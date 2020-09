PÅ FRIERFERD: President Donald Trump ble møtt av en gruppe støttespillere da han landet i Wilmington i vippestaten Nord-Carolina onsdag. Foto: Evan Vucci / AP

Trump oppmuntret velgerne i Nord-Carolina til å stemme to ganger

Under sitt besøk i Nord-Carolina onsdag, sa USAs president Donald Trump at delstatens velgere bør sjekke om det er mulig å begå valgfusk.

På grunn av coronapandemien er rekordmange amerikanere ventet å avlegge sin stemme i presidentvalget 3. november via posten. USAs president Donald Trump har lenge insistert på at dette vil føre til utstrakt valgfusk.

Da han besøkte vippestaten Nord-Carolina onsdag, ba han velgerne om å teste systemet ved å sende inn en forhåndsstemme via posten, for så å gå og stemme fysisk i et valglokale på selve valgdagen.

– La dem sende den inn og la dem gå og stemme. Hvis systemet deres er så bra som de sier at det er, da vil de åpenbart ikke få lov til å stemme. Dersom det ikke er registrert, vil de få lov til å stemme, sa han til pressekorpset i delstaten ifølge New York Times.

– Det er sånn det er. Og det er det de bør gjøre, la han til.

Det er ulovlig å stemme mer enn én gang i et valg.

– Vær forsiktig med hvem du tar imot råd fra

Trumps uttalelse kom etter at en reporter spurte om han hadde tiltro til valgsystemet for stemmegivning via post i Nord-Carolina.

Benjamin Wittes, som blant annet er jusekspert for den amerikanske kanalen NBC, skriver på Twitter at folk som lytter til presidentens råd kan bli rettsforfulgt.

– Vær forsiktig med hvem du tar imot råd fra når det kommer til hvordan du skal oppføre deg i dette valget, skriver han videre.

Striden om poststemmene har blitt svært betent i forkant av presidentvalget. Trump har flere ganger insistert på at stemmegivning via posten vil føre til et rigget valg og valgfusk. Påstandene er blitt avvist av flere eksperter, til tross for at systemet ikke er uten utfordringer. Det finnes ikke beviser for at stemmegivning via post vil være mer fordelaktig for demokratene enn for republikanerne.

Republikanerne har rettet søksmål mot flere delstater som har tatt grep for å gjøre stemmegivning via post mer tilgjengelig før høstens valg, skriver NTB. Sist ute er delstaten Montana.

DEMONSTRERER FOR POSTVESENET: Folk demonstrerer mot kostnadskutt i det amerikanske postvesenet utenfor et postkontor i New York 26. august. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Anklager Trump for å ville undergrave valgresultatet

Trumps motkandidat ved valget, demokratenes Joe Biden, anklaget tidligere onsdag Trump for å prøve å undergrave valgresultatet, og ba folk om å avlegge sin stemme så tidlig som overhodet mulig.

– Den eneste måten å komme oss over dette på, er gjennom å stemme. Stem, stem, stem. Og det finnes ikke et eneste bevis for at stemmegivning via post fører til valgfusk, sier han ifølge Washington Post.

Den tidligere visepresidenten holdt onsdag en tale fra sin hjemstat Delaware, hvor han blant annet langet ut mot Trumps corona-håndtering. Se talen her:

Trumps kampanjesjef Tim Murtaugh sier at Trump, ved å oppmuntre velgerne til å stemme to ganger, kun peker på det som kan gå galt under valget.

– Det er utrolig at mediene først kan insistere på at valgfusk ikke eksisterer, for så å hyle om det når president Trump peker på de gigantiske smutthullene i Demokratenes stemme-ordninger, sier han til NBC.

Barr: – Folk leker med ilden

USAs justisminister William Barr ble i et intervju med CNN onsdag kveld spurt om president Trump med sine uttalelser oppmuntret amerikanere til å begå lovbrudd. Barr svarte at han ikke kjenner til hvordan loven på dette punktet er akkurat i Nord-Carolina, og at han tror presidenten prøvde å vise hvor sårbart systemet er.

– Folk prøver å endre reglene her, til denne metoden som, logisk sett, er veldig åpen for svindel og tvang. Det er uansvarlig og farlig og folk leker med ilden, sier han.

Det amerikanske postvesenet har den siste tiden gått gjennom omfattende kostnadskutt, og demokratene har tidligere anklaget Trump for å bevisst bygge ned postvesenet med mål om å gjøre gjennomføringen av valget vanskelig.

