Tyskland: Navalnyj ble forgiftet

Tysklands regjering sier det foreligger «utvetydige bevis» på at Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegiften Novitsjok.

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44) ble utsatt for en nervegift av typen Novitsjok melder den tyske regjeringen på sine nettsider.

– En toksikologisk test av prøver fra Aleksej Navalnyj gir entydige bevis for en kjemisk nervegift fra Novitsjok-gruppen, skriver den tyske regjeringen.

VAKT: Tysk politi ved inngangen til Charité-sykehuset i Berlin, der Aleksej Navalnyj er blitt behandlet. Foto: Markus Schreiber / AP

– Staten en terrorist

– For russere som kjenner historien til landet sitt, om hvordan myndighetene oppfører seg mot dem som kritiserer dem, kom denne nyheten som forventet, sier Polina Kostyleva, en av Navalnyjs nærmeste medarbeidere, til VG.

- Staten er en terrorist mot dem som har en avvikende mening, sier Kostyleva.

Aleksej Navalnyj Russisk regimekritiker og blogger med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. * Bor i Moskva, er gift og har to barn. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. * Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013. * Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. * I mai 2018 ble han dømt til 30 dagers fengsel etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon mot Putin i Moskva. * Nominert til Sakharovprisen i 2019. (Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia) Vis mer

Fordømmer angrepet

Den tyske regjeringen kaller angrepet «en oppsiktsvekkende hendelse».

– Den tyske regjeringen fordømmer dette angrepet på sterkes mulig måte. Den russiske regjeringen oppfordres til å forklare seg, heter det i uttalelsen.

Novitsjok er en serie svært sterke nervegifter utviklet i Sovjetunionen og Russland i årene 1971–1993. Novitsjok er dødelig også ved svært små konsentrasjoner.

Legene i Omsk, der Navalnyj først ble behandlet, hevdet at de ikke fant giftstoffer i prøvene fra regimekritikeren.

POLITIKER: Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj under en demonstrasjon i Moskva i februar i år. Foto: Shamil Zhumatov / X00499

Steffen Seibert, som er statsminister Angela Merkels talsperson, sier i en uttalelse at undersøkelsene ble gjort i et militært spesiallaboratorium, skriver NTB.

Den russiske riksadvokaten ba tirsdag om å få resultatet av analysene av Navalnyj på det tyske sykehuset, skrev rbc.ru.

– Nei, svarer Kreml-talsmann Dmitrij Peskov på RIA Novostis spørsmål om russerne har fått denne informasjonen fra tysk side.

OPPONENT: Navalnyj har i mange år vært blant Vladimir Putins mest fremtredende kritikere. Her er han i Moskva før valget i 2018. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Aleksej Navalnyj har i mange år vært blant Vladimir Putins mest fremtredende kritikere. Han ble alvorlig syk på et fly i Sibir for rundt en uke siden.

Han ble innlagt på et sykehus i Omsk i Russland, men senere fløyet til Berlin. Han ligger fortsatt i koma på et sykehus i byen, men tilstanden skal være stabil og ha blitt noe bedre.

Samme stoff som Skripal ble forgiftet med

Det var også denne typen nervegiften den russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal og hans datter Julia ble forgiftet med i England i 2018.

Skripal ble dømt for å ha solgt russiske hemmeligheter til Storbritannia i 2006, og to russiske menn ble av britisk politi mistenkt for å stå bak forgiftningen.

