Slik er kampen for en hverdag i Kyiv

Strømmen forsvinner jevnlig

hos familien Venher i Kyiv. Utenfor smeller bombene

flere ganger i døgnet. Å holde på lørdagspizza

og filmkveld har blitt

viktigere enn å gå i

bomberommet.

En hverdag i krigen

Publisert: Nå nettopp

Leiligheten på 50 kvadrat huser fem mennesker: Ekteparet Julia (50) og Sergei (50), samt barna Daria (22), Maria (12) og Lev (8).

Det er mørkt i leiligheten, fordi et bombeangrep i morgentimene kuttet strømlinjene.

Cirka 45 minutter inn i intervjuet høres den første salven med artilleri gjennom kjøkkenvinduet.

– Det er Grad (sovjetisk rakettkaster montert på biler, red.anm.), det er utgående artilleri, det er trygt, sier Julia.

Ukrainske myndigheter lærer opp borgerne sine i å høre forskjell på utgående og innkommende artilleri. Det gjør at man forstår når det er farlig, men bidrar også til å dempe stresset som skapes av bombingene.

Venher-familien bor i en blokk med cirka 30 leiligheter. Omkring halvparten er nå tomme, fordi beboerne har flyktet.

Det samme gjelder nabolaget, ifølge en lokal spørreundersøkelse, og også hele Kyiv. I underkant av to millioner har flyktet fra hovedstaden og de omkringliggende områdene.

De som er blitt igjen, forsøker å skape en form for hverdag.

Familien Venher gjør et poeng av å gå på tur hver dag. Noen ganger sykler de. De ser etter vårtegn, som krokus, og kjenner på solen, forteller Julia.

– Før pleide vi å dra på to-tre timers turer. Nå blir det maks én time. Når det er eksplosjoner og røyk, blir det en 15 minutters tur, sier Julia.

Fem minutter etter at familien går ut denne lørdagen, høres flere eksplosjoner fra et nærliggende område.

Flere forsteder og landsbyer utenfor Kyiv ble bombet lørdag. Minst tre ble drept, ifølge ukrainske myndigheter

I løpet av formiddagen VG tilbringer med familien kan man høre artilleri seks-syv ganger. Hver uke har det vært bombenedslag i nærområdet.

Den ene uken slo bombene ned like ved skolen hvor barna pleide å gå. En annen uke var det kjøpesenteret, hvor den yngste datteren pleide å henge, som ble bombet. En tredje uke var det en boligblokk og en fjerde uke nok et et kjøpesenter.

De går ikke i dyrehagen eller på kino lenger (kinoen lå på kjøpesenteret som ble bombet). Men hver lørdag er det filmkveld hjemme. Hvert familiemedlem velger én film og presenterer den for de andre. Så stemmer de.

– Vi bor tross alt i et demokrati, sier Julia.

Lørdag er også pannekakedag.

Den første uken var det ikke melk å oppdrive, så de lagde røren med vann. Når de ikke får kjøpt kaker eller søtsaker i butikken, baker de i stedet brød som dypper i søtmelk. På kvelden er det alltid pizza.

De to første ukene var verst. Hele den første uken satt barna inne. De flyktet – inn i spill eller tv-serier, 10-12 timer i døgnet. Med øretelefonene på, var det vanskeligere å høre bombene.

På veggen henger det diplomer for to Youtube-kanaler de yngste barna har drevet, om dinosaurer og cosplay. Foran vinduet er det stablet klær og en dør, som skal beskytte mot knust glass i tilfelle en granat slår ned i nærheten.

Alle vennene til eldstedatteren Daria har flyktet. Hun kan ikke lenger gå på Tinder-date, spise ute eller dra på turen hun planla til Dubai. Dagen invasjonen startet, hadde hun avtalt to jobbintervjuer.

– Jeg var på utkikk etter en mulighet til få meg en inntekt, flytte hjemmefra og reise. Nå er jeg «stuck» her, sier hun.

Hun har tilbrakt hele natten på nettet, med søsknene sovende i sengene ved siden av. Ellers skriver hun på en novelle, om kjærlighet og andre problemer folk på hennes alder møter.

Vennene til yngstedatteren Maria har også flyktet.

Mens de forteller, kommer strømmen tilbake og familien jubler.

Sønnen Levi setter seg foran skjermen.

– Jeg spiller Minecraft med vennene mine, forklarer han.

Julia er psykoterapeut. Hun pleide å gjennomføre terapisamtalene via videolink. Det fungerer ikke lenger.

– For det første er det mange som ikke kan betale lenger. For det andre kan de få panikk når de hører en eksplosjon fra gatene her ute. Et terapirom må være et trygt sted, sier hun.

Hun skriver i stedet på Facebook, hvor hun kommer med enkle råd og teknikker for å mestre usikkerhet, panikk, frykt og stress.

– Og så utøver jeg psykoterapi på familien min, sier hun.

I en øvelse hun gjør med barna, ser de for seg en ballong. Så blåser de alle tingene de er redd for inn i balongen, som blir svart. Så putter de pekefingeren mot ballongen og ser for seg at den blir hvit og flyr av gårde.

– Kjenner vi på en smerte i kroppen skapt i hodet, tar vi en blyant og tegner den ut over et ark, forklarer hun, mens hun tegner krusseduller utover et ark, river det opp og kaster det i søpla.

Når bombene kommer så nærme at huset rister, trekker de inn i gangen, som ligger lengst fra vinduene. Men de går ikke til bomberommet, som uansett bare er en kjeller.

– For meg og mine barn er dette trygt. Jeg forsøker å gi dem stabilitet. Det er også en måte å forsvare dem på, sier Julia.

Noen busser går fortsatt. Ved omtrent alle veikryss står det dekk, sementblokker, sandsekker eller trikker, som brukes som veisperringer. Bak sperringene står det soldater, og ofte bord med molotovcocktails.

Søppelet hentes, det er vann i springen og deler av byråkratiet fungerer. De yngste barna har tre-fire timer skole via nettet, litt mindre enn vanlig. Omtrent halvparten av elevene sitter nå vest i Ukraina eller andre steder i Europa.

Mannen Sergei er it-tekniker. Ledelsen i selskapet har flyktet vestover og arbeidsplassen er stengt. Forrige måned fikk han lønn.

– Nå vet jeg ikke, sier han.

Familien har sparepenger for én til to måneder. Sergei bruker dagene på å handle inn varer til familien. De første to ukene kunne en handletur ta en halv dag, fordi så få steder hadde varer. Nå tar det tre til fire timer.

Mens vi sitter på kjøkkenet, tar noen venner kontakt. De skal flykte til Lviv og lurer på om familien vil være med. De sier nei.

– Mange av vennene våre som har flyktet, skriver til meg. De har mistet hjemmene sine. De føler på skyld og skam for at de dro. Og de kan ikke finne ut hva de skal gjøre. De har ingen hverdag, sier Julia.

Og fortsetter:

– Jeg forstår de som drar. Jeg er stolt av de som blir boende her. De gir soldatene noe å forsvare.