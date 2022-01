DØD: Folkesangeren Hana Horka (57).

Uvaksinert folkesanger lot seg smitte av corona – døde

Den tsjekkiske folkesangeren Hana Horka (57) var uvaksinert og pådro seg coronasmitte frivillig. Nå er hun død.

Av Sven Arne Buggeland

Sønnen Jan Rek forteller BBC at moren lot seg smitte, da han og faren fikk viruset. Hensikten skal ha vært å få coronapass og adgang til kulturrrangementer.

– Nå blir det teater, sauna og konsert, skrev Hana Horka på Facebook, da hun fredag la ut en melding om at hun var på bedringens vei etter å ha testet positivt.

To dager senere var hun død.

Jan Rek og faren, som begge er fullvaksinert, ble coronasmittet i romjulen og var syke i tre dager. Moren bestemte seg for ikke å holde seg borte fra dem, men utsette seg for viruset.

– Hun skulle isolert seg i en uke fordi vi testet positivt. Men hun var med oss hele tiden, sier Rek til BBC.

FOLKEMUSIKK: Hana Horka var vokalist i gruppen Asonance.

Hana Horka var vokalist i en av de eldste tsjekkiske folkemusikkgruppene, Asonance.

– Hun bestemte seg for at hun heller ville ha sykdommen enn å bli vaksinert, sier Jan Rek til kringkastingsstasjonen irozhlas.cz.

Ville unngå restriksjoner

Han legger til at moren ønsket å pådra seg sykdommen, for å unngå restriksjonene. I Tsjekkia er coronapass påkrevd for å komme inn på kinoer og konserter, barer og kafeer.

Landet satte onsdag smitterekord, med 28.469 nye tilfeller. Omkring 63 prosent av hele befolkningen er fullvaksinert, mens gjennomsnittet i EU er 69 prosent

Jan Rek understreker at moren ikke trodde på konspirasjonsteorier rundt coronavaksiner.

– Hennes filosofi var at det var mer ok å få covid enn å bli vaksinert, sier sønnen.

– Over på ti minutter

Han forteller at moren var syk i fem dager. Søndag morgen sa hun at hun følte seg bedre og kledte på seg for å gå en tur. Men da hun fikk smerter i ryggen, la hun seg nedpå sengen.

– Det var over på ti minutter, da hun fikk et kvelningsanfall, sier sønnen.

Overfor radiostasjonen iRozhlas.cz legger sønnen skyld på lederne av en lokal antivaksine-bevegelse, som skal ha overbevist moren om ikke å la seg vaksinere mot covid-19.

Han sier at moren nektet å la seg vaksinere og heller ville oppnå naturlig immunitet.