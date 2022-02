ROLIG I SKYTTERGRAVENE: Situasjonen i Ukraina har gradvis tilspisset seg i takt med russiske styrkeoppbygninger siden desember. Her fra frontlinjen i skyttergravene tidligere i februar i år.

Krisen i Ukraina: Onsdag kan bli skjebnedag

USA peker på onsdag som en mulig invasjonsdato. Russland kaller det hysteri. Og i Ukraina går dagliglivet inntil videre som normalt.

I samtaler med sine allierte skal USA ha sagt at de har etterretning som tilsier at Russland vurdere å invadere Ukraina onsdag 16. februar.

Det får både AP, Politico, Der Spiegel og New York Times bekreftet fra anonyme kilder.

En amerikansk talsperson ville søndag ikke gi noen offisiell bekreftelse på rapportene.

Russland har gjentatte ganger sagt at de ikke har planer om å invadere, og en russisk diplomat omtalte lørdag de siste dagers uttalelser fra USA som hysteri.

BRIFET ALLIERTE: President Joe Biden snakket fredag med flere vestlige ledere og Nato-sjef Jens Stoltenberg. Siden har mer enn et dusin land bedt sine borgere forlate Ukraina.

Etter det VG er kjent med var den norske vurderingen som kom fredag kveld, der Utenriksdepartementet (UD) gikk ut og frarådet reiser til Ukraina, også preget av synet om at invasjon kan være et fullt mulig utfall.

Beslutningen ble tatt i nær dialog med allierte.

Denne vurderingen lå også til grunn da UD bestemte at medfølgende familiemedlemmer til ansatte ved ambassaden i Kiev, ble kalt hjem i løpet av helgen.

Samtidig går dagliglivet tilnærmet som normalt i Ukraina.

Og generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen ber folk ha «en kritisk distanse til flommen av etterretningsmeldinger fra begge sider».

Amerikansk strøm av lekkasjer

Siden desember har USA sluppet en jevn strøm av etterretning ut i amerikansk presse.

De har gitt ut detaljerte beskrivelser av russiske opprustning langs grensen, som på bildet under fra desember.

Etterretningsanalyse av russiske styrker langs grensen i desember, delt av amerikanske myndigheter.

I januar informerte USA flere amerikanske medier om hvordan de mente å ha avdekket planleggingen av «falskt flagg»-operasjon, hvor et iscenesatt angrep på de russisk-støtte separatistene i Øst-Ukraina skulle fungere som et påskudd for en invasjon.

Og siden fredag har amerikanske myndigheter fortalt sine allierte at en invasjon kan skje i nær fremtid og beskrevet ruter en eventuell invasjonsstyrke vil ta og hvilke russiske enheter som skal utføre hvilke oppgaver, ifølge Der Spiegel.

Forsker: Forteller for å forhindre

Sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt beskriver en tydelig strategi bak amerikanernes valg om å slippe etterretning ut i offentligheten.

– Amerikanerne sier det selv: De gjør det for å hindre at det skal skje.

– Hvis amerikanerne sier at russerne skal gjøre det før de gjør det, så er det mindre attraktivt for dem å gjøre det, og enklere for Ukraina å forberede seg, sier Bukkvoll.

Bukkvoll vurderer en invasjon av Ukraina som «høyst mulig», men «overhodet ikke sikkert».

Han minner om at det i fjor vår var en lignende, men mindre russisk opptrapping langs den ukrainske grensen.

Den gang manglet derimot «logistikken bakover i rekkene», som gjorde at trusselen om en invasjon ikke virket reell, forklarer Bukkvoll. Dermed fikk heller ikke russerne noen ønsket diplomatisk effekt av manøveren, argumenterer han.

Bukkvoll mener den nåværende situasjonen også kan forstås som et nytt og mer troverdig forsøk fra russerne, for å oppnå en diplomatisk effekt.

FÅR STØTTE. Militært materiale ankommer Ukraina søndag. Tidligere i helgen sendte Litauen luftvernsmissiler for å støtte ukrainerne. Samtidig har USA sagt det er uaktuelt å sende styrker inn i Ukraina om det skulle bli en invasjon.

Har gjort feil før

USAs historikk med deling av etterretningsinformasjon er ikke feilfri.

I forkant av Irak-krigen ble villedende og direkte feilaktig informasjon om Iraks muligheter for å utvikle masseødeleggelsesvåpen delt med mediene og andre.

I etterkant av invasjonen fulgte en større debatt om hvorvidt mediene hadde vært for ukritiske i sin gjengivelse av informasjonen.

En av verdens største aviser, New York Times, var blant de som tok selvkritikk.

Konfrontert med denne historikken svarte nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Det hvite hus følgende fredag:

– I situasjonen i Irak ble etterretning brukt og spredt fra dette podiumet for å starte en krig. Vi prøver å stoppe en krig.

Kritiserer rådet om å reise

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen kom 4. februar tilbake fra en tur til frontlinjen i Øst-Ukraina.

Han er kritisk til det han kaller en «strøm av etterretningsmeldinger» og hvordan det har ført til at en rekke land har kalt hjem sine borgere.

– Jeg er i likhet med ukrainske myndigheter kritisk til evakueringen av ambassadepersonell og utlendinger. Det bidrar snarere til spenning enn å virke beroligende, sier Egeland.

– Mener du Norge lener seg for tung på amerikansk etterretning i sin vurdering?

– Det var mange kritiske røster til uttrekningen av vestlige representanter og vestlige borgere i Ukraina, og det skjønner jeg godt.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Flyktninghjelpen vil beholde sine fire-fem internasjonale ansatte i landet, til tross for at stadig flere land ber sine borgere dra.

– Det er nå vi trengs, så jeg synes det er kritikkverdig at USA, Storbritannia og Danmark går foran med å trekke ut observatører når disse er viktigere enn noensinne, sier Egeland.

Og fortsetter:

– I en situasjon hvor alle parter sier at de ikke ønsker krig, så er det veldig viktig å faktisk se hvem som gjør hva, og påpeke både brudd på våpenhvile og eventuelle provokasjoner.