Velgere har deltatt i tidligvalget ved et valgkontor i Memphis, Tennessee i USA.

Kvinne dømt til seks års fengsel for å ha registrert seg ved valget

Pamela Moses (44) er dømt for valgfusk etter å ha registrert seg ved valget i USA i 2019, til tross for at hun sonet en straff under prøvetid. Den strenge dommen har satt i gang en diskusjon om at svarte diskrimineres i det amerikanske rettsvesenet.

Mandag ble Pamela Moses fra Memphis, Tennessee i USA dømt til fengselsstraff i seks år og én dag for å ha registrert seg til å avlegge stemme ved delstatsvalget i 2019.

Den 44 år gamle aktivisten, for mange kjent som en av grunnleggerne av «Black lives matter»-bevegelsen i USA, er tidligere dømt for totalt 16 lovbrudd.

29. april 2015 erkjente hun seg skyldig i anklager om blant annet forfalskning av juridiske papirer, for å ha snakket usant under en etterforskning, forfølgelse, og tyveri av verdier under 4500 kroner.

For disse dommene ble hun dømt til prøvetid i syv år og mistet dermed stemmeretten.

Da hun likevel registrerte seg for å stemme i 2019, ble det av domstolene ansett som forsøk på valgfusk.

Hevder hun ikke visste

– Jeg forfalsket ingenting. Alt jeg gjorde var å prøve å få retten til å stemme tilbake på den måten folkene i valgkommisjonen og valgfunksjonæren fortalte meg at jeg skulle gjøre det, sa hun til den lokale TV stasjonen WREG-TV i Memphis under en domshøring 26. januar.

Dommer Mark Ward, som dømte Moses, anklaget henne for å forsøke å lure valgfunksjonærene.

– Du lurte prøveløslatelse-kontoret til å utstede dokumenter som sa at du var ferdig med prøvetiden, sa Ward i forrige uke.

– Etter at du ble ilagt prøvetid i 2015 stemte du seks ganger som en dømt forbryter, fortsatte han.

I et intervju med The Guardian fortalte Pamela Moses at ingen hadde fortalt henne at hun mistet stemmeretten da hun ble dømt i 2015.

– De nevnte aldri noe om stemmegivning. De nevnte aldri noe om å ikke stemme, muligheten til å stemme ... Ingenting slikt, sa hun til avisen i 2021.

Kluss med dokumentene

I et brev som The Guardian mottok, kommer det frem at retten i 2015 ikke sendte over dokumentene som krevdes for å ta Moses av velgerlistene.

I 2019 da hun stilte som ordfører i Memphis sa valgfunksjonærer at henne kriminelle rulleblad betydde at navnet hennes ikke kunne stå på stemmeseddelen.

Da skal hun ha rådført seg med en dommer, som informerte henne om at hun fortsatt sonet under prøvetid.

Like etter tok hun kontakt med kontoret for prøveløslatelse fordi hun mente at dommeren hadde regnet ut dommen hennes feil.

Funksjonæren hun var i kontakt med utstedte da feilaktig dokumenter som sa at prøvetiden hennes var avsluttet.

En dag etter mottok valgkontoret en e-post fra kontoret for prøvetid som informerte om feilen som hadde blitt gjort, og minnet om at Moses fremdeles sonet under prøvetid og dermed ikke var stemmedyktig.

Reagerer på forskjellsbehandling

Moses’ forsvarer, Bede Anyanwu, sa tidligere i uken at klienten hennes kom til å anke dommen.

– Hun mener at dommen ikke står i forhold til bevisene som ble lagt frem, sa han til Washington Post.

Kritikere hevder at Moses er utsatt for rettslig diskriminering på bakgrunn av hudfargen sin.

– Pamela Moses, en svart kvinne, har blitt dømt til seks års i fengsel på grunn av en stemmefeil. Samtidig som hvite individer som er kjent for å ha begått åpenbar valgfusk kun har fått prøveløslatelse. Det er to rettssystemer i USA, skriver Legal Defense Fund på Twitter.

MSNBC-journalisten Steve Benen peker i en kommentar på at hvite stemmegivere som har begått lignende lovbrudd har blitt dømt til vesentlig mildere straffer.

Den hvite velgeren Donald Kirkle avga en stemme på vegne av sin avdøde kone i 2020 og ble dømt til ett års prøvetid. Det samme fikk Bruce Bartma og Robert Richard i Pennsylvania.

Edward Snoodgrass fra Ohio ble i likhet med Pamela Moses ilagt fengselsstraff, men bare i tre dager.

Utelukker ikke rasisme

Hilmar Mjelde har en doktorgrad i sammenlignende politikk og har forsket på amerikansk politikk og samfunn i en årrekke.

Han er noe tilbakeholden på spørsmål om rasisme spilte en rolle i dommen mot Pamela Moses.

– Kanskje. Det er alltid en mulighet gitt det vi vet om amerikansk historie og samfunn. Men vi vet også at amerikansk justispolitikk kan være ekstremt streng, og iblant gis både hvite og svarte altfor strenge straffer for mindre alvorlige lovbrudd, skriver Mjelde i en e-post til VG.

Mjelde er helt tydelig på at han mener at det eksisterer strukturell rasisme i USA, noe han definerer som systematisk ulikhet i levekår mellom hvite og svarte som ikke kan forklares av individuelle holdninger.

– Men det er også et trendord som brukes altfor løst og lettvint i dagens samfunnsdebatt. Å påstå skråsikkert at saken er et eksempel på strukturell rasisme er å ty til et narrativ heller enn påviselige fakta, skriver Mjelde.