forrige

fullskjerm neste POPULÆR: Robert F. Kennedy Jr., kjent som «Bobby», i Washington D.C. søndag under en demonstrasjon mot coronavaksinen og coronapass. 1 av 2 Foto: Patrick Semansky / AP

Kennedy-familiens «sorte får» håver inn millioner på konspirasjonsteorier

WASHINGTON D.C. (VG) Han er verdenskjent for navnet sitt og har vunnet flere store miljøsaker som advokat. I dag blir Robert F. Kennedy Jr. knyttet til konspirasjonsteorier og hyllet av USAs vaksinemotstandere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De siste 20 månedene har vi vært vitne til et kupp av demokratiet og grunnloven, sier Kennedy Jr. stående foran flere tusen vaksinemotstandere ved Lincoln Memorial i USAs hovedstad under en massiv vaksineprotest.

Bare noen få minutters gange fra der han står på talerstolen, satt onkelen hans, president John F. Kennedy, inne i Det hvite hus da landet i 1962 var på randen av atomkrig med Russland, og resten av verden holdt pusten.

De nær siste to årene har verden holdt pusten av en helt annen grunn: Corona-pandemien.

forrige

fullskjerm neste MARSJERTE: Demonstrantene møtte opp ved Washington monumentet og gikk over til Lincoln Memorial hvor det ble holdt taler. 1 av 2 Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

– Det siste de gjør før de blir lagt på respirator er å trygle meg om å bli vaksinert, skrev Alabama-legen Brytney Cobia på Facebook 18. juli i fjor, i et desperat forsøk på å få flere amerikanere til å vaksinere seg.

Samme dag som legen la ut posten som senere gikk viralt, ble Kennedy Jr. avbildet på et av de mange «Reawaken America»-arrangementene, hvor konspirasjonsteorier om presidentvalget i 2020, pandemien og vaksiner er kjent for å bli spredt.

– Han vil kjempe for oss, sier helsearbeider Wendy om Kennedy Jr.

– Jeg er glad for å ha ham på laget vårt. Han snakker for dem som ikke har en stemme, spesielt barn, sier Wendy, som deltar under demonstrasjonen mot vaksiner, og ikke ønsker etternavnet sitt på trykk.

Robert F. Kennedys far var tidligere justisminister Robert F. Kennedy, som i likhet med sin storebror John F. Kennedy ble skutt og drept.

Sønnen kalles i likhet med faren ofte for «Bobby». Han har fått kritikk fra sin nære slektninger, og fremstår som Kennedy-familiens «svarte får».

Han doblet inntektene til organisasjonen sin «Children’s Health Defense» i 2020, ifølge det anerkjente nyhetsbyrået Associated Press. Organisasjonen rutter med 6,8 millioner dollar – nærmere 60 millioner kroner.

VAKSINE-SKEPTIKERE: Fra venstre den kontroversielle tidligere sikkerhetsrådgiveren til ekspresident Donald Trump, Michael Flynn, Robert F. Kennedy Jr, en av USAs fremste antivaksine-profiler, Charlene Bollinger, og Trump-allierte Roger Stone. Bildet ble ifølge AP lagt ut på Instagram 18. juli, men ble senere fjernet.

«Dødelige konsekvenser»

I 2021 fant Center for Countering Digital Hate ut at hele 65 prosent av de falske opplysningene om covid-19 kan spores tilbake til bare tolv personer.

Én av disse tolv er Kennedy Jr.

– Vi elsker Robert F. Kennedy Jr., men han er en del av en feilinformasjonskampanje som har hjerteskjærende – og dødelige konsekvenser.

Sitatet over er hentet fra en artikkel i Politico fra 2019 – da Kennedy Jr. allerede var i gang med sine udokumenterte vaksinepåstander og konspirasjonsteorier.

Kommentaren er skrevet av søsteren Kathleen Kennedy, broren Joseph P. Kennedy II og niesen Maeve Kennedy McKean.

forrige



fullskjerm neste HYLLET: Kennedy Jr. holdt en nær 30 minutters tale søndag. 1 av 3 Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Vaksiner er «kulturkrig»

Vaksinespørsmålet splitter ikke bare USAs kanskje aller mest kjente og myteomspunne politiske familie.

Ifølge Washington Post er vaksinespørsmålet blitt den nye «kulturkrigen» i USA. Den har styrket politiske kampanjer, invadert husfreden og sneket seg inn i dagliglivet i et allerede svært splittet land.

VIL IKKE BLI TVUNGET: Familien Jordan reiste fra North Carolina for å delta på søndagens demonstrasjon i USAs hovedstad. Ekteparet er sykepleiere og uvaksinerte.

Uvaksinerte sykepleiere

«We dont co-parent with the government» står det skrevet på skiltet som trebarnsmoren Tabitha Jordan holder opp foran Washington Monumentet denne søndagen.

Hun, moren Chris Atkins, mannen Chris Jordan og deres tre felles barn på 7, 8 og 14 år har kjørt hele veien fra North Carolina for å demonstrere mot ulike former for vaksinepåbud som delstater og byer i USA de siste månedene har innført.

Både Tabitha og ektemannen jobber som sykepleiere i hjemstaten. Ingen av dem er vaksinert.

Les også: Sykepleier Sharika jobber med covidpasienter: Vil ikke ta vaksinen

«IMMUNITET»: Mange av de fremmøtte hadde ulike paroler.

Imot tvang

De kaller seg ikke vaksinemotstandere, men de er mot at myndighetene skal tvinge deg til å ta den.

På spørsmål om de har sett en positiv utvikling på sykehuskapasiteten etter at vaksinen ble gjort tilgjengelig, er de begge i tvil.

– Det er vanskelig å si når man har pasienter på intensivavdelingen som både er vaksinert og uvaksinert, sier ektemannen Chris.

– Hvis man har mange underliggende sykdommer – som gjør deg mer sårbar for enhver sykdom – så er det kanskje verdt risikoen å vaksinere seg. Men for en som er frisk og ikke har noen underliggende sykdommer, slik som barn, er ikke det noe som skal bli tvunget på en.

Les også: Festen fortsetter i Miami: Ser ny trend i omikron-tallene

UVAKSINERT: Tom Haviland er uvaksinert og hevder han mistet jobben sin av den grunn.

Ble sagt opp

I forrige uke var det ett år siden president Joe Biden tok over jobben som «verdens mektigste mann» – og siden den gang har han forsøkt å overtale de mange millioner amerikanere som fortsatt ikke har tatt vaksinen.

Han har forsøkt med ord – men også påbud, som har møtt motstand også i høyesterett.

New York innførte blant annet vaksinepass i fjor. Det betyr at for å kunne beholde jobben som helsearbeider, lege, politi, brannmann eller andre jobber i staten, må man være vaksinert.

forrige

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Den beskjeden hevder Tom Haviland at han fikk av sin arbeidsgiver.

Han jobbet, gjennom et langt yrkesliv, i ulike deler av det amerikanske luftforsvaret og ble sagt opp da han nektet å vaksinere seg, forteller han.

– Dette er en kamp for friheten vår, for dette er tyranni, sier han mens det holdes appeller over høyttaleranlegget.

De fremmøtte buer når navnet til USAs ledende smittevernekspert Anthony Fauci blir nevnt.

KJENT FAMILIE: Robert F. Kennedy Jr. er sønn av tidligere justisminister Robert F. Kennedy og nevøs av USAs tidligere president John F. Kennedy.

Til nå er bare 63,6 prosent fullvaksinert i USA – til tross for at vaksinen har vært tilgjengelig for alle som ønsker å ta den i lang tid.

Meningene til mange av de fremmøtte som VG har snakket med på flere vaksineprotester det siste året – som også går igjen under søndagens store protest i hovedstaden – kan oppsummeres slik:

De tror ikke på effekten av vaksinen

De stoler ikke på forskningen som ligger bak

De mener det finnes dokumentert forskning på at det er farligere å ta vaksinen enn å la være

De mener også at vaksinen blir brukt som et middel for at amerikanske myndigheter skal få kontroll over enkeltindivider

Helsestatistikk sier noe helt annet: Vaksinen beskytter i stor grad mot alvorlig sykdom, viser tall fra amerikanske sykehus.

Selv om tallet på registrerte smittetilfeller i januar 2022 aldri har vært høyere i USA – er tallet på døde lavere enn da vaksinen ikke var tilgjengelig, eller ikke tilgjengelig for alle, viser tall fra New York Times.

Info FAKTA: Robert F. Kennedy Jr. Kennedy Jr. var bare 14 år og student da han fikk vite at faren hans, tidligere justisminister Robert F. Kennedy, var blitt skutt og drept mens han drev valgkamp i California i 1968.

Kennedy Jr. er utdannet advokat, og fikk bred anerkjennelse etter å ha vunnet flere prestisjetunge miljøsaker.

Han har skrevet flere bøker – den siste boken om USAs ledende smittevernekspert Anthony Fauci. Vis mer

Nazi-sammenligning

«Lederen» deres Kennedy Jr. heller bensin på bålet:

– Dette er kriminelle selskaper, sier Kennedy Jr. og peker blant annet på selskapet Pfizer.

Fra talerstolen forklarte han at han mener myndighetene har mer kontroll over enkeltindivider nå enn det nazistene hadde over jødene under andre verdenskrig – og la vekt på at «man under andre verdenskrig kunne krysse statsgrenser eller gjemme seg som Anne Frank».

Reaksjonen på talen har vært sterke:

– Å gjøre hensynsløse sammenligninger med Holocaust, drapet på seks millioner jøder, til en politisk agenda er opprørende og dypt støtende, skriver USAs Holocaust Memorial Museum på Twitter.

VG har sendt flere intervjuforespørsler til Kennedy Jr., uten å få svar.