ETTERFORSKES: Den tidligere presidenten har ved flere anledninger blitt beskyldt for å ødelegge og holde tilbake dokumenter fra sin tid som president.

Hevder Trump tettet do med ødelagte dokumenter

USAs tidligere president Donald Trump skal ha revet i stykker dokumenter før han angivelig spylte dem ned i toalettet. Trump benekter påstandene og kaller dem «falske».

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Nå nettopp

Tidligere denne måneden ble det kjent at Donald Trump skal ha revet i stykker flere dokumenter under sin periode som president, ifølge Det amerikanske nasjonalarkivet (NARA).

Granskingskomiteen for kongresstormingen måtte ifølge Nasjonalarkivet lime igjen flere av dokumentene de fikk overlevert i forbindelse med granskingen.

Nå har det kommet frem nye, oppsiktsvekkende detaljer om presidentens ødeleggelse av papirene.

I den nye boken «Confidence Man», hevder den amerikanske journalisten Maggie Haberman at Trump flere ganger skal ha tettet do med papirbiter av opprevne dokumenter.

Haberman har fulgt Trump tett i flere år, blant annet som korrespondent i Det hvite hus for New York Times. Ifølge henne skal ansatte ved Det Hvite Hus ved flere anledninger ha oppdaget papirbiter i do, og rapportert at presidenten selv spylte ned dokumentene etter å ha ødelagt dem.

OPPBEVARTE DOKUMENTER HER: Siden han flyttet ut av Det Hvite Hus, har Trump holdt til på feriestedet Mar-a-Lago på Palm Beach i Florida.

Starter etterforskning

Komiteen som gransker kongresstormingen den 6. januar 2021 fikk i januar i år tillatelse til å gå gjennom alle dokumentene fra Trumps tid som president.

Trump hadde da i lengre tid forsøkt å hindre 6. januar-komiteen å få tilgang til dokumenter fra Nasjonalarkivet. Det er snakk om dokumenter på til sammen 770 sider, ifølge NTB.

Denne uken meldte The Washington Post at den tidligere presidenten fjernet 15 bokser med dokumenter fra Det Hvite Hus, og flyttet dem til sin bolig i Mar-a-Lago i Florida.

Noen av disse, skal ifølge avisen være merket som klassifiserte og «topphemmelige». Ifølge arkivets informasjonssikkerhetskontor, brukes denne merkingen på dokumenter som kan forventes å forårsake eksepsjonelt alvorlig skade på den nasjonale sikkerheten.

Nasjonalarkivet har bedt justisdepartementet om å undersøke saken, men det er foreløpig uklart om de vil starte full etterforskning.

Torsdag ble det imidlertid kjent at kontrollkomiteen i Representantenes hus i Kongressen starter etterforskning av Trumps tilbakeholdelse av dokumentene.

I pressemeldingen uttrykker leder av kontrollkomiteen Carolyn Maloney bekymring for at Trump ødela flere av papirene fra sin presidentperiode.

– Jeg er dypt bekymret for at disse papirene ikke ble gitt til NARA umiddelbart på slutten av Trump-administrasjonen, og at de ser ut til å ha blitt fjernet fra Det hvite hus i strid med Presidential Records Act, sier Maloney i pressemeldingen.

GRANSKINGSKOMITE: 6. januar-komiteen etterforsker stormingen av kongressen i fjor, og fikk overlevert flere ødelagte dokumenter fra Trumps tid som president.

Trump: – Enda en falsk historie

Donald Trump benekter å ha skylt papirer ned i toalettet. Det sier han i en uttalelse som fordømmer påstandene som «falske» og «funnet på».

I uttalelsen tar Trump også sterk avstand fra at amerikansk medias fremstilling av hans samarbeid med NARA.

– Og, enda en falsk historie, at jeg skal ha skylt papirer og dokumenter ned i et toalett i Det hvite hus er kategorisk usant og simpelthen funnet på av en journalist i et forsøk på å skaffe publisitet for en bok som for det meste er funnet på, sier Trump i uttalelsen.