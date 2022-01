POLITIET BER OM TIPS: Politiet sperret av området etter at mannen omtalt som «millionærtiggeren» skal ha blitt ranet i Enköping i Sverige.

«Millionærtigger» ranet i Sverige

Mannen som vakte oppsikt med sin kontantformue for noen år siden, har nå blitt grovt ranet i Sverige.

Mannen skal ha vært truende og aggressiv da han tilbake i 2018 tigget penger av folk i Uppsala. Da politiet pågrep mannen den gang, raste det seddelbunker fra jakken hans.

Til sammen skal han ha hatt seks millioner i kontanter med seg.

– Det merkelige var at mannen tigget penger for en bussbillett. Hvorfor gjør noen det som har millioner i kontanter? sa daværende sjef for Uppsala-politiet, Jale Poljarevius den gang, og sa at de aldri hadde sett noe lignende før.

Nå melder Aftonbladet at millionærtiggeren, som skal være 59 år, skal ha blitt ranet i den svenske byen Enköping.

Etterlyser tips

Enköping ligger en kort kjøretur unna Uppsala hvor mannen sist vakte oppmerksomhet.

Svensk politi har etterlyst tips i jakten på ranerne som skal ha slått til om morgenen 5. januar i Enköping.

Ifølge politiet var det flere gjerningsmenn som fysisk angrep en mann og tok bagasjen hans «som inneholdt en stor pengesum».

Aftonbladet skriver at mannen som nå skal være ranet, også tigget penger på en togstasjon i januar i fjor - den gang i Västerås. Også da skal politiet ha blitt kontaktet, hvorpå de igjen fant flere millioner på den nå 59 år gamle mannen.

I begge tilfeller ble mannen pågrepet, men etterforskningen endte til slutt med henleggelse, skriver avisen.

– Stakk av i bil

Mannen skal ha blitt ranet for over fire millioner kroner, hvorav en drøy halv million skal være i svenske sedler og resten i euro, sier kilder til Aftonbladet.

Det var i et boligområde ranet skal ha skjedd ved at gjerningsmennene skal ha gått til angrep.

Ranerne stakk av i en bil. Ifølge politiet har vitner opplyst at det ble sett en sølvfarget stasjonsvogn i forbindelse med hendelsen. Ingen personer er pågrepet, ifølge Aftonbladet.