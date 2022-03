GIKK AV: Dmitry Medvedev gikk av som statsminister i Russland i januar 2020. Han var president i landet i årene 2008 til 2012.

Medvedev med krasse anklager mot Polen

Den tidligere russiske presidenten anklager polske ledere for russer-fobi.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Dmitryj Medvedev, som nå er nestleder i sikkerhetsrådet i Russland, har publisert et «åpent brev» om Polen på Telegram.

Landet var tidligere alliert med Sovjetunionen i Warszawa-pakten, og tar nå i mot tusener av ukrainske flyktninger daglig etter russernes invasjon.

Medvedev latterliggjør den polske statsministeren Mateusz Morawieckis reise til Kyiv sammen med lederne i Tsjekia og Slovenia i forrige uke, et besøk de gjorde for å vise støtte til Ukraina.

– De snakket med Zelenskyj og lovet vennskap og hjelp. De løy, selvsagt.

Han skriver også at den polske statsministeren etter hjemkomst annonserte planer for å «avrussifisere» polsk og europeisk økonomi, og at han antydet at det vil bli kostbart.

– Helt korrekt, skriver Medvedev.

– Kostbart og meningsløst. Men Polen bryr seg ikke om kostnadene lenger. Alt landet kunne tapt på grunn av sin patologiske russofobi er allerede tapt, skriver han og omtaler Polen som et «samfunn av politiske imbesiler».

BESØKTE KYIV: Den polske statsministeren Mateusz Morawiecki.

I likhet med president Vladimir Putin minner Medvedev polakkene på hva som skjedde under 2. Verdenskrig, og skriver at Polen drømmer om å glemme krigen.

– De sovjetiske soldatene som beseiret fascismen kastet ut okkupantene fra Polen, forhindret dem fra å tilintetgjøre Krakow og satte fri fanger fra Aushwitz og Maidanek. Historien blir skrevet på nytt, skriver han blant annet og mener at det ikke finnes lignende anti-polske holdninger i Russland.

Han skriver at det ikke er noe i veien for at forholdene mellom Russland og Polen skal bli bedre, men beskylder de politiske elitene for å være kontrollert av det «amerikanske herrefolket».

– Interessene til det polske folket er ofret til fordel for russofobien til de inkompetente politikerne og dukkeførerne fra den andre siden av havet som har åpenbare tegn til senilitet, skriver Medvedev som et dårlig skjult stikk til USAs president Joe Biden.

At Polen har stanset handelen av russisk olje og gass vil føre til stor skade på den polske økonomien, mener Medvedev.

– Før eller sidne vil de forstå at hatet mot Russland ikke samler samfunnet i det hele tatt, og at det ikke bidrar til fred og fremgang.

Samarbeid med Russland

Det er samarbeid med Russland som er veien å gå for polakkene ifølge den tidligere presidenten som avslutter slik:

– Og mest sannsynlig, så vil de foreta det riktige valget selv, uten hint og press fra demente eliter fra andre siden av havet.

Medvedevs utfall mot Polen kommer kun dager før USAs president Joe Biden besøker Polen. Han reiser til landet etter å ha snakket med EU-ledere i Brussel senere denne uken.

Det polske statlige forskningssenteret Centre for Eastern Studies i Warszawa skriver at det anti-polske utfallet er uvanlig, og sammenligner det med tidligere anti-ukrainske tekster publisert av både president Vladimir Putin og Medvedev.

– Teksten er et tydelig uttrykk for Kremls bekymring for forslagene Polen har kommet med for å stanse Russlands aggresjon mot Ukraina.

Senteret mener teksten har som mål å fyre opp anti-polske holdninger i Russland, og å diskreditere Polen som russofobisk styrt av USA.

– Og å mulig skape splid i det polske samfunnet (mellom elitene og «vanlige polakker») på bakgrunn av de sosioøkonomiske kostnadene sanksjonene mot Russland fører med seg.

Russland har angrepet mål nær den polske grensen. 13 mars ble 35 personer drept og 134 såret etter at et militært treningsanlegg ble bombet, et anlegg som ligger kun drøye to mil fra den polske grensen.