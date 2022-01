FØLGER MED: Jonas Gahr Støre sjekker utsikten fra FN-bygningen i New York tidligere onsdag.

Støre i Washington: Russland må dempe spenningen før nye samtaler

WASHINGTON DC (VG) Russland må dempe den militære spenningen på grensen mot Ukraina. Det mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er et rimelig vilkår for å innlede videre forhandlinger med Nato og USA.

Natt til torsdag norsk tid kom Støre, og hans følge fra Norge, for sent til sitt eget møte med en av de nærmeste rådgiverne til USAs president Joe Biden, hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Årsaken var den norske statsministeren ble rammet av en togstopp mellom New York og Washington DC. Møtet er derfor utsatt til torsdag ettermiddag.

Men i løpet av togturen, og etter at han hadde ledet et møte i FNs sikkerhetsråd om Afghanistan, fikk Støre lest seg opp på kveldens nyheter fra Washington og Brussel:

Både Nato og USA har nå sendt skriftlige reaksjoner på president Vladimir Putins krav om endringer i Europas sikkerhetsordning - kravet om å stenge Nato for nye medlemmer og kravet om å trekke militære styrker ut av Nato-landene i Øst-Europa.

TOGTUR: Jonas Gahr Støre leser seg opp etter et langt møte i FNs sikkerhetsråd, men toget stoppet og dermed røk hans kveldsmøte med president Bidens nærmeste rådgiver.

Riktig vei å gå

– Det er skissert en rekke områder der samtaler og forhandlinger med Russland er mulig, for å gi større tillit og nedrustning, og hindre misforståelser på grensen mellom land, sier Støre til VG i Washington.

– Det mener jeg er riktig vei å gå. Det er utgangspunkt for videre samtaler, sier han.

– Hvordan tror du Russland vil reagere nå?

– Det er jo spørsmålet nå, hvordan Russland vil svare på det, svarer han.

Støre legger til at han venter nye utspill fra begge sider:

– Det kan bli et mangfold av utspill, også utspill som kan forsterke spenningen. Vi ser jo at Russland fortsetter å gjøre store militære forberedelser, men jeg tror at det er en måte for Russland å kommunisere politisk om at den muligheten fortsatt er til stede, sier den norske statsministeren.

– Men det er et svært dårlig virkemiddel med så store konsekvenser at det umulig kan tjene Russlands interesser, sier han.

HEI TIL AMBASSADØREN: Anniken Krutnes er Norges ambassadør i Washington. Hun tok imot Støre i ambassaden i natt norsk tid.

Vilkår

– Bør russisk tilbaketrekning fra grensen mot Ukraina være et vilkår for videre samtaler?

– Ja, det må være gjensidighet her. Det er viktig at Russland også demper spenningen på sin side av grensen, sier Støre.

Men han mener det er et godt tegn at Ukraina og Russland er enige om at våpenhvilen i Øst-Ukraina må fortsette, etter forhandlinger i Paris onsdag.

VG rapporterte onsdag om fem russiske krigsskip som norske fly fulgte og identifiserte utenfor Norskekysten. Men Støre setter ikke dette i sammenheng med den spente situasjonen mellom Russland og vesten:

– Skal man flytte flåtekapasitet fra nordområdene til Middelhavet eller Svartehavet, må man passere Norge. Da følger vi nøye med, teller og rapporterer, og har oversikten, sier han.