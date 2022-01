STEVNES: Justisministeres i New York, Letita James, vil stevne Donald Trump, Donald Trump Jr. (t.h.), og Ivanka Trump for retten.

Justisministeren i New York: Anklager Trump for «bedragersk og villedende praksis»

Donald Trump har gått rettens vei for å slippe å forklare seg for justisministeren i New York.

Justisminister i delstaten New York, Letitia James, forklarer retten at vitnemålet er nødvendig fordi Trump Organization skal ha bedrevet «bedragersk og villedende praksis».

Dette er første gang justisministerens kontor i New York kommer med så spesifikke anklager mot Trump Organization, skriver The New York Times.

Letitia James anklager i sitt svar til retten familieselskapet for å gjentatte ganger ha villedet låneinstitusjoner med villedende verdisetting.

Etterforskningen av organisasjonen startet i mars 2019.

Justisminister James oppgir seks spesifikke Trump-eiendommer i denne saken, pluss selve Trump-merkevaren. Blant annet nevnes bygningen hans på Wall Street og Trumps eget hjem i Trump Tower, samt et par golfklubber.

James trekker overfor retten frem hvordan selskapet skal ha blåst opp verdiene. Blant annet nevnes bygninger som ennå ikke er bygd og 1858 kvadratmeter i Trump Tower som ikke eksisterer.

– Vi har avdekket betydelige bevis som antyder at Donald Trump og Trump Organization på feilaktig og bedragersk vis verdsatte en rekke eiendeler og villedet verdien deres overfor finansinstitusjoner for økonomisk gevinst, skriver James til retten.

For å komme til bunns i dette er det nødvendig at Donald Trump, Ivanka Trump og Donald Trump Jr. gir sine forklaringer, mener James.

Tirsdag leverte justisministerens kontor en begjæring som proklamerer at justisministerens kontor «trenger vitnemål og bevis for å konstatere hvilke ansatte i Trump-Organisasjonen – og andre enheter og individer – som kan ha bidratt til eller kjenner til organisasjonen og Trumps villedende utsagn.»

Begjæringen understreker også informasjon om Donald Trumps kjennskap til – og egne utsagn – som var villende er essensielt for justisministerens kontor sin undersøkelse av organisasjonen.

Ifølge CNN anslår justisministeren at Trump kan ha tilegnet seg mer enn fem millioner dollar i skattelette etter villedende evaluering av eiendommer.