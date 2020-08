TILTALT: Steve Bannon er sammen med tre andre tiltalt for å ha planlagt underslag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Reiser tiltale mot Steve Bannon

Tidligere Trump-strateg Steve Bannon er arrestert og tiltalt for å ha planlagt underslag.

Føderale påtalemyndigheter skriver på sine hjemmesider at tidligere sjefsstrateg for Donald Trump Steve Bannon, sammen med Brian Kolfage, Andrew Badolato og Timothy Shea er tiltalt for å ha planlagt underslag.

Det skal dreie seg om en innsamlingsaksjon med navn «We Build the Wall», som samlet inn totalt 25 millioner amerikanske dollar (over 220 millioner kroner).

De tiltalte skal ha svindlet hundretusener av givere i forbindelse med innsamlingsaksjonen, og ble arrestert i dag morges. Pengene skulle egentlig gå til å bygge en grensemur mot Mexico.

Isfront

Bannon ble hentet inn i Trumps valgkampteam i august etter at han hadde tapt mye til Hillary Clinton på meningsmålingene. Som takk for seieren utnevnte presidenten ham som sjefstrateg.

Han ble med dette Trumps nærmeste rådgiver, og var en sterk pådriver for presidentens «USA først»-agenda. Men så skulle det hele snu. Etter en periode med spekulasjoner om at det hadde oppstått isfront mellom Bannon og Trump, ble han i april 2017 fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.

18. august samme år kom nyheten om at Steve Bannon var ferdig i stillingen som Trumps sjefstrateg. Men det er uklart om han selv valgte å slutte, eller om han ble bedt om å gå.

Filmskaperen Alison Klayman fulgte Steve Bannon på nært hold i halvannet år. Her kan du se dokumentaren:

