, som ifølge Volkov har betalt for flyreisen, legene og alt det medisinske utstyret om bord.

les også Mistenkt forgiftet Putin-kritiker på sykehus i Berlin: – Svært bekymringsfull tilstand

Vimpelcom

Han nevner spesielt Boris Zimin, som er sønn av Dmitrij Zimin, som i sin tid grunnla mobiltelefongiganten Vimpelcom, blant folk flest bedre kjent under navnet Beeline.

Zimin senior, som er født i 1933, solgte aksjer blant annet til norske Telenor i 2001, trappet ned - og har siden drevet filantropisk virksomhet gjennom ulike fond.

Ifølge hjemmesiden til Zimin Institute i Tel Aviv - som støtter forskning og utvikling - overførte han nesten 90 prosent av sin formue til noe som heter Zimin Trust.

TIL BERLIN: Slik så det ut da en slags kiste med Aleksej Navalnyj ble fraktet med en spesialbil fra det tyske forsvaret fra Tegel-flyplassen til Charité-sykehuset i Berlin lørdag morgen. Foto: CLEMENS BILAN / EPA

Dmitrij Zimin var tidlig ute med å utvikle teleområdet, og Vimpelcom ble i 1996 det første russiske selskapet som ble notert på New York-børsen.

Volkov opplyser ingenting om forbindelsen mellom Zimin-familien og Navalnyj og hans organisasjon, men allerede i 2012 ble det kjent at Boris Zimin støttet Navalnyjs antikorrupsjonsfond økonomisk. Faren til Dmitrij Zimin døde i en Gulag-leir i Stalin-tiden, da Dmitrij var bare to år gammel.

les også Slik ble han Putins verste fiende

520 millioner dollar

Det amerikanske økonomitidsskriftet Forbes beregnet i 2005 at Dmitrij Zimin hadde en formue på 520 millioner dollar (som etter dagens kurs tilsvarer 4,6 milliarder kroner).

Navalnayjs stabssjef takker også spesielt den tyske forbundskansleren Angela Merkel for at det ble mulig å frakte opposisjonslederen fra Omsk til Berlin.

Den finske presidenten Sauli Niinistö kan også ha spilt en rolle. Han opplyste lørdag til YLE at han hadde snakket med både Merkel og Vladimir Putin.

– Putin forsikret om at det ikke var noe politisk hinder for å flytte Navalnyj, sier Niinistö.

Det er ikke første gang at en opposisjonell i Russland har blitt flydd til Charité med mistanke om forgiftning. Det samme skjedde med Pjotr Verzilov, medlem av punkgruppen Pussy Riot i 2018.

les også Russisk opposisjonsleder kjemper for livet – medarbeider hevder han ble forgiftet

– Vi ber alle for Aleksej

Navalnyjs stabssjef Leonid Volkov sier til tyske Bild at Navalnyj ikke hadde overlevd om ikke flyet fra Tomsk, der han hadde vært, til Moskva, landet på Omsk-flyplassen, slik at at Navalnyj kunne tas inn i en ambulanse og til sykehuset der.

– Vi ber alle for Aleksej, sier hans nære medarbeider Nikita Kulatstsjenkov til tyske Zeit.

Han har ikke tiltro til det russiske helsevesenet:

– Legene gjør det som de hemmelige tjenestene forteller at de skal gjøre, hevder Kulatsjenkov.

PS: De tyske legene vil neppe komme med opplysninger om hvorvidt Navalnyj ble forgiftet eller ikke, før mandag.

Publisert: 22.08.20 kl. 22:21 Oppdatert: 22.08.20 kl. 22:49

Fra andre aviser